Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes

По информации издания, на призовых деньгах Роджер Федерер заработал около 131 млн долларов. Однако главным источником его богатства стали рекламные контракты и участие в швейцарском бренде спортивной обуви On, что позволило довести состояние до более чем миллиарда долларов.
Об этом в понедельник 25 августа сообщил швейцарский портал Watson.ch со ссылкой на Forbes. Согласно данным Forbes, в число других действующих или бывших спортсменов-миллиардеров входят баскетболист Леброн Джеймс (LeBron James), гольфист Тайгер Вудс (Tiger Woods), а также футболисты Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) и Лионель Месси (Lionel Messi).
Компанию On упрекают в нарушении деловой этики
Этот контент был опубликован на
Швейцарский бренд ON производит свою продукцию задешево во Вьетнаме и продает задорого в Швейцарии. Все законно и этично?
Первым спортсменом, чьё состояние превысило миллиард долларов, стал румынский теннисист Ион Цириак (Ion Țiriac). Он достиг этой отметки ещё в 2007 году и благодаря инвестициям в недвижимость, автосалоны и финансовые услуги сегодня обладает капиталом, оцениваемым в 2,3 миллиарда долларов.
