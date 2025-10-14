Полицейская федерация осудила насилие в Берне
Федерация сотрудников органов полиции Швейцарии (Verband Schweizerischer Polizei-Beamter, VSPB / Fédération suisse des fonctionnaires de police, FSFP) потребовала наказать участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в Берне, которая в минувшие выходные переросла в насилие.
«Насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов — это не выражение своего мнения, а прямое нападение на государство и фундаментальные ценности нашей демократии, — заявила организация. — Жестокие атаки на полицейских представляют собой недопустимое посягательство на принцип верховенства закона и на людей, ежедневно обеспечивающих общественную безопасность. Такие действия не должны оставаться безнаказанными».
Как напомнила федерация, во время демонстрации сотрудники полиции подвергались атакам: в них бросали бутылки, фейерверки и другие предметы. В результате пострадали 18 полицейских, некоторые — серьёзно. Всего полиция временно задержала более 500 участников протестов, однако вскоре отпустила их. Федерация VSPB выразила обеспокоенность и потребовала наказания для тех, кто применял насилие в отношении правоохранителей.
«Просто остановить и затем быстро отпустить тех, кто совершил насильственные действия, — это, к сожалению, ошибочный сигнал. Те, кто прибегает к насилию, причиняет материальный ущерб или ставит под угрозу жизнь людей, должны нести ответственность и сталкиваться с чёткими последствиями», — подчеркнула организация, выразив благодарность полиции кантона Берн, пожарной службе, скорой помощи и полицейским подразделениям из других кантонов «за их профессиональные и сдержанные действия в крайне сложных условиях».
«Именно их работа и предотвратила дальнейшую эскалацию», — отмечается в заявлении. Федерация VSPB пожелала скорейшего выздоровления 18 пострадавшим полицейским и выразила солидарность со всеми, кто участвовал в операции. По разным оценкам, в демонстрации в Берне в субботу 11 октября 2025 года приняли участие около 5 000 человек. Колонна двигалась от железнодорожного вокзала к площади Федерального дворца (Bundesplatz) и обратно. Толпа скандировала лозунги Free, free Palestine и From the river to the sea, во главе шествия шла группа людей в масках.
Протестующие запускали фейерверки и петарды, в том числе в направлении полицейских. Здание парламента (Bundeshaus) было окружено временным защитным барьером, боковые улицы были перекрыты. В старом городе было задействовано значительное количество полицейских, включая подразделения из других кантонов. Перед главным входом на вокзал Берна дежурили десятки бойцов спецподразделений, чья задача заключалась в предотвращении блокировки железнодорожных путей. Движение общественного транспорта в центре города было ограничено.
