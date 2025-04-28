События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Один из символов батальона ВСУ «Алькатрас», где служат заключенные и добровольцы, — 32-летняя Эйприл из Канады. Она работает санитаркой и признаётся, что считает бойцов своей семьёй. Её собственная мать отбывала срок в Канаде, и это сближает её с подопечными. RSI SRF

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

17 минут

Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Когда заключённые становятся защитниками Украины

«Прагматичная дипломатия Швейцарии в Украине»

«Отказ от иллюзорного мира — это инвестиция в безопасность Европы»

Существуют ли в Украине безопасные зоны?

Когда заключённые становятся защитниками Украины

«В условиях затяжной войны Украина ищет новые способы пополнения армии, которая, по словам президента Владимира Зеленского, должна была бы иметь численность в 1,5 миллиона человек — что было бы почти вдвое больше нынешней. Однако набор новых солдат идёт медленно, несмотря на реформы». Об этом говорится в репортаже швейцарского общественного телеканала SRF. «Одним из нестандартных решений стало привлечение к военной службе осуждённых: в 2024 году вступил в силу закон, позволяющий заключённым выйти на свободу досрочно в обмен на службу в армии. По данным Министерства юстиции Украины, уже более 8 000 бывших заключённых служат в Вооружённых силах, ещё 900 заявлений находятся на рассмотрении.

Одним из подразделений, специально созданных для таких добровольцев, стал батальон «Алькатрас» в составе 93-й механизированной бригады. Он был сформирован два месяца назад и дислоцируется в Донбассе, неподалёку от города Покровск, пока остающегося под украинским контролем. После завершения курса подготовки батальон будет направлен на передовую. В его рядах бойцы с трудными судьбами: бывшие осуждённые за грабеж, наркотики, ДТП. Артём, сварщик по профессии, признаётся, что армия — лучшее, что с ним могло произойти после тюрьмы. «Толкин», выбравший себе позывной в честь автора «Властелина колец», мечтает после войны заняться фермерством. Среди солдат — и палестинец Анис, давно живущий в Украине и решивший защищать свою «новую родину» после ареста.

По данным Министерства юстиции Украины, уже более 8000 бывших заключённых служат в Вооружённых силах, ещё 900 заявлений находятся на рассмотрении. SWI SRF

Один из символов батальона — 32-летняя Эйприл из Канады. Она работает санитаркой и признаётся, что считает бойцов своей семьёй. Её собственная мать отбывала срок в Канаде, и это сближает её с подопечными. Несмотря на высокий моральный дух, у батальона остро не хватает оборудования: солдаты вооружены старыми АК-47, не хватает бронежилетов, транспорта, дронов. Чтобы получить поддержку, Эйприл завела страницы в соцсетях для сбора пожертвований.

По словам Александра, сержанта батальона с восьмилетним стажем, работать с бывшими заключёнными проще, чем с обычными гражданскими: «Они понимают, что от их поведения зависит их свобода. У них есть личная мотивация, которая важнее всего». Батальон «Алькатрас» — лишь один из примеров того, как в условиях войны за выживание Украина мобилизует ресурсы, выходя за пределы стандартных решений. И одновременно это история о шансах на искупление и о новом начале в жизни».

Оригинал материала находится по этой ссылке.Внешняя ссылка

«Прагматичная дипломатия Швейцарии в Украине»

С начала 2025 года Жак Гербер, бывший министр здравоохранения и экономики кантона Юра, занимает новую ключевую должность в структуре швейцарской внешней политики. Он назначен первым специальным уполномоченным Федерального совета (федерального правительства Швейцарии) по Украине. Его основная задача состоит в координации масштабной швейцарской программы помощи Украине на 2025–2028 годы. Общий объём программы составляет 1,5 миллиарда франков и охватывает четыре направления: гуманитарная помощь, поддержка восстановления и развития, укрепление мира и содействие частному сектору экономики. Программа предусматривает, в частности, 500 миллионов франков, предназначенных для поддержки частных швейцарских компаний, уже участвующих в восстановлении Украины.

