СМИ Швейцарии: риторика Зеленского, биржа, отставка Ермака и закулисная дипломатия

Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger, слева в кадре) помог превратить Женеву в площадку для переговоров между делегациями США и Украины. SWI Keystone

Зеленский готовит страну к поражению? Как отреагирует биржа Швейцарии на перемирие в Украине? Почему ушел Ермак? И кто такой Габриэль Люхингер?

18 минут

Игорь Петров



Игорь Петров

Людмила Клот

В моем новом обзоре опять доминирует тема российской агрессии против Украины. Я бы может быть и хотел бы обратиться к более позитивным темам, однако с исторической точки зрения мы имеем сейчас дело с главным событием первой половины 21 века и, разумеется, наша аудитория хочет быть информированной прежде всего, например, о том, когда же наконец и на каких условиях прекратится эта война.



Поэтому сегодня мы поговорим о том, как украинский президент готовит общественное мнение Украины к возможному компромиссу и почему это воспринимается как попытка «продать» людям поражение? Кроме того, какие швейцарские компании могут выиграть от перемирия и масштабной программы восстановления Украины? Почему ушел в отставку Ермак?А также в моём обзоре: а вы знали, кто стоял за организацией недавних женевских переговоров между США и Украиной? Это был швейцарский дипломат Габриэль Люхингер. Никогда о нем не слыхали? Сейчас я вас с ним познакомлю. А еще в финале мы, как всегда, пройдемся по самым заметным заголовкам СМИ Швейцарии.

Президент Украины «пытается „продать“ народу поражение»?

Многие в России «не могут и не хотят представить себе поражение», поскольку воспринимают войну как противостояние не Украине, а «коллективному Западу», который, якобы, стремится, де, ослабить Россию. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Швейцарский телеканал SRFВнешняя ссылка провёл интервью с историком и политологом Йеронимом Перовичем (Jeronim Perovic), профессором восточноевропейской истории Университета Цюриха. Учёный анализирует актуальную военно-политическую ситуацию в Украине на фоне продолжающихся переговоров о возможном завершении войны. Как отмечает SRF, дискуссии о прекращении огня идут, но стороны продолжают наносить друг другу удары — сообщения о погибших и раненых поступают ежедневно.



По словам Иеронима Перовича, оперативная обстановка на фронте остаётся крайне тяжёлой. Историк подчёркивает, что Украина фактически «прижата спиной к стене», а реальная ситуация хуже, чем её обычно воспринимают в Западной Европе. Он указывает, что российские войска продвигаются вперёд медленно, но верно: в среднем они захватывают по паре населённых пунктов в день. Только в ноябре под контроль российской армии перешли территории общей площадью около одной тысячи квадратных километров. По мнению Перовича, эта тенденция «ясно говорит в пользу России и против Украины».



Иероним Перович признаёт: ход войны многократно и многими оценивался ошибочно. В начале боевых действий, по его словам, западные наблюдатели недооценили готовность Украины к сопротивлению. Затем, после первых успехов украинской армии, возникла обратная крайность — завышенные ожидания, сформировавшие во многом искажённую картину происходящего. Одновременно, как отмечает эксперт, серьёзно недооценивался и фактор российского патриотизма: многие в России «не могут и не хотят представить себе поражение», поскольку воспринимают войну как противостояние не Украине, а «коллективному Западу», который, якобы, стремится ослабить Россию.



Особое внимание в интервью уделяется внутренней политической ситуации в Украине. По словам Перовича, национальное единство, позволившее стране выдержать первые удары агрессора, сейчас находится под угрозой. Главной причиной он называет, в частности, недавний коррупционный скандал, который подорвал доверие к власти в момент, когда на фронте продолжают гибнуть люди — «вероятно, уже погибли сотни тысяч». Осознание того, что отдельные группы обогащаются за счёт средств, предназначенных на оборону страны, разрушительно влияет на мораль как в армии, так и в обществе.



К этому, добавляет историк, прибавляются и другие проблемы: глубокий демографический кризис, вызванный массовым оттоком населения, а также внутренние политические трения, связанные с тем, как государство обращается с предполагаемыми коллаборационистами. В итоге украинское руководство реагирует на ухудшение ситуации заметным изменением риторики. Президент Владимир Зеленский в недавнем обращении к народу назвал происходящее «самым трудным моментом в истории Украины». Историк подчёркивает: ещё год или два назад Владимир Зеленский говорил о победе и даже полном возвращении всех территорий страны вплоть до Крыма. Теперь же, признавая реальность, он готовит страну к очень масштабным уступкам, которые ранее считались невозможными.

