СМИ Швейцарии: атомная ракета, украинские медики и российские регионы

В новом обзоре прессы: российские регионы на грани финансового истощения, испытание ракеты «Буревестник» прошло на фоне новой холодной войны России и США, швейцарская клиника помогает украинским медикам начать карьеру в Швейцарии с нуля.

В новом обзоре швейцарской прессы: гуманитарные, военные и дипломатические сюжеты. Испытания новой российской ядерной крылатой ракеты «Буревестник» прошли в момент, когда отношения между Москвой и Вашингтоном вновь обострились.

А вот пример швейцарской гуманитарной инициативы: сеть клиник Hirslanden запустила ещё в 2022 году проект Fit for Hirslanden Ukraine, помогающий украинским медицинским специалистам, вынужденным покинуть страну, интегрироваться в Швейцарии, выучить язык и подтвердить свои профессиональные дипломы.

А тем временем, как отмечает телеканал SRF, связанная с войной против Украины экономическая нагрузка, которая перекладывается Москвой на российские регионы, становится всё тяжелее. Единственной реальной альтернативой в такой ситуации, подчёркивает телеканал, остаётся прекращение войны против Украины — но это вариант, который Кремль пока даже не рассматривает.

Риторика Путина нацелена прежде всего на внешнюю демонстрацию силы и на внутренний пропагандистский эффект. Keystone

Испытание новой российской ядерной крылатой ракеты «Буревестник» прошло в момент, когда отношения между Москвой и Вашингтоном вновь обострились. Как отмечает швейцарское издание Solothurner Zeitung,Внешняя ссылка официальная риторика Владимира Путина, назвавшего ракету «в десятки раз более инновационной, чем любая из ракет, находящихся в распоряжении любой другой ядерной державы», нацелена прежде всего на внешнюю демонстрацию силы и на внутренний пропагандистский эффект.

По данным российских источников, «Буревестник» провёл в воздухе якобы около 15 часов, преодолев дистанцию в 14 тысяч километров. Однако, по оценке экспертов, реальных военных преимуществ у этой ракеты нет. Руководитель проекта «Российские ядерные вооружения» при Женевском Институте исследований ООН по вопросам разоружения (UNIDIR) Павел Подвиг (Pavel Podvig) заявил в интервью газетам медиахолдинга CH Media, что «ни одно другое государство не располагает ракетами с ядерной установкой в качестве двигателя — просто потому, что это бессмысленно».

По его словам, «Буревестник» летит примерно с той же скоростью, что и пассажирский самолёт, и при запуске в сторону США военные там имели бы достаточно времени для ответных мер. Издание Solothurner Zeitung подчёркивает, что нынешний тест стал первым серьёзным ядерным «жестом» Путина со времени возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Последний раз Россия устраивала подобную демонстрацию в 2024 году, когда она рекламировала ракету «Орешник», а было это ещё при президентстве Джо Байдена. На этот раз испытания последовали после провала встречи Путина и Трампа в Будапеште и после заявления Вашингтона о новых американских санкциях против российских нефтяных концернов.

Тон диалога между двумя странами, по наблюдению швейцарских журналистов, заметно ужесточился. В интервью газетам CH Media российский политолог и публицист Фёдор Крашенинников, проживающий в Брюсселе, отметил, что «новое ядерное соперничество между Россией и США следует воспринимать всерьёз». По его словам, «можно иронизировать над «Буревестником», но факт в том, что и Трамп, и Путин делают ставку на эскалацию». Россия, продолжает эксперт, ясно демонстрирует, что она и дальше продолжает развивать свой ядерный арсенал. «Если ситуация на фронтах для Путина ухудшится, то он не станет колебаться и думать, использовать это оружие как последний аргумент, или нет. Просто Трамп пока явно не хочет воевать с Путиным из-за Украины, поэтому-то обострение отношений еще не дошло до критической точки», — предупреждает Федор Крашенинников.

«Наша цель состояла в том, чтобы помочь украинским медсёстрам и врачам как можно скорее адаптироваться в новой стране и вернуться к работе по профессии». Keystone / Urs Flueeler

Летом 2022 года клиники сети Hirslanden запустили пилотную гуманитарно-профессиональную инициативу Fit for Hirslanden Ukraine, направленную на поддержку украинских медицинских работников, вынужденных покинуть страну после начала войны. Программа позволила беженцам быстрее интегрироваться в Швейцарии, выучить язык и получить признание профессиональных дипломов.

