События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

На этой фотографии, предоставленной правительством Северной Кореи, президент Ким Чен Ын (в центре) встречается с солдатами на учениях 13 марта 2024 года. А газета Le Temps пытается разобраться, что мотивирует северокорейских солдат участвовать в войне против Украины. © Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках. Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года.

Сегодня в выпуске:

Дезертирство в элитной бригаде ВСУ Украины

Женева и проблемы с трудовой интеграцией украинок

«Культура делает нашу жизнь менее трагичной»

«Северокорейские солдаты беспрекословно выполняют приказы»

«Тегеран, конечно, не отправит войска в Россию»

Дезертирство в элитной бригаде ВСУ Украины

Популярная газета Blick, ссылаясь на информацию французского информагентства Agence France-Presse, пишет о «дезертирстве в элитной бригаде ВСУ Украины».

«Предполагалось, что 155-я Отдельная механизированная бригада „Анна Киевская“, военнослужащие которой в основном проходили подготовку во Франции, станет жемчужиной в короне украинской армии. Но всего через несколько месяцев в ней разразился скандал, связанный с предполагаемым массовым дезертирством и с неисправным снаряжением, — и это в то время, когда ВСУ отчаянно отражают постоянные российские атаки на востоке страны».

Бригада названа в честь Анны Ярославны (младшей из трёх дочерей великого князя киевского Ярослава Мудрого от брака с Ингегердой Шведской), ставшей в ранние Средние века королевой Франции. Примерно 2300 из в общей сложности 4500 солдат бригады прошли военную подготовку во Франции. О создании этого подразделения в 2024 году во время торжеств по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии объявил сам президент Франции Эммануэль Макрон. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал «Анну Киевскую» в качестве модели для формирования в странах НАТО и других украинских частей и подразделений.

Фото: военнослужащие ВСУ, регион Киева, 3 марта 2023 года. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Но по крайней мере с декабря 2024 года эйфория, окружавшая бригаду, сменилась разочарованием. Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что уже почти 1700 солдат просто покинули это подразделение, причем большинство из них оставили часть еще даже до отправки на фронт. Примерно полсотни человек сбежали ещё во время обучения во Франции. Журналист также сообщил об «организационном хаосе» и о недостаточном материальном обеспечении бригады: по всей видимости, в ней не хватает беспилотников, а часть артиллерии пришлось передать другим подразделениям.

Михаил Драпатый, командующий сухопутными войсками ВСУ, уже признал наличие «проблем» в бригаде, но указал, что они не столь серьезны, как сообщалось в СМИ, и армейское руководство примет все меры, для того чтобы солдаты могли выполнять свои задачи. По его словам, проблемы «Анны Киевской» не являются специфическими для этой бригады, а встречаются и в других подразделениях».

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Женева и проблемы с трудовой интеграцией украинок

Как пишет газета Tribune de Genève, кантон Женева находится на последнем месте по степени успешности трудовой интеграции беженцев из Украины. «На прошлой неделе в Женеве побывал федеральный советник (министр кабмина) Беат Янс, глава Федерального департамента / министерства юстиции и полиции, курирующего миграционное досье. Как пояснил далее Матье Креттенан (Mathieu Crettenand) из организации помощи беженцам L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), одной из целей его визита было провести консультации с властями и мотивировать Женеву начать делать больше с целью содействия трудоустройству всех обладателей ВНЖ категории S».

Карин Келлер-Зуттер (слева) посетила постоялый двор «Оксен» в кантоне Берн, где работает украинка Ольга Шимко (справа). © Keystone/Anthony Anex

«Всего в кантоне Женева проживает 2357 беженцев из Украины трудоспособного возраста, но работают из них только 336 человек, что отбрасывает Женеву в самый низ рейтинга, выстраиваемого в соответствии с такими критериями, как степень трудовой интеграции лиц, получивших временный защитный статус S. В Женеве данный показатель находится на уровне 14,3 %, в то время как средний показатель по стране — 29,2 %. За последний год он вырос в Женеве всего на 4,5%. Напомним, что 1 ноября 2023 года Федеральный совет (кабмин Швейцарии) поставил перед собой цель добиться к концу 2024 года, чтобы работу нашли 40% от общего числа трудоспособных обладателей ВНЖ категории S из числа украинских беженцев».