Какие швейцарские компании могут выиграть от возможного мирного соглашения по Украине?

Потенциальное перемирие может улучшить общий инвестиционный климат, способствуя снижению рисковых страховых выплат и, как следствие, росту стоимости акций. Keystone / Michael Buholzer

Журнал Bilanz Внешняя ссылкапубликует подробный разбор того, как потенциальное перемирие в Украине может повлиять на динамику швейцарского фондового рынка. Издание отмечает, что сигналы из Женевы в минувшее воскресенье выглядели обнадёживающе: после нескольких раундов переговоров представители Украины, США и ряда европейских стран выразили уверенность, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто в ближайшие дни. По словам госсекретаря США Марко Рубио, участники надеялись «в идеале» завершить работу «до четверга» (27 ноября 2025 года).

По наблюдению Bilanz, финансовые рынки реагировали на все эти сигналы удивительно сдержанно. В понедельник, 24 ноября 2025 года, базовый индекс швейцарской биржи SMI прибавил лишь 0,36 %, достигнув отметки в 12 678,5 пункта. Эксперты, опрошенные журналом, также отвечали уклончиво. Руководитель одного из отделов банка Julius Bär Кристиан Гаттикер полагает, что возможное прекращение огня в Украине не окажет «драматического влияния» на швейцарский фондовый рынок. Он объясняет это тем, что многие структурные проблемы Европы — от низкой производительности труда до демографических проблем и недостаточной конкурентоспособности — лишь частично связаны с войной и не исчезнут с её окончанием.



Тем не менее журнал Bilanz подчёркивает, что Кристиан Гаттикер ожидает умеренно положительных рыночных импульсов. Потенциальное перемирие, по его словам, может улучшить общий инвестиционный климат, способствуя снижению рисковых страховых выплат и, как следствие, росту стоимости акций. Однако говорить о масштабном биржевом взлете пока не приходится. Внимание аналитиков сконцентрировано прежде всего на перспективах восстановления самой Украины. Объём возможного рынка впечатляет: по оценке Гаттикера, речь идёт о «миллиардном бизнесе». Совместный отчёт правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН оценивает, что в течение ближайших десяти лет на восстановление разрушенной войной страны потребуется потратить 524 миллиарда долларов



При этом Bilanz уточняет, что даже такие масштабные суммы нужно рассматривать в контексте общих объёмов европейского строительного сектора. Ежегодные 50 миллиардов долларов эквивалентны лишь примерно 3 % его общего оборота, превышающего 1,75 триллиона. Поэтому, по мнению Гаттикера, значительного и устойчивого роста для европейских и швейцарских строительных компаний в ближайшие годы ожидать не стоит. Тем не менее, банк Julius Bär выделяет три швейцарские компании, которые потенциально могут получить выгоду от восстановления:

Holcim — международный концерн из кантона Цуг с опытом работы в Восточной Европе;

— международный концерн из кантона Цуг с опытом работы в Восточной Европе; Sika — производитель строительных и ремонтных материалов;

— производитель строительных и ремонтных материалов; Implenia — крупнейшая строительная компания Швейцарии.

Журнал Bilanz отмечает, что акции Holcim продолжают движение к новому максимуму (текущая цена — 71 франк, по состоянию на 25 ноября 2025 года), бумаги Sika торгуются на уровне 152,35 франка, хотя за год они и потеряли около трети своей стоимости, акция же компании Implenia стоит 60,70 франка — это почти вдвое больше, чем в начале 2025 года. В то же время такие компании, как Geberit (санитарная инфраструктура), Georg Fischer (прецизионное машиностроение) или Kühne + Nagel (логистика), в список основных потенциальных бенефициаров аналитиками Julius Bär не включены. Журнал отмечает и менее очевидные последствия возможного мирного соглашения.



Компании, работающие в сфере оборонной промышленности, могут оказаться в менее выгодном положении. Кристиан Гаттикер допускает, что перемирие приведёт к снижению объёма военных расходов, что может оказать давление на акции оборонных подрядчиков. Тем не менее Bilanz подчёркивает: на практике сокращение оборонных бюджетов в Европе маловероятно. Геополитическая напряжённость сохранится, а страны НАТО на саммите 2025 года подтвердили намерение довести к 2035 году свои военные расходы до 5 % ВВП. В связи с этим Julius Bär не даёт конкретных прогнозов по таким компаниям, как Cicor (электроника) или Huber+Suhner (электрическое оборудование и оптика).

