СМИ Швейцарии: хлопок под Одессой, детская медицина и путинский сталинизм

Проект Mission Ukraine, инициированный Высшей школой прикладных наук Цюриха (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW) совместно с украинскими партнёрами, получил финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения. zhaw.ch SWI Keystone

О чем говорят СМИ? Хлопок под Одессой, детская медицина в Украине и путинский сталинизм.

11 минут

Игорь Петров



Сегодня в нашем обзоре: швейцарские СМИ рассказывают о том, как война меняет экономику и науку Украины — от экспериментов под Одессой с выращиванием хлопка для производства пороха (репортаж общественного телеканала SRF) до швейцарского участия в создании системы детской медицинской реабилитации в Украине (репортаж портала WNTI из Винтертура).

А Neue Zürcher Zeitung (NZZ) предлагает жёсткий аналитический взгляд на Россию: по мнению политолога Андрея Колесникова, кремлёвская попытка вернуться в «позднесоветский застой» привела страну вовсе не к брежневской стабильности, а к позднему сталинизму — с его репрессиями, изоляцией и агрессивной имперской идеологией.

Одесский хлопок для украинского пороха

По данным SRF, первые плантации нужных сортов хлопка появились под Одессой в 2024 году. Keystone

Телеканал SRF рассказывает в своем репортажеВнешняя ссылка, как война с Россией сделала украинцев экспертами в изобретении различных видов вооружений — от беспилотников до боеприпасов. В этом контексте украинские аграрные и научные структуры начали тестировать в регионе Одессы новые сорта хлопка, который потенциально может использоваться для производства пороха.

Одесса продолжает регулярно подвергаться российским ударам. Контроль над этим портовым городом и выходом к Чёрному морю остаётся одним из стратегических приоритетов Москвы. Тем не менее именно в этом регионе Украина и начала эксперимент по выращиванию хлопка, который мог бы снизить зависимость страны от импорта компонентов, необходимых для производства боеприпасов.

Как отмечает SRF, инициатором проекта стал депутат украинского парламента Степан Чернявский. В беседе с журналистами он пояснил, что идея возникла на фоне резкого удорожания боеприпасов и отсутствия в Украине современных сортов хлопка. По данным SRF, первые плантации нужных сортов хлопка появились под Одессой в 2024 году. Лабораторные анализы показали, что местный климат позволяет получать сырьё, пригодное для производства нитроцеллюлозы — основного компонента бездымного пороха. Представители местной аграрной ассоциации, наблюдающие за экспериментом, подчёркивают, что ключевой задачей было установить, достаточно ли здесь солнечного света.

Как указывает SRF, первый год эксперимента был признан успешным: хлопок вызрел до нужной стадии, так что на второй год учёные и исследователи сосредоточились на изучении конкретных сортов, пригодных для военных целей. Этим занимается Украинский Институт экспертизы сортов растений (Український інститут експертизи сортів рослин) — крупное научное учреждение в Киеве, где работают около 700 специалистов. По информации SRF, учёные сравнивают данные урожайности одесского хлопка с международными показателями, чтобы определить, возможно ли будет промышленное масштабирование проекта. Руководство института заявило, что результаты прошлого года показали перспективность этих культур: производительность уже сопоставима со средними мировыми уровнями.

При этом подчёркивается, что хлопок может использоваться не только в оборонной промышленности, но также в текстиле, пищевой отрасли и производстве кормов. Следующая цель проекта — анализ результатов второго сезона и переход к третьему этапу, после чего возможен запуск промышленного производства. Тесты продолжаются в Одесской, Николаевской, Херсонской областях. Фермерам предоставляют право участвовать в стимулирующих программах, с тем чтобы мотивировать их выращивать хлопок. Стратегическая задача — довести площадь посевов до 10 000 гектаров, что позволило бы наладить промышленный выпуск сырья, снизить зависимость от импорта и стимулировать экономическое оживление сельских регионов юга страны.

Швейцария помогает Украине в сфере детской реабилитации

Война резко увеличила потребность в специалистах, способных сопровождать детей в процессе реабилитации. WNTI – digitale Stadtmagazin für Winterthur

Как пишет портал из Винтертура WNTI – digitale Stadtmagazin für WinterthurВнешняя ссылка, в Украине продолжается работа по укреплению системы детской медицинской реабилитации. По данным издания, речь идёт о крайне важном процессе: обеспечении предоставления квалифицированной психологической поддержки детям, получившим физические или психические травмы, или пережившим сильный стресс.

Портал отмечает, что в украинских университетах сегодня существует около 70 программ по физиотерапии и эрготерапии, однако специализация на работе с детьми долгое время не была для медиков приоритетной. Война резко увеличила потребность в специалистах, способных сопровождать детей в процессе реабилитации. При этом такие важные элементы, как использование игровых методик, участие семьи и адаптация повседневной среды ребёнка к условиям военного времени, по данным издания, до сих пор не везде системно встроены в учебные планы профильных вузов Украины.