В интервью газете «Ле Тан» он подробно рассказал о своей работе и том, какие проблемы предстоит ему решать в будущем. Жак Гербер получил дипломатический ранг посла и стал связующим звеном между двумя основными федеральными структурами — швейцарской Дирекцией по развитию и сотрудничеству (DEZA, входит в состав МИД) и Государственным секретариатом по экономическим вопросам (Seco, входит в состав Минэкономики). На него возложены как стратегические, так и финансовые функции, включая контроль за эффективным, прозрачным и безопасным использованием выделяемых Швейцарией средств — особенно в условиях высоких рисков, связанных с коррупцией и логистической нестабильностью в зоне войны.

Бывший министр здравоохранения и экономики кантона Юра Жак Гербер назначен Федеральным советом делегатом по Украине. Keystone/ANTHONY ANEX (02.02.2024)

До официального вступления в должность Жак Гербер в ноябре 2024 года уже посещал Украину в частном порядке, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией на местах. Его вторая поездка в марте 2025 года уже была официальной: он представлял Швейцарию на координационной платформе международных доноров и возглавил экономическую делегацию Швейцарии в Киеве. В рамках той поездки Жак Гербер провёл встречи с четырьмя министрами Украины (экономики, здравоохранения, цифровизации, сельского хозяйства), а также принял участие в совещании с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По его словам, украинское общество устало от войны, но сохраняет волю к сопротивлению и восстановлению. Поразило Жака Гербера то, как украинцы продолжают бороться за стабильность общественных и государственных институтов, как они поддерживают стабильное функционирование экономики и системы образования даже в условиях постоянных воздушных тревог. Среди проектов, которые поддерживает Швейцария, — лагерь для перемещённых лиц в Харькове и школьная программа питания в Чернигове, реализуемая под эгидой первой леди Украины.

Особое внимание уделяется региональному аспекту: в восточных регионах, близких к линии фронта, преобладают гуманитарные проекты, тогда как на западе Украины уже реализуются инициативы в сфере инфраструктуры и возобновляемой экологичной энергетики. Например, в Житомире строится электростанция на древесных отходах. Одновременно уже стартовали конкурсы проектов для швейцарских компаний, работающих в Украине. Первый раунд, вызвавший высокий интерес, привёл к удвоению соответствующих бюджетов — с 50 до 100 миллионов франков. Отобраны будут около десяти проектов, соответствующих общественным и восстановительным приоритетам украинского правительства. В будущем планируется включение в процесс швейцарских компаний, пока не представленных в Украине.

Жак Гербер также отвечает за координацию усилий в сфере гуманитарного разминирования. Швейцария обязалась инвестировать 100 миллионов франков в этот приоритетный участок работы. Пока что акцент делается на картографировании минных полей и на предоставлении доступа к этой информации сельским жителям. Случаи подрыва фермеров на минах уже исчисляются сотнями. Само разминирование — задача на годы вперёд. Особенность швейцарского подхода — долгосрочность. При этом сама Украина высоко ценит именно последовательность швейцарского партнёра: даже при относительно небольших по объему вложениях в Украину Швейцария считается надёжной стороной, которая всегда выполняет взятые обязательства. Министр экономики Украины Юлия Свириденко даже назвала подписанный в Давосе меморандум о взаимопонимании с федеральным советником Ги Пармеленом образцом для других стран.

При этом Жак Гербер подчёркивает важность соответствия швейцарской поддержки нейтральному статусу страны: она не должна превращаться в политический инструмент и обязана не выходить за рамки международного гуманитарного права. Он сравнивает ситуацию с деятельностью Международного комитета Красного Креста, который также критикуется с обеих сторон, но сохраняет нейтралитет как высшую ценность. Жак Гербер не планирует частых поездок в Украину: его основная команда работает на месте, и визиты самого уполномоченного должны приносить практическую пользу. Такая прагматичная дипломатия, сочетающая гуманитарный аспект и экономический расчёт, становится новой нормой для Швейцарии.