Журнал также рассматривает возможные косвенные позитивные эффекты от перемирия в Украине: падение цен на энергоносители могло бы поддержать потребительский спрос, а улучшение общей экономической ситуации в Европе укрепить позиции экспортно ориентированных швейцарских отраслей экономики. В заключение Bilanz делает осторожный вывод: наиболее вероятен умеренный рост на швейцарском фондовом рынке, но резких и локальных скачков котировок отдельных компаний ожидать не стоит.

Габриэль Люхингер: этот швейцарский дипломат организовал женевские переговоры США и Украины

Именно Габриэль Люхингер (слева) сыграл ключевую роль в том, что переговоры прошли именно в Женеве Keystone / Michael Buholzer

Газета Blick Внешняя ссылкапубликует аналитический материал о том, как высокопоставленный сотрудник швейцарского Министерства иностранных дел Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger) помог превратить Женеву в площадку для переговоров между делегациями США и Украины, состоявшихся в минувшее воскресенье. Издание подчёркивает, что дипломат, которого в Берне называют «человеком на все случаи жизни», сыграл закулисную, но важную роль.



По данным Blick, Женева на один день вновь оказалась в центре глобальной политики. Представители Вашингтона, Киева и ряда других государств встретились там, чтобы обсудить мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом — документ из 28 пунктов, который многие эксперты трактуют как серьёзную уступку позициям России. Само Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) проявило крайнюю осторожность, ограничившись формулировкой, что встреча состоялась «по инициативе Соединённых Штатов и Украины».



Однако, как отмечает Blick, за официальными заявлениями скрывалась интенсивная подготовительная работа — и именно Габриэль Люхингер сыграл ключевую роль в том, что переговоры прошли именно в Женеве. По информации издания, он фактически и выступал в роли принимающей стороны: встречал делегации и координировал все организационные процессы на месте. Кто же он, этот дипломат из Берна? Газета описывает Люхингера как фигуру, к которой в Берне обращаются в кризисных ситуациях самого разного масштаба. Официально он возглавляет Дирекцию международной безопасности МИД / EDA в ранге посла и, в частности, именно он занимался организацией Конференции на Бюргенштоке летом 2024 года.



Издание напоминает, что во время Бюргенштокского саммита Люхингер постоянно находился буквально за спиной ключевых участников — в зале пленарных заседаний он сидел во втором ряду, непосредственно за главой МИД Иньяцио Кассисом (Ignazio Cassis). Подготовка к конференции потребовала от него многочисленных зарубежных поездок, в ходе которых он убеждал партнёров принять участие в мероприятии. Все эти события стали кульминацией стремительной карьеры Люхингера. По образованию юрист, госслужбу он начинал в Министерстве обороны, затем работал военным атташе в Каире и Абу-Даби. В 2016 году стал генеральным секретарём Швейцарской народной партии (SVP / UDC) при тогдашнем председателе Альберте Рёшти (Albert Rösti).



В 2018 году Люхингер перешёл на работу в аппарат федерального министра Ги Пармелена (Guy Parmelin), успешно сдал дипломатический экзамен и уже через четыре года возглавил одно из ключевых подразделений швейцарского МИД. Газета Blick подчёркивает, что у других подобный карьерный путь обычно занимает десятилетия. Единственным «негативным эпизодом» издание называет 2023 год, когда SVP выдвинула Люхингера кандидатом на должность Федерального канцлера, однако избран был не он, а представитель партии «Зелёные либералы» (glp) Виктор Росси (Viktor Rossi).



Весной 2025 года, сразу после начала тарифного конфликта с администрацией Трампа, Федеральный совет назначил Габриэля Люхингера специальным посланником по отношениям с США. И хотя основные переговоры вёл министр экономики Ги Пармелен совместно с Государственным секретариатом по экономике (SECO) под руководством Хелен Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda), Blick подчёркивает: именно Люхингер играл ключевую роль в поддержании рабочих контактов с Вашингтоном — благодаря личному знакомству со специальным представителем США Стивом Уиткоффом.



По информации издания, особенно ценной оказались его контакты в среде советников по нацбезопасности, что, вероятно, и способствовало в итоге выбору Женевы в качестве площадки для консультаций между США и Украиной. Как подчеркнули в EDA в комментарии для Blick, обе стороны «выразили желание», чтобы встреча прошла именно в Швейцарии — ссылаясь на международную роль Женевы и традиционный швейцарский нейтралитет. Сам Люхингер, как отмечает газета, крайне редко выступает публично. Гораздо чаще его можно увидеть в городке Герцогенбухзее (Herzogenbuchsee, кантон Берн), где он представляет SVP в городском совете и курирует вопросы общественной безопасности. Но, по наблюдению Blick, он, похоже, одинаково уверенно чувствует себя как на локальном, так и на международном политическом уровне.