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«Культура делает нашу жизнь менее трагичной»

Общественно-политическое и экономическое издание из кантона Невшатель Arcinfo также посвящает большой материал социально-трудовой интеграции украинских беженцев — точнее, беженок. «Даже спустя три года после появления в Швейцарии, украинские беженцы все еще сталкиваются с трудностями в области социальной интеграции. При помощи проектов в культурной области Ассоциация украинцев в Невшателе вот уже третий год помогает согреть сердца, пострадавшие от войны, и укрепить связи беженцев с жителями Невшателя».

«Мы хотим жить, а не просто выживать. Благодаря культуре наша жизнь становится менее трагичной», — приводит газета слова Ирины Гвоздецкой, одной из участниц подготовки новогоднего зимнего концерта, организованного Ассоциацией в первых числах января 2025 года. «Мы очень благодарны жителям Швейцарии за их радушный прием и неоценимую помощь», — говорит Катерина, которая поет и играет на бандуре в швейцарско-украинской творческой группе Malanka».

Как пишет далее издание, «несмотря все такого рода проекты, реальная швейцарская жизнь украинских беженцев, большинство из которых женщины, складывается непросто. Одна из них — Ирина Гвоздецкая, которая оказалась в Швейцарии с двумя дочерями (8 лет и 4 года). По её словам, после переезда в 2022 году в местечко Les Geneveys-sur-Coffrane она почувствовала заметное облегчение: «Мои дети и я наконец-то оказались в безопасном месте». Её муж-резервист остался в Украине, в любой момент его могут призвать в армию. Сейчас Ирина учит французский на университетских курсах. По профессии она юрист и журналистка, работала в Киеве. Но теперь её задача состоит в том, чтобы найти себе работу в новой стране.

«Я даже не против того, чтобы работать уборщицей. Но этим заработать столько, чтобы хватило на жизнь семье с двумя детьми, будет нелегко, потому что зарплаты в этом секторе низкие. Да и мою квалификацию можно было бы все-таки использовать для чего-то другого». Это одна из главных трудностей, с которой сталкиваются многие украинские женщины в Швейцарии: даже те из них, кто говорит на иностранных языках, а это, как правило, выпускницы университетов, получившие профессии бухгалтера или специалиста в области IT, с трудом находят себе применение на швейцарском рынке труда.

Преподавательница пения Ирина Томчук также принимала участие в подготовке концерта, в интервью изданию Arcinfo она подчеркнула, сколь огромную социальную роль играют в Швейцарии хоры и хоровое пение: «Оно, это пение, очень важно для украинцев прежде всего в социальном плане». Вынужденная эмиграция в Швейцарию стала для Ирины Томчук травматичным событием, а в хоровом музицировании она видит способ восстановления душевного равновесия. Работа же в украинской ассоциации является еще и способом самой оставаться социально активной.

При помощи проектов в культурной области Ассоциация украинцев в Невшателе вот уже третий год помогает согреть сердца, пострадавшие от войны, и укрепить связи беженцев с жителями Невшателя. Arcinfo

Татьяна Чорнооченко признает, что и детям, и взрослым бывает очень трудно смириться со своим положением беженца. «Я сама двадцать лет работала кинорежиссером, потом руководила школой. И очень трудно, лишившись всего этого, снова найти смысл жизни. Создание сплоченной команды, занимающейся подготовкой таких концертов, очень помогает вернуться к активной жизни. Власти города Невшатель оказывают нам огромную поддержку в этом процессе».

Посетил концерт украинской общины Невшателя и советник посольства Украины в Швейцарии. С собой из Берна привез книги для украинской школы. Каждую среду и субботу дети могут продолжать изучение украинского языка и культуры в помещениях нескольких средних школ кантона. А пожертвования, собранные на концерте (вход на него был бесплатным, но каждый дать денег столько, сколько возможно), будут переданы социальному украинскому фонду «Дети будущего», созданного для матерей с детьми, столкнувшимися с жизненными трудностями, включая войну, но также и домашнее насилие».