Оригинал материала находится по этой ссылке.Внешняя ссылка

«Отказ от иллюзорного мира — это инвестиция в безопасность Европы»

«В 1938 году политика умиротворения, реализованная Великобританией и Францией в отношении Гитлера, обернулась катастрофой: Мюнхенское соглашение не остановило агрессию, а лишь укрепило решимость диктатора развязать Вторую мировую войну. Сегодняшняя ситуация с Украиной вызывает схожие аналогии: попытки навязать Киеву „мирный план“, разработанный командой Дональда Трампа, по сути, почти что равны принуждению к капитуляции Киева». Таково мнение политического обозревателя швейцарской газеты «Аргауэр Цайтунг». «Этот план игнорирует все интересы Украины — её стремление к вступлению в НАТО, реальные гарантии безопасности и принцип территориальной целостности. Трамп, отказавшийся даже от продажи ей систем ПВО, переложил вину за провал переговоров на Владимира Зеленского, но сам не учёл главного: для капитуляции посредники не нужны.

Последствия удара России по Киеву, 24 апреля 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Тем не менее Украина продолжает сопротивление. Несмотря на удары по инфраструктуре и гражданским объектам, Россия не достигла стратегических целей, а ключевые города страны, за исключением городов Донбасса, остаются жизнеспособными. Украина готова признать временную утрату Крыма и оккупированных территорий де-факто, но не де-юре, осознавая, что режим Путина не вечен и что политическая ситуация может вновь измениться непредсказуемым образом, как это произошло в странах Балтии после 1988 года. Украина уже производит 40% вооружений самостоятельно, и эта доля постепенно увеличивается. Да и Европа наращивает поддержку, поскольку понимает: пока Путин втянут в войну в Украине, он не способен угрожать странам Балтии или другим регионам. Отказ от иллюзорного мира сейчас — это не только защита украинского суверенитета, но и стратегическая инвестиция в безопасность всей Европы».

Оригинал материала находится по этой ссылке (текст доступен только абонентам).Внешняя ссылка

Существуют ли в Украине безопасные зоны?

Такой вопрос ставит популярное издание «Блик ам Зоннтаг». «Федеральный советник (министр) Беат Янс (Beat Jans, курирует миграционное досье) оказался перед сложной задачей: определить, какие районы Украины можно считать безопасными. Решение этой задачи требуется ему для реализации парламентского постановления, принятого в декабре 2024 года. Согласно новым правилам, право на получение ВНЖ категории S должны сохранять только граждане Украины, находящиеся в качестве беженцев в Швейцарии и изначально проживавшие в регионах, оккупированных Россией или являющихся ареной активных боевых действий.

Реализация этой меры осложняется нынешним обострением ситуации в Украине. Россия, как и прежде, наносит мощные удары по украинским городам: только за последние недели в результате обстрелов в Сумах погибли более 30 человек, а в Киеве — как минимум 12 человек. Тем временем президент США Дональд Трамп предложил Украине «мирный план», который фактически требует уступить 20% территории Украины России под угрозой прекращения американской поддержки.

В Государственном секретариате по делам миграции (SEM, подразделение ведомства Беата Янса) признают сложность задачи определения в Украине безопасных регионов. При этом Швейцария ориентируется на опыт Норвегии, первой классифицировавшей некоторые районы Украины как безопасные. Однако норвежский опыт показал, насколько рискованны такие классификации: после признания ряда регионов безопасными там вновь произошли «прилеты». Например, Киев все ещё считается в Норвегии безопасным регионом, несмотря на продолжающиеся воздушные атаки с применением баллистики и дронов.

Дебаты по вопросу политики в области предоставления убежища: министр юстиции и полиции Беат Янс отвечает на критику в парламенте. Keystone / Peter Klaunzer

Дополнительную неопределённость создают процессы в Европейском союзе. В июне ЕС планирует обсудить судьбу общеевропейского режима защиты украинских беженцев, что может повлиять и на швейцарский курс в этой области. В Берне подчёркивают намерение координировать свои действия с шагами ЕС, с тем чтобы избежать ситуации, когда Швейцария оказалась бы в менее выгодном положении по сравнению с государствами-членами Евросоюза. Поэтому политическое давление на Беата Янса продолжает усиливаться. Сразу после принятия упомянутого парламентского решения кантоны направили в SEM письма с требованием к федеральному центру сократить число получателей ВНЖ «защитной» категории S.

