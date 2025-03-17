События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Какие условия необходимы для устойчивого прекращения огня? США предложили 30-дневное перемирие, согласованное с Украиной, но Кремль не торопится с ответом. AP Photo/Dmitri Lovetsky

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Сегодня в выпуске:

Каковы условия стабильного режима прекращения огня?

Москва настаивает на максимальных требованиях?

Кремль тянет время?

Памяти Софии Губайдуллиной: «Светлые звезды, которые продолжали сиять»

Власть образов: военная форма как политический сигнал

Каковы условия стабильного режима прекращения огня?

В интервью телеканалу SRF Александр Хуг, бывший заместитель главы миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине, объясняет, какие условия необходимы для устойчивого перемирия. По его словам, «прекращение огня возможно только при наличии четкой политической воли с обеих сторон. Однако сейчас ситуация осложнена взаимным недоверием и максимальными требованиями, что делает достижение соглашения маловероятным. Тем не менее жесткое общее давление может сыграть свою позитивную роль».

Слушать, слышать, наблюдать, сообщать: швейцарец Александр Хуг (Alexander Hug) четыре с половиной года занимал должность заместителя руководителя Наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины. Keystone/EPA/Markiian Lyseiko

Александр Хуг подчеркивает, что из-за нечетко сформулированных условий перемирие рискует продлиться всего несколько дней или же быть сорванным буквально сразу. Ключевые параметры перемирия должны включать определение линии прекращения огня, процедуру отвода войск, систему контроля за нарушениями и санкционные механизмы. Он также отмечает, что Минские соглашения не сработали именно из-за отсутствия четких санкций за их нарушение. „Когда последствия за несоблюдение условий отсутствуют, стороны продолжают боевые действия“, — резюмирует эксперт.

Для обеспечения эффективного перемирия Александр Хуг предлагает создать систему международного мониторинга, предусмотреть санкции для нарушителей, а также создание буферных зон и ограничение использования вооружений в определенных районах. Эти меры, по его словам, «не исключают нарушений, но осложняют продолжение боевых действий».

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Москва настаивает на максимальных требованиях?

«Стратегический документ, подготовленный для Кремля, демонстрирует жесткую позицию России в переговорах по Украине». Об этом пишет популярная швейцарская газета «Блик». «После переговоров между США и Украиной о возможном прекращении огня мир ждет реакции Кремля. Однако, согласно Washington Post, подготовленный еще в феврале документ рекомендует России занять бескомпромиссную переговорную позицию. Документ, написанный аналитическим центром с тесными связями с ФСБ, отвергает быстрое мирное урегулирование. В нем планы Дональда Трампа о завершении конфликта за 100 дней названы нереализуемыми, а мирное решение не ожидается до 2026 года.

Даже отказ Киева от НАТО и частичная отмена западных санкций названы недостаточными уступками. Keystone

Как подтвердило агентство Reuters, Россия уже передала США список требований: признание российского суверенитета над оккупированными украинскими территориями, создание буферных зон на границах с Россией и „полный демонтаж“ украинского правительства. По данным Washington Post, Россия стремится использовать геополитическую напряженность для усиления своей позиции, включая разжигание разногласий между США, Китаем и ЕС, предложение доступа к российским природным ресурсам, включая оккупированные территории, а также полный отказ от размещения миротворческих войск в Украине.

Даже отказ Киева от НАТО и частичная отмена западных санкций названы недостаточными уступками. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал такие рекомендации „крайне противоречивыми“ и подчеркнул, что Москва работает „с более продуманными вариантами“. Однако, по мнению аналитиков, документ отражает общий консенсус российского руководства».

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Кремль тянет время?

«США предложили 30-дневное перемирие, согласованное с Украиной в Джидде, но Кремль не торопится с ответом, требуя новых „компромиссов“ и переговоров». Об этом пишут региональные газеты Швейцарии, в том числе «Аргауэр Цайтунг». «Москва оказалась в непростом положении: еще недавно Кремль радовался сокращению поддержки Украины со стороны США, а теперь вынужден искать ответ (на предложение о перемирии), не провоцируя Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко выразил сомнения в возможности эффективно контролировать режим прекращения огня.

Туманные перспективы: Москва тянет время и не торопится давать обязывающий и четкий ответ на предложение о перемирии. KEYSTONE

Кремль явно тянет время. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался комментировать предложение США, сославшись на предстоящие переговоры. Тем временем советник Путина Юрий Ушаков заявил, что перемирие лишь поможет Украине, тогда как Россия требует „долгосрочного решения“ с учетом своих интересов. Очевидно, Кремль не готов к прекращению огня. Путин поблагодарил Трампа за миротворческие усилия, но параллельно вместе с Лукашенко предостерег Запад от „риска ядерного конфликта“. Западные аналитики считают, что визит Путина в Курск в камуфляже и его указания Генштабу усилить давление на Украину — знак категорического отказа от уступок.

Россия продолжает настаивать на своих требованиях: признание контроля над Донецком, Луганском, Запорожьем и Херсоном, разоружение Украины, отказ Киева от членства в НАТО и смена правительства. Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивает, что теперь мяч на стороне Москвы: „К сожалению, нет ни малейших признаков реальной готовности Путина к переговорам“. На этом фоне немецкий эксперт Нико Ланге считает, что Вашингтону придется „принудить Россию к перемирию“, тогда как московская „Независимая газета“ заявляет, что США пока не предложили реального компромисса. Украина и Запад надеются, что давление США заставит Кремль изменить позицию, но пока Россия явно нацелена на продолжение войны».

