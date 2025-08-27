The Swiss voice in the world since 1935
Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes

Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.
Keystone-SDA

Легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным журнала Forbes, обладает состоянием свыше одного миллиарда долларов.

По информации издания, на призовых деньгах Роджер Федерер заработал около 131 млн долларов. Однако главным источником его богатства стали рекламные контракты и участие в швейцарском бренде спортивной обуви On, что позволило довести состояние до более чем миллиарда долларов.

Об этом в понедельник 25 августа сообщил швейцарский портал Watson.ch со ссылкой на Forbes. Согласно данным Forbes, в число других действующих или бывших спортсменов-миллиардеров входят баскетболист Леброн Джеймс (LeBron James), гольфист Тайгер Вудс (Tiger Woods), а также футболисты Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) и Лионель Месси (Lionel Messi).

Federer wearing On

Компанию On упрекают в нарушении деловой этики

Этот контент был опубликован на Швейцарский бренд ON производит свою продукцию задешево во Вьетнаме и продает задорого в Швейцарии. Все законно и этично?

Читать далее Компанию On упрекают в нарушении деловой этики

Первым спортсменом, чьё состояние превысило миллиард долларов, стал румынский теннисист Ион Цириак (Ion Țiriac). Он достиг этой отметки ещё в 2007 году и благодаря инвестициям в недвижимость, автосалоны и финансовые услуги сегодня обладает капиталом, оцениваемым в 2,3 миллиарда долларов.

Экономический журнал Bilanz опубликовал свой ежегодный список самых богатых людей Швейцарии, зафиксировав новый рекорд.

Демография

Сотни и миллиарды: сколько денег у богатейших людей Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Экономический журнал Bilanz опубликовал свой ежегодный список самых богатых людей Швейцарии, зафиксировав новый рекорд.

Читать далее Сотни и миллиарды: сколько денег у богатейших людей Швейцарии?

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
21 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
65 Комментарии
Просмотреть обсуждение
runner in the Alps

Показать больше

Как швейцарский стартап On стал глобальным концерном

Этот контент был опубликован на Как трое друзей основали обувной стартап и превратили его в транснациональную корпорацию.

Читать далее Как швейцарский стартап On стал глобальным концерном
Современные ортопедические шины немыслимы без застёжки-липучки. 1959 год. Keystone / Gaëtan Bally

Показать больше

Застежка-липучка: через тернии к культовой швейцарской идее

Этот контент был опубликован на Швейцарский инженер запатентовал липучку ещё в 1950-х годах, но тогда эта технология казалась уродливой и бесперспективной.

Читать далее Застежка-липучка: через тернии к культовой швейцарской идее
sneakers and a mannequin with tennis racket

Показать больше

Роджер Федерер продаст свои кроссовки и ракетки на аукционе

Этот контент был опубликован на Поклонники Роджера Федерера по всему миру смогут приобрести аутентичные предметы, которыми владел швейцарский теннисист.

Читать далее Роджер Федерер продаст свои кроссовки и ракетки на аукционе
Роджер Федерер решил отказаться от строительства «домика для лодочки» в своем имении на берегу Цюрихского озера в регионе Рапперсвиль-Йона (кантон Санкт-Галлен / SG)

Показать больше

Роджер Федерер не будет строить «домик для лодочки»

Этот контент был опубликован на Роджер Федерер решил отказаться от строительства «домика для лодочки» в своем имении на берегу Цюрихского озера в регионе Рапперсвиль-Йона (кантон Санкт-Галлен / SG)

Читать далее Роджер Федерер не будет строить «домик для лодочки»
Federer mit dem Schläger

Показать больше

Роджер Федерер не вечен, но теннис он изменил навсегда

Этот контент был опубликован на «Увидеть Федерера вживую — значит увидеть спорт в его самом идеальном виде, когда технически может быть не столь совершенная игра становится театром».

Читать далее Роджер Федерер не вечен, но теннис он изменил навсегда