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Северокорейские солдаты беспрекословно выполняют приказы

Газета Le Temps попыталась понять, что творится в голове северокорейского солдата, воюющего на стороне России против ВСУ. «Пропаганда и плохая военная подготовка: об этом мы узнаем из дневника солдата, которого Пхеньян отправил воевать в Россию. Выдержки из этого свидетельства были опубликованы в сети Facebook украинскими военными: на маленьких квадратных страничках блокнота синей ручкой нанесены знаки корейской письменности.

«Величайший долг — защита родины. Он наполняет меня счастьем, я надел военную форму революции, чтобы защищать Верховное Главнокомандование». «Я отправлюсь на передовую и буду беспрекословно выполнять приказы Верховного Главнокомандующего Ким Чен Ына, даже если это будет стоить мне жизни. Я покажу всему миру непобедимую храбрость и самопожертвование бойцов Ким Чен Ына». Таковы записи солдата по имени Чон Кён Хон, погибшего в столкновении с украинской ДРГ в районе деревни Погребки к северу от территории Курской области, контролируемой ВСУ.

Вопреки Третьей Женевской конвенции, статья 13 которой дает военнопленным право на защиту личности, украинские ВСУ опубликовали и фотографии двоих северокорейских солдат, захваченных в плен. SWI swissinfo.ch

Кроме этих дневниковых записей ВСУ, вопреки Третьей Женевской конвенции, статья 13 которой гласит, что военнопленные должны всегда пользоваться защитой от всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы, опубликовали и фотографии двух северокорейских солдат, захваченных в плен украинцами в Курской области и доставленных на украинскую территорию, где их сейчас лечат и допрашивают с помощью представителей южнокорейской разведки.

На видео, опубликованном в Интернете, один из двух солдат, прикованный к постели, говорит, что он думал, что его направляют в Россию на «учения». «Я хочу теперь жить в Украине», — удрученно добавляет он. Другой пленный, голова которого обмотана толстым слоем бинтов, хочет, чтобы его отправили на родину.

Владимир Зеленский предложил обменять его на украинских бойцов, удерживаемых в России. Кремль не стал комментировать эту информацию. По данным Сеула, общие санитарные потери в северокорейском контингенте достигли показателя в 3000 человек, из них на безвозвратные потери приходится 300 человек, 2700 человек получили ранения разной степени тяжести».

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«Тегеран, конечно, не отправит войска в Россию»

В интервью телеканалу SRF Штефан Майстер (Stefan Meister), руководитель Центра по вопросам функционирования общественных структур и характера управления в странах Восточной Европы, России и Центральной Азии при Германском Обществе Внешней политики (Zentrum für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik), рассуждает о том, какое значение имеет Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенное между Россией и Ираном.

По его мнению, вопросы безопасности и военного сотрудничества занимают в этом документе центральное место. Иранские ударные беспилотники очень важны для России. Взамен Москва поставляет Тегерану средства ПВО и, возможно, военные технологии наступательного характера. Причем в беспрецедентных масштабах. Москва также может фактически помочь Ирану ускорить разработку собственного ядерного оружия. Эта опасность реальна. Соглашение также предусматривает сотрудничество в случае «возможного нападения третьей стороны».

«Это соглашение между двумя ослабленными игроками». SRF

Однако Штефан Майстер уверен, что Россия не вступит в войну с Ираном против Израиля и, наоборот, Иран не будет посылать свои войсковые подразделения в Украину. «Я очень скептически отношусь к тому, что кто-то из них позволит втянуть себя в региональную войну. В целом же это соглашение между двумя ослабленными игроками. Им обоим пришлось уйти из Сирии, Иран находится под мощным давлением со стороны Израиля, Россия бросила все, что у нее есть в плане военных технологий и войск, на агрессивную войну против Украины. России больше нечего предложить в качестве глобального игрока. Поэтому Москва зависит от поставок беспилотников и ракет из Ирана. В этом отношении обе страны ослаблены, хотя Иран, вероятно, даже слабее России».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 27 января 2025 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Людмилой Клот. Редактор: Игорь Петров.