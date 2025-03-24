События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?
Сегодня в выпуске:
- Перемирие без мира — Путин перехватывает инициативу у Трампа
- Россия требует капитуляции Украины, называя это «поиском решения».
- «Москва намеренно дробит вопрос мира и войны на технические детали»
- Как ветераны войны превращаются в кошмар для российского общества
Перемирие без мира — Путин перехватывает инициативу у Трампа
Ведущая швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) оценивает текущее состояние мирных переговоров между США, Россией и Украиной как тупиковое. «Переговоры о прекращении огня, на которые рассчитывал Вашингтон, зашли в тупик», — пишет издание, комментируя итоги телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Хотя Украине пришлось безоговорочно согласиться на 30-дневный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре, Кремль не ответил аналогичным шагом.
Вместо этого, подчёркивает NZZ, Путин использует любую возможность, чтобы диктовать собственную повестку дня и задавать тон дальнейшему процессу переговоров. Россия временно приостанавливает удары по украинской энергетике, но этот жест, по мнению аналитиков, продиктован не стремлением к деэскалации, а прагматичными соображениями: украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России показали серьёзную уязвимость критически важной инфраструктуры Москвы.
Владимир Зеленский пока не сделал никакого официального заявления, но его реакция указывает на явную готовность к зеркальным мерам. Подобная договорённость уже обсуждалась летом 2023 года при посредничестве Катара, однако тогда она не была реализована. Сегодняшний шаг Москвы может восприниматься как тактический манёвр, а не как начало подлинного мирного процесса: позиции сторон по ключевым вопросам лишь ужесточаются. Путин выдвигает требования, которые, по сути, предполагают односторонние уступки со стороны Украины — прекращение западной поддержки, отказ от разведданных и заморозку подготовки новых военных подразделений. При этом Москва не предполагает аналогичных ограничений для своих вооружённых сил. Как отмечает NZZ, Кремль избегает прямых переговоров с Киевом и делает ставку на взаимодействие исключительно с Вашингтоном. Однако даже эти контакты теряют темп: упоминания о возможном российско-американском саммите больше не звучат, а ключевые вопросы делегированы экспертным группам — возможно, это поиск новых форматов или способ затягивания переговорного процесса.
Издание считает, что Путин добился важного промежуточного результата: он притормозил мирную инициативу Трампа, избежав прямого с ним конфликта. Администрация США, в свою очередь, стоит перед выбором — настаивать на жёстком подходе к России или заставить Украину пойти на дальнейшие уступки. Пока, по мнению NZZ, Вашингтон склоняется ко второму сценарию. Показательным жестом стал недавний отказ США от участия в международном расследовании массового похищения украинских детей — преступления, по которому Владимир Путин обвиняется Международным уголовным судом. Этот шаг укрепляет позиции Москвы и ясно показывает, кто в данный момент удерживает инициативу в этой дипломатической игре».
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Россия требует капитуляции Украины, продолжая называть это «поиском решения»
Политический обозреватель швейцарского телеканала SRF указывает, что «объявленное соглашение о временном прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру между Россией и Украиной стало самым заметным результатом телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Несмотря на всеобщую подачу этой договорённости в качестве некоего дипломатического прорыва, суть её — в прагматизме Москвы. Весной удары по гражданской энергетике теряют эффект, тогда как украинские атаки на российские НПЗ становятся всё опаснее. Приостановка таких ударов на 30 дней выгодна прежде всего России: она получает краткосрочную защиту своих ключевых объектов, практически ничего не теряя.
Украина использует удары по НПЗ для подрыва логистики и нанесения ущерба процессу финансирования российской армии. Последний удар по Туапсе — показатель эффективности этой тактики. Тем временем Кремль увязывает даже частичный мораторий с радикальными требованиями: прекращением западной помощи, отказом от мобилизации и ограничением военного потенциала Киева. Фактически Россия требует капитуляции Украины, продолжая называть это „поиском решения“.
Дополнительные переговоры, в частности по ситуации в Черном море, лишь подчеркивают дипломатическую тактику Кремля: продвигать минимальные уступки как значимые жесты, с тем чтобы получать реальные уступки от Запада. Перед администрацией Трампа — стратегический выбор. Поддастся ли она давлению и „вознаградит“ ли скромный жест Москвы выполнением куда более значительных требований Путина? Или же она все-таки поставит Кремль „на место“? Ответ на этот вопрос станет определяющим для перспектив мирного урегулирования. Пока же Россия демонстрирует непреклонность — и подлинный мир по-прежнему остаётся далёкой перспективой».