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Памяти Софии Губайдуллиной: «Светлые звезды, которые продолжали сиять»

Реагируя на уход из жизни Софии Губайдуллиной, газеты центральных регионов Швейцарии, в том числе «Люцернер Цайтунг», вспоминают о том, как 30 августа 2007 года в концертном зале ККЛ в Люцерне произошло редкое фестивальное событие: публика восторженно встречала мировую премьеру Второго скрипичного концерта Софии Губайдулиной In tempus praesens, исполненного вместе с Берлинским филармоническим оркестром.

«Как и многие другие сочинения Губайдулиной, этот концерт, созданный при поддержке Пауля Захера (Paul Sacher, 1906–1999 — швейцарский дирижер, меценат и один из самых влиятельных покровителей академической музыки 20 века. — Прим. ред. рус.), нес в себе духовно-философский посыл: программный буклет сообщал, что композитор стремилась выразить контраст между раем и адом. В исполнении оркестра и солистки эти силы оживали с невероятной физической остротой, отражая саму суть творчества Губайдулиной: ее музыка всегда рождалась как исповедь души, перерастая потом в масштабные музыкальные полотна, полные загадок, завораживая и трогая до глубины души.

Концертный зал ККЛ в Люцерне. KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

Имя Софии Губайдулиной стало известно на Западе во многом благодаря выдающемуся скрипачу Гидону Кремеру, который в 1980 году после гастролей отказался возвращаться в Советский Союз. Композитор родилась 24 октября 1931 года в Чистополе (Татарстан). Ее семья вскоре переехала в Казань, где она получила музыкальное образование. В 1960-х и 1970-х годах ее творчество было объявлено «формалистичным» и запрещено.

После распада СССР София Губайдулина переехала в Германию, где получила широкое признание. В 2012 году Люцернский фестиваль пригласил ее в качестве композитора-резидента. Темой того года была «Вера» — и трудно было представить более подходящего для этой темы мастера. Кульминацией фестиваля стало исполнение ее «Страстей по Иоанну». После трех часов музыки зал вознаградил всех исполнителей, и прежде всего саму Губайдулину, трогательной благодарностью.

В том же году на фестивале исполнялся и ее Концерт номер 1 для скрипки с оркестром (Offertorium), впервые представленный Гидоном Кремером в 1981 году. В 2008 году на компакт-дисках вышел Второй скрипичный концерт In tempus praesens, записанный Анной-Софи Муттер с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева. Позже Гергиев поддержал вторжение России в Украину, но среди этой тьмы были и светлые звезды, которые продолжали сиять».

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Власть образов: военная форма как политический сигнал

«Президент России Владимир Путин и его советники прекрасно понимают силу образов. Внимание к деталям в одежде главы государства — не случайность, а тщательно выверенная стратегия». Об этом в редакционной статье ведущей швейцарской газеты NZZ рассуждает политический обозреватель Андреас Рюш. «Каждое его (Путина) появление на публике — в темном костюме, в облегающей рубашке во время силовой тренировки или с обнаженным торсом на конной прогулке по Сибири — сопровождается четким политическим посланием. Пока международное сообщество ожидало реакции Москвы на американо-украинское предложение о прекращении огня, Кремль ответил серией фотографий, говорящих красноречивее любых слов. Полевая форма российского лидера стала сигналом: война для него далека от завершения. Неудивительно, что уже на следующий день Путин подтвердил это устно, выдвинув собственные условия прекращения огня.

На протяжении длительного времени Путин избегал военной формы. В ходе предыдущих визитов на фронт он неизменно появлялся в классических костюмах, что резко контрастировало с образом президента Украины Владимира Зеленского, который с февраля 2022 года носит исключительно военную «зелёнку». Путин, напротив, старательно поддерживал всё это время образ стабильности. Его дорогие костюмы и тщательно подобранные галстуки должны были транслировать идею нормальности. Официально Россия не ведет войну, а лишь осуществляет «специальную военную операцию» — таков был главный нарратив Кремля на протяжении последних трёх лет. В публичном пространстве слово «война» остается табу. Однако новый образ Путина в военной форме однозначно задает милитаристский тон.

Использование военной одежды политиками далеко не редкость. В России, Украине и других странах, включая западные демократии, многие государственные деятели (в том числе и женщины-политики) экспериментируют с этим стилем. Однако баланс между пиаром и неловкостью всегда очень неустойчив. Что касается Путина, то его камуфляж остался всего лишь декоративным элементом без знаков отличия, ведь он официально не является военнослужащим. Скорее всего, Путин будет использовать военную форму лишь в исключительных случаях. В повседневной жизни он продолжит следовать традиции советской постсталинской и постсоветской России, где нормой для лидеров государства была гражданская одежда.

Полевая форма российского лидера стала сигналом: война для него далека от завершения. SWI NZZ

В Великобритании в 1986 году Маргарет Тэтчер тоже позировала на танке, но её имидж «железной леди» уже был сформирован победой в Фолклендской войне. Аналогичные попытки других политиков, — например экс-министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, — вызывали лишь насмешки. Путин вряд ли столкнется с подобными насмешками внутри России: там государственные СМИ обеспечивают стабильно позитивную подачу образа лидера. Однако даже в этом случае казусы неизбежны: первые кадры его появления в военном камуфляже были опубликованы с технической ошибкой — его голос зазвучал неожиданно высоко, что сделало видео похожим на пародию. Спустя некоторое время запись исправили, но странный осадок остался».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 24 марта 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.