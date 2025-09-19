The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Принцип ненасильственного воспитания закрепили в законе

Родители должны воспитывать детей без применения насилия. Теперь этот принцип будет прямо закреплён в Швейцарском гражданском кодексе (Zivilgesetzbuch, ZGB).
Родители обязаны воспитывать детей без применения насилия. Теперь этот принцип будет прямо закреплён в Швейцарском Гражданском кодексе. После Национального совета (большая палата) за него высказался и Совет кантонов (Ständerat, малая палата федерального парламента).

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Совет кантонов одобрил внесённые Федеральным советом (Bundesrat, правительство страны) соответствующие дополнения в Гражданский кодекс 33 голосами против 4 при 7 воздержавшихся. Национальный совет поддержал их ещё в мае. Цель законопроекта — ясно и четко зафиксировать, что применение насилия в воспитании недопустимо, и тем самым содействовать профилактике домашнего насилия.

Предложение Федерального совета предусматривало внесение в Гражданский кодекс двух новых поправок. Первая прямо закрепляет принцип ненасильственного воспитания. Вторая обязывает кантоны обеспечить, чтобы родители и дети при возникновении трудностей могли обращаться, как совместно, так и по отдельности, за квалифицированной помощью в специализированные консультационные центры.

Национальный совет поддержал включение принципа ненасильственного воспитания в Гражданский кодекс Швейцарии.

Новости