Некоторые кантоны, например Тургау, прямо заявляют о необходимости немедленной реализации новых правил, указывая на перегруженность системы приёма беженцев и на нехватку жилья и персонала. Беат Янс пытается сгладить возникшую напряжённость, предложив со своей стороны дольше удерживать в федеральных центрах приема и размещения мигрантов тех беженцев, по заявлениям которых ожидаются отрицательные решения. Однако проблемы остаются: в ряде кантонов никакой разрядки не ощущается, несмотря на общее снижение числа прошений от украинцев о предоставлении им убежища в Швейцарии. Давление на Беата Янса и на федеральный центр в целом будет сохраняться до тех пор, пока ситуация в Украине будет оставаться нестабильной и пока свою часть работы не сделает Европейский союз».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

СМИ, упомянутые в обзоре: Aargauer Zeitung и SonntagsBlick Газета Aargauer Zeitung — швейцарская ежедневная газета на немецком языке, издающаяся в кантоне Аргау и прилегающих регионах. Основана 4 ноября 1996 года в результате слияния двух изданий: Aargauer Tagblatt (основана в 1847 году) и Badener Tagblatt (основана в 1848 году). Редакция газеты располагается в городе Арау, где также осуществляется её печать. С 1 октября 2018 года Aargauer Zeitung входит в медиаконцерн CH Media (совместное предприятие AZ Medien и медиагруппы NZZ), объединяющий региональные газеты, радиостанции и телеканалы. Газета выходит с понедельника по субботу, имеет тираж около 50 649 экземпляров (по состоянию на 2023 г.), газета предлагает пять региональных выпусков, придерживается либеральной политической ориентации и освещает широкий спектр тем: от местных новостей до национальных и международных событий, включая политику, экономику, культуру и спорт. Цифровая версия газеты доступна на сайте www.aargauerzeitung.ch и через мобильное приложение.​ Газета SonntagsBlick: швейцарская воскресная газета, издаваемая на немецком языке холдингом Ringier AG. Впервые вышла в свет в 1969 году. Редакция находится в Цюрихе.​ По данным 2023 года, тираж SonntagsBlick составляет около 90 000 экземпляров, охват аудитории — примерно 325 000 читателей. Газета предлагает трёхчастную структуру: актуальные новости, спорт и развлекательные материалы.​ Газета известна своими эксклюзивными расследованиями, интервью и аналитическими статьями, охватывающими политику, общество и международные события. Несмотря на таблоидный формат, издание стремится к качественной журналистике и регулярно публикует материалы, вызывающие общественный резонанс.​ Является частью Blick-Gruppe, в которую также входят ежедневная газета Blick и онлайн-платформа Blick.ch.

Ниже материалы, которые также были опубликованы у нас за последнюю неделю и могли бы вас заинтересовать:

Швейцария — единственная страна в Европе, где разрешена психоделическая терапия

Непрофессиональная политика: уникальный опыт Швейцарии

Нью-Йорк, Пекин, Токио: путешествия швейцарских коммивояжеров

Приглашаем вас также принять участие в наших актуальных дебатах:

Показать больше Дебаты Ведёт: Айлин Эльчи Как в вашей стране лечат психические заболевания? Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера? Присоединяйтесь к дискуссии 6 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Нам важно ваше мнение!

Приглашаем вас пройти короткий опросВнешняя ссылка — это займет меньше 5 минут. Все ответы остаются конфиденциальными. Мы никому не передадим ваши персональные данные, но ваши отзывы помогут нам сделать наш контент ещё лучше и интереснее. Спасибо заранее за участие!

Внешний контент Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. Каждую неделю: Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. Я даю согласие на использование моих данных для информационного бюллетеня SWI swissinfo.ch. Подписаться

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 5 мая 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.