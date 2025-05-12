События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Министр обороны России Андрей Белоусов во время военного парада к 80-летию Победы на Красной площади в Москве. Keystone

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Сегодня в выпуске:

Путин превращает память о Второй мировой в инструмент своей агрессии

Миф о России-освободительнице от Екатерины Второй до Путина

Культ 9 мая: от памяти к пропаганде

Женева разрешила акцию «Бессмертный полк».

Путин перехватил инициативу у европейских лидеров?

Путин превращает память о Второй мировой в инструмент своей агрессии

«Не вызывает сомнений: советский народ понёс невообразимые жертвы во Второй мировой войне. По разным оценкам, погибло около 28 миллионов граждан СССР. Армия Гитлера стояла у ворот Москвы, и лишь после четырёх лет кровопролитных сражений Красная армия дошла до Берлина. „Великая Отечественная война“, как её называют в России, завершилась победой. Но эта победа далась ценой миллионов жизней, разбитых семей и травм, которые остаются не залеченными до сих пор».

Об этом размышляет политический обозреватель швейцарского общественного телерадиоканала SRF. «Сегодня же российские власти фокусируются исключительно на одном аспекте — на победе. В эти дни слово «Победа» заполняет улицы и медийное пространство Москвы, 9 мая Кремль вновь проводит масштабный военный парад на Красной площади. Уже накануне в разных регионах прошли шествия, демонстрации, торжественные церемонии. Россия ликует так, будто речь идёт не о событии 80-летней давности, а о недавнем триумфе.

Так было не всегда. В советские времена День Победы отмечали гораздо скромнее. Гипертрофированный культ этой даты появился при Владимире Путине: именно он сделал 9 мая праздником с элементами массовой мобилизации, превратив победу 1945 года в фундамент российской идентичности — нечто вроде швейцарской Клятвы на Лугу Рютли для современной России. Но, как это нередко бывает, когда политики берутся переписывать историю, память превращается в инструмент пропаганды.

Гипертрофированный культ этой даты появился при Владимире Путине: именно он сделал 9 мая праздником с элементами массовой мобилизации, превратив победу 1945 года в фундамент российской идентичности. Keystone

Во-первых, путинская интерпретация Второй мировой войны откровенно однобока. Характерно, что в официальной российской версии война началась лишь в 1941 году — с нападения Германии на СССР. Кремль предпочитает умалчивать о пакте Молотова — Риббентропа и о том, что в 1939 году Сталин вступил в союз с Гитлером, в результате чего СССР оккупировал Финляндию, Польшу, страны Балтии и часть Румынии.

Кроме того, в составе Красной армии воевали не только русские: миллионы украинцев, белорусов, казахов, грузин и представителей других народов многонационального Союза также внесли свой вклад в победу. Эта победа не была исключительно «русской». Во-вторых, российская власть намеренно смешивает победу 1945 года с современной войной против Украины. Неслучайно официальная пропаганда называет украинское руководство «неонацистским режимом» — это злобная и сознательная ложь. Украина остаётся гораздо более демократическим и свободным государством, чем сама Россия.

Искажение истории перерастает в искажение реальности. В логике Кремля все, кто не поддерживает «великого лидера», становятся нацистами. В первую очередь это украинцы. Таким образом, развязанная Путиным агрессия получает идеологическое оправдание: якобы это «священная война против новой формы нацизма». Для Украины, которая борется за выживание как суверенное государство, подобная риторика ничего хорошего не предвещает. Тот же, кто по-настоящему верит, что сражается с «нацистами», будет стремиться к победе любой ценой — даже если эти «нацисты» существуют только в его воображении.

Когда-то Борис Ельцин объявил конкурс на лучшую «русскую идею». Путин, похоже, её нашёл. После распада СССР у россиян возникло чувство исторического унижения. Идеология путинизма предлагает им восстановленное чувство превосходства: они народ-победитель, который однажды разгромил нацизм и теперь «вынужден» делать это снова, а 9 мая становится кульминацией этого конструкта. Последствия такой политики — кровавы и разрушительны».

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Миф о России-освободительнице от Екатерины Второй до Путина

«Россия традиционно стремится представлять все свои войны как „освободительные“, прикрываясь мифом о миролюбивом характере российской державы. Однако история её экспансии, от Екатерины Великой до Владимира Путина, показывает иное. Насилие — инструмент, который последовательно применялся как в интересах империи, так и ради идеологического господства». Об этом в своей гостевой статье в газете NZZ рассуждает известный швейцарский историк-славист Ульрих Шмид.

«В советскую эпоху нападение на Финляндию и захват Восточной Европы оправдывались формулой «борьбы за мир», а договор Сталина с Гитлером изображался как вынужденный шаг. Эти же нарративы продолжают жить и сегодня — в новом официальном учебнике истории 2024 года. Идея «освободительной миссии» подменяет «агрессию»: Кремль снова говорит о «вынужденных» действиях и «едином фронте» после войны, президент Владимир Путин, как и его окружение, охотно снова воспроизводит этот нарратив. Пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждал, что Россия «никогда ни на кого не нападала», патриарх Кирилл повторял ту же мысль, называя Россию страной, которая «только защищает свои границы».

