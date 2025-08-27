Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes

Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов. Keystone-SDA

Легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным журнала Forbes, обладает состоянием свыше одного миллиарда долларов.

1 минута

По информации издания, на призовых деньгах Роджер Федерер заработал около 131 млн долларов. Однако главным источником его богатства стали рекламные контракты и участие в швейцарском бренде спортивной обуви On, что позволило довести состояние до более чем миллиарда долларов.

Об этом в понедельник 25 августа сообщил швейцарский портал Watson.ch со ссылкой на Forbes. Согласно данным Forbes, в число других действующих или бывших спортсменов-миллиардеров входят баскетболист Леброн Джеймс (LeBron James), гольфист Тайгер Вудс (Tiger Woods), а также футболисты Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) и Лионель Месси (Lionel Messi).

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Компанию On упрекают в нарушении деловой этики Этот контент был опубликован на Швейцарский бренд ON производит свою продукцию задешево во Вьетнаме и продает задорого в Швейцарии. Все законно и этично? Читать далее Компанию On упрекают в нарушении деловой этики

Первым спортсменом, чьё состояние превысило миллиард долларов, стал румынский теннисист Ион Цириак (Ion Țiriac). Он достиг этой отметки ещё в 2007 году и благодаря инвестициям в недвижимость, автосалоны и финансовые услуги сегодня обладает капиталом, оцениваемым в 2,3 миллиарда долларов.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Демография Сотни и миллиарды: сколько денег у богатейших людей Швейцарии? Этот контент был опубликован на Экономический журнал Bilanz опубликовал свой ежегодный список самых богатых людей Швейцарии, зафиксировав новый рекорд. Читать далее Сотни и миллиарды: сколько денег у богатейших людей Швейцарии?