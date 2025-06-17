Прокуратура Цюриха обыскала редакцию Inside Paradeplatz

Журналист Лукас Хэссиг стал фигурантом дела о возможном нарушении банковской тайны. Keystone-SDA

Прокуратура кантона Цюрих провела обыск в редакции финансового портала Inside Paradeplatz, расположенного в центре Цюриха. Об этом сообщил основатель и главный редактор этого издания Лукас Хэссиг (Lukas Hässig).

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По словам журналиста, обыск был связан с уголовным делом о предполагаемом нарушении им банковской тайны в контексте расследования, касающегося Пиерина Винценца (Pierin Vincenz), бывшего генерального директора банка Raiffeisen Schweiz. Как написал Лукас Хэссиг на своём портале, «примерно две недели назад прокуратура Цюриха провела рейд» в офисе Inside Paradeplatz.

«Прокурор, ведущий дело, и около шести полицейских обыскали редакцию, а затем и мой частный дом», — указал Хэссиг. В ходе обыска были изъяты ноутбук, мобильный телефон и некоторые документы. Прокуратура кантона Цюрих подтвердила агентству Keystone-SDA, что обыск действительно был проведён «в рамках сбора доказательств». В отношении Лукаса Хэссига было возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении банковской тайны.

Издание Inside Paradeplatz приобрело известность после серии публикаций, начатых в 2016 году. Тогда портал поставил вопрос о степени прозрачности участия Raiffeisen в четырёх бизнес-компаниях, которые впоследствии были поглощены банком. Кроме того, Лукас Хэссиг обратил внимание на возможные связи между Пиерином Винценцем и Беатом Штокером (Beat Stocker), бывшим главой компании Aduno (сегодня Viseca), выпускающей кредитные карты.

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По утверждению Хэссига, уже в 2017 году Штокер угрожал ему, обвиняя в разглашении конфиденциальной информации. Журналист также считает, что именно бывший глава Aduno и потребовал инициировать расследование в его отношении. Апелляционный процесс по делу Винценца и его предполагаемых сообщников должен начаться летом 2026 года. В 2022 году суд первой инстанции признал бывшего главу Raiffeisen виновным в мошенничестве, неоднократном злоупотреблении полномочиями и пассивном подкупе.

Он был приговорён к трём годам и девяти месяцам лишения свободы. Беат Штокер получил четырёхлетний тюремный срок. Журналистское расследование, начатое Хэссигом, впоследствии привело к внутренней проверке внутри банка Raiffeisen, результатом которой стало вмешательство в ситуацию швейцарского регулятора Finma.

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