По информации WNTI, изменить ситуацию помогает проект Mission Ukraine, инициированный Высшей школой прикладных наук Цюриха (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW) совместно с украинскими партнёрами. Проект получил финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения. Его цель — развивать и совершенствовать подготовку специалистов по детской физиотерапии и эрготерапии, научно обоснованно и с ориентацией на практику. Издание сообщает, что на первом этапе украинские и швейцарские эксперты совместно разработали учебный план. Затем украинские преподаватели апробировали новые материалы в реальной учебной практике и доработали их с учётом полученного опыта.

Третьей фазой стала четырёхдневная рабочая встреча во Львове, в ходе которой швейцарские специалисты провели практические мастер-классы и представили современные методы преподавания. Портал WNTI подчёркивает, что в ходе сотрудничества проявились культурные особенности украинской образовательной системы: традиционно преподаватели в рамках этой системы играют роль непререкаемого лидера, что делает обучение «иерархичным». Швейцарские же специалисты стремились постепенно сформировать более открытую учебную среду — с возможностью дискутировать, задавать встречные вопросы, обсуждать и совместно анализировать те или иные ситуации.

По данным портала, реалии войны сопровождали проект на всех этапах. Участники сталкивались с перебоями связи, воздушными тревогами и постоянной неопределённостью. Тем не менее украинские коллеги демонстрировали высокую мотивацию и готовность работать даже в таких сложных условиях. Издание пишет, что проект готовится перейти к следующему этапу: украинские специалисты смогут скоро пройти стажировку в Швейцарии и ознакомиться с местной клинической и образовательной практикой. Планируется также продолжение сотрудничества в рамках инициативы TRUE, направленной на долгосрочное развитие детской физиотерапии и эрготерапии в Украине и на совершенствование системы поддержки детей с ограниченными возможностями.

«Машина времени Кремля сломалась»: как Россия проскочила застой и приземлилась в позднем сталинизме

Посредством специально генерируемой ностальгии и романтизированных мифов населению объясняют, почему «неизбежны» война, изоляция, экономические лишения и враждебность страны почти ко всем соседям. Keystone

В своём аналитическом тексте для Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Внешняя ссылкароссийский политолог и публицист Андрей Колесников описывает парадокс, в котором в итоге увяз «путинский проект»: Кремль хотел вернуть страну в эпоху позднесоветского застоя, управляемого, привычного, идеологически выхолощенного, но в итоге оказался в куда более жёсткой и мрачной точке истории: не в брежневской стабильности, а в позднем сталинизме, с его ненавистью, тотальной мобилизацией и почти тоталитарным контролем.

Ключевое слово путинской системы — «империя». Советское прошлое используется не как реальный социальный или экономический опыт, а как удобная оболочка для национально-имперской идеологии. Посредством специально генерируемой ностальгии и романтизированных мифов населению объясняют, почему «неизбежны» война, изоляция, экономические лишения и враждебность страны почти ко всем соседям. Логика проста: мы возвращаем себе территории, а вместе с ними величие, страх, который мы некогда внушали миру, а значит и «историческую справедливость».

Великая Отечественная война становится универсальным оправданием новой агрессии теперь уже против «не менее зловещего, чем Гитлер, альянса НАТО». По Колесникову, марксизм-ленинизм в России вытеснен национальным империализмом — смесью ультранационализма, идеи «особого русского пути» и мессианской роли народа, якобы духовно превосходящего «прагматичный и упадочный Запад». Если мир этого не принимает, то Россия навязывает ему своё понимание силой. Неформальный лозунг системы звучит мрачно: «Наше светлое будущее — это наше тёмное прошлое».

Хотя внешне режим напоминает и внешне поздний СССР, по масштабам репрессий он уже зашёл значительно дальше. Риторика ненависти, транслируемый телевидением куда ближе к сталинской эпохе, чем к последним десятилетиям Союза. Формула, которую цитирует автор, звучит убийственно точно: «править как Сталин, жить как Абрамович». Особенно показателен культурный разрыв. Если в позднем СССР интеллигенция — при всей тогдашней цензуре — имела солидный моральный и интеллектуальный вес (достаточно вспомнить Андрея Сахарова), то сегодня публичное пространство заполняют агрессивные пропагандисты. Телевидение, по Колесникову, стало наглядным индикатором цивилизационной деградации: вместо аналитики — вопли, крики и угрозы уничтожить европейские города.

Символична и судьба бывших культурных маяков и символов. Алла Пугачёва, некогда фигура почти что вне политики, объявлена за антивоенную позицию «врагом нации». Рок-легенды Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич официально заклеймены как «иностранные агенты». Попытки синтетически воссоздать советскую культуру сопровождаются явной ре-сталинизацией. Россия, подчёркивает автор, сегодня изолирована даже сильнее, чем в свое время был изолирован СССР: нет ни научных и культурных обменов, ни выставок, ни нормально работающих дипломатических каналов. А ведь даже в разгар холодной войны существовали механизмы диалога, от которых теперь ничего не осталось. Итог, к которому приходит Колесников, беспощаден: кремлёвская «машина времени» дала сбой. Страна, мечтавшая вернуться в привычный застой, оказалась в бесконечном историческом тупике.

