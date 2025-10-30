The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Профтехобразование помогает мигрантам интегрироваться

Профтехобразование помогает мигрантам интегрироваться. На это указал министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс во время своего визита в кантон Фрибур.
Профтехобразование помогает мигрантам интегрироваться. На это указал министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс во время своего визита в кантон Фрибур.

Профтехобразование по программе INVOL помогает мигрантам интегрироваться. На это указал министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс во время своего визита в кантон Фрибур.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Во время своего визита на одно из промышленных предприятий в кантоне Фрибур (Fribourg) Беат Янс (Beat Jans), возглавляющий Федеральный департамент / министерство юстиции и полиции (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, EJPD, курирует миграцию), высоко оценил роль предварительного профессионально-технического обучения в процессе интеграции мигрантов.

Так называемая программа INVOLВнешняя ссылка (Integrationsvorlehre / Préapprentissage d’intégration / Pretirocinio d’integrazione — «интеграционное предварительное обучение») была запущена Государственным секретариатом по вопросам миграции (Staatssekretariat für Migration, SEM / ГСМ) в 2018 году. Она рассчитана на один учебный год и предназначена для признанных беженцев, временно принятых лиц, поздних иммигрантов, а также обладателей статуса защиты S, не имеющих диплома о среднем образовании.

Цель программы — ускорить социальную и профессиональную интеграцию мигрантов и беженцев путём предварительного обучения одновременно на промышленном предприятии и в среднем специальном учебном заведение (т. н. дуальный принцип). Программа INVOL реализуется совместно кантонами и работодателями; участие в ней принимают 20 кантонов.

С точки зрения федеральных властей, такое обучение вносит ценный вклад в интеграцию мигрантов и подготовку квалифицированных кадров в Швейцарии. При этом власти опираются на результаты исследования, проведённого по заказу SEM (Госсекретариат по делам миграции, подразделение ведомства Беата Янса). Основные выводы этого отчёта Беат Янс и представил во вторник 29 октября 2025 года во время своего посещения электротехнической компании в городе Виллар-сюр-Глан (Villars-sur-Glâne, кантон Фрибур).

Согласно данным SEM, успешно завершают программу INVOL 83% её участников, а 70% из них сразу после этого начинают базовое профессиональное обучение. Из числа тех, кто продолжает обучение, 86% завершают его в течение трёх лет. Преждевременный уход из программы, как правило, связан с неподходящим выбором профессии, недостаточным знанием языка, проблемами со здоровьем или семейными трудностями.

Программа не только укрепляет профессиональную компетенцию мигрантов и беженцев, но и способствует их социальной интеграции. Кроме того, подготовка персонала из числа уже прибывших мигрантов помогает снизить потребность в дополнительной иммиграции. «Компании, участвующие в INVOL дают мотивированным молодым мигрантам шанс закрепиться на швейцарском рынке труда», — указал Беат Янс. В ее рамках течение года участники программы осваивают базовые практические навыки, необходимые для последующего профессионального обучения.

С момента запуска пилотного проекта в 2018 году в программе INVOL приняли участие более 4 700 человек. Подавляющее большинство из них уже начали или завершили профессиональное обучение. Федеральный центр и кантоны (субъекты федерации) планируют в ближайшие годы расширить перечень профессий, представленных в INVOL, и увеличить долю женщин-мигранток, проходящих обучение.

Новости

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