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«Москва намеренно дробит вопрос мира и войны на технические детали»
«Попытка Дональда Трампа добиться прекращения огня между Россией и Украиной натолкнулась на жёсткую тактику Кремля», — отмечают издания, выходящие в центральных и юго-западных регионах Швейцарии. Несмотря на согласие Киева на 30-дневное перемирие, Владимир Путин использовал переговоры, чтобы навязать собственные условия и взять процесс под полный контроль. По мнению аналитиков, Москва намеренно дробит вопрос войны и мира на технические детали, чтобы затянуть обсуждение и запутать западных партнёров.
Газеты напоминают: Россия никогда не прекращала военное давление — даже в разгар переговоров. За частичными уступками неизменно следуют всё более жёсткие требования. Этот давно известный паттерн вновь проявился: теперь Кремль требует не только прекращения поставок оружия Украине, но и полного запрета на мобилизацию и подготовку воинских резервов. На фоне стагнации в сфере дипломатии обостряется ситуация на фронте. Российские вооруженные силы продвинулись в отдельных районах Запорожья и Курской области, но потом натолкнулись на естественные оборонные рубежи (реки) и укреплённые позиции ВСУ.
Украина сохраняет контроль над стратегическими высотами, усиливает атаки в приграничных районах Белгородской области и наносит удары по российским складам и инфраструктуре с помощью дальнобойных беспилотников. Президент Владимир Зеленский уже анонсировал новый ударный дрон с дальностью до 3000 км, что может изменить расстановку сил. На этом фоне действия Трампа вызывают всё больше скепсиса. Его публичные попытки сравнить себя с Рональдом Рейганом воспринимаются критически: как напоминают обозреватели, Рейган твёрдо придерживался в отношениях с Москвой принципа «доверяй, но проверяй». Сегодняшний американский лидер, напротив, выглядит уязвимым перед российскими манипуляциями».
Итоговая тональность швейцарской прессы — сдержанно тревожная. Главный вопрос: продолжит ли Трамп линию уступок, поощряя Путина, или же он решится на более жёсткий ответ? Пока надежды на прогресс в переговорах связываются не столько с действиями Вашингтона, сколько с выносливостью украинской армии и с возрождением стратегической роли Европы — и прежде всего Германии.
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Как ветераны войны превращаются в кошмар для российского общества
«Чем активнее обсуждается возможное завершение войны в Украине, тем пристальнее внимание к тем, кто возвращается домой. Ветераны, однако, всё чаще становятся источниками насилия и угрозой для социальной стабильности», — пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. В центре репортажа — история Никиты Любимова, вернувшегося в родное село Мурсаково в Чувашии. Соседи вспоминают, что он вёл себя так, будто ему всё позволено: угрожал, грабил, становился агрессивным. Однажды он избил человека, с которым у него был конфликт, — позже того нашли мёртвым.
Оживление дискуссий о перемирии и сближении с Западом вызывает в России не только надежды, но и растущую тревогу. Возвращение сотен тысяч бойцов с передовой может стать для общества новой внутренней угрозой. Власти стараются не повторить ошибку советского прошлого, когда участники афганской кампании были брошены на произвол судьбы. Но, по официальным данным, в 2024 году число тяжких и особо тяжких преступлений в стране достигло рекорда за период с 2010 года — и это напрямую связывают с возвращением мобилизованных.
Запущенные по инициативе Кремля программы преследуют двойную цель. С одной стороны, они демонстрируют заботу о ветеранах и их семьях, с другой — способствуют формированию новой лояльной прослойки, встроенной в государственную вертикаль. Но адаптация к мирной жизни остаётся крайне трудной задачей. Военный опыт, высокий уровень выплат во время службы, психологические травмы и недоверие со стороны работодателей формируют замкнутый круг. Работодатели всё чаще отказываются нанимать тех, кто вернулся с фронта.
На этом фоне пропагандистский образ героя лишь усугубляет ситуацию: он воспринимается ветеранами как разрешение делать все что угодно. Несогласие или критика ими не допускаются, попытка возразить может обернуться обвинением в «дискредитации армии». Доносы становятся инструментом давления, страх и молчание — социальной нормой. Дополнительную тревогу вызывает острая нехватка квалифицированных психологов, особенно тех, кто способен работать с посттравматическим синдромом.
Сотни тысяч травмированных возвращаются в общество без какой-либо профессиональной поддержки. Даже если они не совершают актов насилия, их поведение может вызывать страх в семье или в районе — и становиться источником новой травмы уже для окружающих. Неправительственные организации, занимающиеся реинтеграцией, зачастую сами преуменьшают масштаб проблемы, делая акцент на боевых «навыках», которые, по их мнению, пригодятся в гражданской жизни.
Тем временем, как подчёркивает NZZ, те, кто уже совершил насильственные преступления, получают шанс избежать наказания. Обвиняемым всё чаще предлагают вернуться на фронт до суда — и тем самым «обнулить» вину. Для жертв беспредела со стороны «эсвэошников» это означает новый виток страха: преступник может в любой момент вновь появиться рядом — дома, во дворе или в соседнем подъезде».
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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 31 марта 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!
Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.
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