Как рассказал порталу Medinside.chВнешняя ссылка директор клиники Hirslanden Zürich Марко Гугольц (Marco Gugolz), проект с самого начала имел ярко выраженную гуманитарную мотивацию: «Наша цель состояла в том, чтобы помочь украинским медсёстрам и врачам как можно скорее адаптироваться в новой стране и вернуться к работе по специальности». Основой программы стал миграционный статус S, предоставляемый украинцам в Швейцарии с марта 2022 года и дающий право на трудовую деятельность. Это позволило группе участников проекта официально устроиться на работу в медицинских учреждениях.

В рамках проекта семь медсестёр и одна врач из Украины уже получили трудовые контракты в цюрихских клиниках Hirslanden и начали работать на должностях ассистентов по уходу (Assistenz Gesundheit & Pflege / CFC). Утром они посещали языковые курсы, чтобы достичь уровня B2 по немецкому языку, днём проходили практику в больницах. По словам Марко Гугольца, программа столкнулась с рядом трудностей, которые были недооценены на старте: «Многие участницы не говорили ни по-немецки, ни по-английски. Учёба и работа одновременно требовали огромных усилий, особенно на фоне личных переживаний, связанных с войной и разлукой с близкими».

Тем не менее руководство клиник предоставило участникам психологическую и организационную поддержку, помогая им совмещать обучение и трудовые обязанности. Результаты, по оценке директора, превзошли все ожидания. Участницы программы значительно улучшили знания немецкого, пять из них получили сертификаты уровня B2, четыре продолжают работать в сети клиник Hirslanden в качестве медсестёр. «Интеграция в швейцарское общество прошла быстрее, чем мы ожидали», — отметил Марко Гугольц. При этом он признал, что проект оказался затратным по времени, ресурсам и финансам, но дал убедительный гуманитарный и профессиональный эффект.

Инициатива изначально задумывалась в качестве ограниченной по времени и в настоящий момент она завершена. Продолжение программы пока не планируется, однако опыт программы Fit for Hirslanden Ukraine как в самой сети клиник Hirslanden, так и в самых широких медицинских кругах Швейцарии уже рассматривается в качестве примера эффективного и этически значимого способа постановки потенциала квалифицированных беженцев на службу как их интересам, так и интересам швейцарского здравоохранения.

Кремль перекладывает на местные власти и другие военные издержки — в частности, выплаты семьям погибших и раненых. В некоторых регионах эти военные расходы уже превышают совокупные затраты на здравоохранение. KEYSTONE

Многие российские регионы сокращают выплаты, которые получают добровольцы, подписывающие контракт и отправляющиеся воевать против Украины. Почему так происходит? Корреспондент телеканала SRFВнешняя ссылка по России Калум Маккензи анализирует ситуацию.

По его данным, именно российские регионы всё чаще несут основное бремя расходов на войну против Украины. Особенно заметно это в области единовременных выплат за участие в так называемой «СВО», которые ранее делали службу в армии финансово особенно привлекательной. Так, в Самарской области региональные выплаты снижены почти на 90 % с эквивалента 36 000 до 4 000 франков. Аналогичные меры приняты как минимум в семи других регионах, где выплаты урезаны на 80 и более процентов. По оценке SRF, именно эти надбавки делали военную службу «вообще возможной» для многих мужчин в России. Однако для региональных бюджетов они стали огромным финансовым бременем.

Более того, Кремль перекладывает на местные власти и другие военные издержки — в частности, выплаты семьям погибших и раненых. В некоторых регионах эти военные расходы уже превышают совокупные затраты на здравоохранение. Местные администрации, испытывая нехватку средств, идут на крайние меры, вплоть до использования резервов, предназначенных для ликвидации стихийных бедствий. Одновременно ухудшается положение гражданской экономики: высокая инфляция, дорогие кредиты и отток работников в армию приводят к снижению налоговых поступлений и риску банкротств частных предприятий. Российские экономисты предупреждают о возможной волне банкротств в частном секторе экономики.

Чтобы хоть как-то поддержать регионы, Москва списывает часть их долгов перед федеральным центром, но это временная мера. В итоге местным властям приходится повышать налоги и/или сокращать расходы. Под удар попадают дорожное строительство, школы и энергетическая инфраструктура, хотя социальные и медицинские бюджеты там пока не трогают — чтобы избежать прямого недовольства населения. Как отмечает телеканал SRF, Кремль продолжает искать способы удержать масштабы рекрутирования новых солдат на прежнем уровне без объявления мобилизации. Однако уже очевидно, что нынешняя модель финансирования войны становится всё менее устойчивой. Единственной реальной альтернативой, подчёркивает телеканал, остаётся прекращение войны против Украины, но это вариант, который Кремль сегодня даже не рассматривает.