Отставка Андрея Ермака: кризис и поворотный момент в украинской политике

Ермак был не просто управленцем, а ключевой фигурой в построенной Зеленским сверхцентрализованной системе, где личная лояльность часто оказывалась важнее компетентности. Reuters SWI SRF

Украинская политика пережила один из самых резонансных кризисов последних месяцев: отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Как сообщает швейцарский телеканал SRFВнешняя ссылка, решение стало неизбежным после того, как Антикоррупционная прокуратура провела обыск в его квартире и официально подтвердила начало расследования в отношении этой ключевой фигуры из окружения президента Владимира Зеленского.

Телеканал SRF подчёркивает: ещё неделю назад Зеленский отказывался отправлять Ермака в отставку, несмотря на давление, в том числе со стороны депутатов его собственной партии. Хотя доказательств личной причастности Андрея Ермака к коррупции нет, многие в Киеве давно выражали недовольство его беспрецедентным влиянием и полагали, что он как минимум знал о действующих коррупционных схемах, а возможно, и координировал их. Теперь этим должны заняться следственные органы.

По оценке SRF, политические последствия отставки значительны. Коррупционный скандал серьёзно подорвал доверие к правительству и лично к президенту. После обыска у Ермака у Зеленского, по сути, не осталось возможности сохранить его на его должности. По информации телеканала, отставка, вероятно, стала единственным способом минимизировать ущерб и публично продемонстрировать нетерпимость власти к коррупции.

Телеканал SRF также выделяет стратегический аспект случившегося. Ермак был не просто управленцем, а ключевой фигурой в построенной Зеленским сверхцентрализованной системе, где личная лояльность часто оказывалась важнее компетентности. По словам корреспондента SRF Юдит Хубер, в последние годы механизмы сдержек и противовесов «работали всё хуже», а принятие решений концентрировалось в руках узкого круга лиц. Уход Ермака может стать шансом на пересмотр этой модели — особенно если давление общества и парламента окажется достаточно сильным.

Особое внимание телеканал уделяет реакции антикоррупционных структур. Сам факт обыска у второго по влиянию человека в государстве показывает, что они способны действовать независимо. По мнению SRF, это стало возможно во многом благодаря настойчивой поддержке со стороны гражданского общества. Телеканал напоминает, что летом украинцы уже выходили на улицы, протестуя против попыток президента подчинить антикоррупционные институты своему Офису. И если бы не удалось тогда отстоять их независимость, то нынешнее расследование, скорее всего, так и не стало бы публичным.

Главный вывод SRF: уровень общественной терпимости к коррупции в Украине стремительно снижается. «Сегодня украинцы понимают, что коррупция ослабляет страну — особенно в момент, когда речь идёт о её выживании», — подчёркивает телеканал. На этом фоне отставка Анлрея Ермака становится не только политическим шагом, но и важным сигналом: правила меняются, а борьба с коррупцией воспринимается уже как вопрос национальной безопасности.

Пройдемся по заголовкам публикаций в СМИ Швейцарии.

Путин настаивает на своих целях в Украине – (он достигнет их или) военными средствами или путем переговоров.Внешняя ссылка — газета NZZ (нем. яз.).

Украина по-прежнему контролирует часть Донбасса. Передача этих территорий России, как это предусмотрено американским мирным планом, имела бы далеко идущие последствия как для местного населения, так и для безопасности Украины. Внешняя ссылка— газета NZZ (нем. яз.).

Первоначальный план США по установлению мира в Украине из 28-пунктов был создан с явным уклоном в сторону учета интересов прежде всего России. Утечка в прессу новых данных выставляет американского переговорщика Стива Виткоффа в весьма невыгодном свете. — газеты TagblattВнешняя ссылка (нем. яз.) и Le TempsВнешняя ссылка (фр. яз.).

У России практически нет причин отступать от своих максимальных требований. Внешняя ссылка— телеканал SRF (нем. яз.).

Замороженные конфликты и уроки для Украины. Когда смолкает стрельба, конфликт не заканчивается – об этом свидетельствуют примеры Кореи, Кипра и Нагорного Карабаха. Внешняя ссылка— газета NZZ (нем. яз.).

Раздел Украины неизбежен – стране сейчас нужен мир —Внешняя ссылкагазета NZZ (нем. яз.).