Эти высказывания не просто пропаганда — они отражают глубоко укоренённый в обществе миф, сформированный ещё в советскую эпоху, когда Евгений Евтушенко задавал риторический вопрос: «Хотят ли русские войны?» Между тем российская история знает длинный список агрессивных войн. Военное вмешательство оправдывалось религиозной или «освободительной» риторикой, идеологическими построениями или манией контроля.

Агрессия преподносится как защита, а насилие — как историческая необходимость. Keystone

Вплоть до начала 20 века одной из главных геополитических целей оставалось завоевание Константинополя, Екатерина II разрабатывала «греческий проект» — план по созданию буфера на Босфоре. Николай I пытался реализовать эту мечту своей бабушки в Крымской войне, но потерпел поражение. Позднее Николай II втянул империю в Первую мировую войну, выступив как защитник «славянских братьев» и проиграв — не только войну, но и саму империю.

Даже в 20 веке экспансионистская логика Москвы оставалась неизменной. В 1979 году СССР вторгся в Афганистан, рассчитывая на быструю интервенцию, но увяз в десятилетней войне. Сегодня Россия вновь использует те же шаблоны. Кремль говорит о «борьбе с неонацизмом» в Украине, представляет вторжение 2022 года как «освободительную миссию». Бывший президент Дмитрий Медведев заявляет о «англосаксонском фашизме», опираясь на фальсифицированные источники.

Таким образом, агрессия преподносится как защита, а насилие — как историческая необходимость. Путин продолжает линию имперских предшественников: он стремится «вернуть русские земли» и установить контроль над соседями. Украина, Беларусь, Молдова и Грузия — на их оказывает давление в разных формах, но общая логика остаётся: Россия по-прежнему действует как держава, не готовая признать границы своих соседей».

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Культ 9 мая: от памяти к пропаганде

«День Победы давно утратил свою личную, скорбную окраску. Истории об отцах, матерях, дедах и прадедах — полные боли, страха, насилия и смерти — постепенно уступили место размытым мифам о славном прошлом. Даже марш „Бессмертный полк“, начавшийся как искреннее народное движение, в котором люди несли фотографии родных, погибших на войне, превратился в государственное мероприятие — строго организованное, политически выверенное». Об этом пишет региональное издание «Тургауэр Цайтунг»

Образ Сталина больше не вызывает осуждения: он реабилитирован и представлен не как диктатор, а как главнокомандующий, принесший победу. В современной России критика Сталина приравнивается к подрыву самой идеи победы — а это уже за пределами дозволенного. Участие союзников в разгроме нацизма всё чаще замалчивается. «Мы бы и землю ели, но победили бы», — заявил недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на молодёжном форуме в Москве. Он назвал ленд-лиз — программу американской военной и продовольственной помощи на миллиарды долларов — «дорого купленной услугой».

В современной России критика Сталина приравнивается к подрыву самой идеи победы — а это уже за пределами дозволенного. Keystone

Это не просто упрощённое суждение, а сознательная ложь, обслуживающая политику, основанную на лозунгах и искажённой памяти о Второй мировой войне. Российская власть уже много лет последовательно присваивает и переписывает эту память. Главным историком страны стал сам Владимир Путин: в многочасовых речах он рисует картину осаждённой крепости, в которой Россия вечно окружена врагами, но всегда «встаёт с колен» и побеждает.

Культ победы постепенно превращается в культ насилия, 9 мая на Красной площади демонстрируется не память, а идеология силы. Танки, ракеты, солдаты — это не только символы прошлого, но и элементы современной риторики разрушения. По сути, этот праздник всё больше отражает то, что важно лично для Путина. В фильме пропагандиста Павла Зарубина «25 лет Путину» президент прямо формулирует свою позицию: «Просто дать всем по морде».

Сформированный в атмосфере послевоенного Ленинграда, Путин всегда жил по логике: выживает только сильный, а побеждает тот, кто ударит первым. Теперь эта логика передаётся всей стране. На детских мероприятиях вроде «фестиваля Победы» от Калининграда до Камчатки мальчики и девочки в униформе с энтузиазмом скандируют: «И, значит, нам нужна одна победа. Одна на всех — мы за ценой не постоим». Праздник, который когда-то напоминал о цене мира, сегодня учит побеждать любой ценой.

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Женева разрешила акцию «Бессмертный полк»

Антипутинская оппозиция осуждает акцию «Бессмертный полк» в Женеве в качестве инструмента кремлёвской пропаганды. Об этом пишет франкоязычное издание «Трибюн де Женев». Власти кантона Женева разрешили, как указывает издание, проведение мемориального мероприятия «Бессмертный полк». Оппоненты Кремля считают акцию частью пропагандистской кампании, направленной на легитимацию агрессии против Украины.

Мероприятие было запланировано на субботу, 10 мая, с 11:00 до 12:00, на площади Наций — напротив здания ООН, рядом со знаменитым «Сломанным стулом». Именно выбор этого места вызвал и возмущение российской оппозиции. В открытом письме швейцарская ассоциация «Россия будущего» называет происходящее «оскорблением памяти» и призывает власти Женевы отказаться от поддержки события. «Организовывать такую акцию здесь — значит невольно участвовать в российской государственной пропаганде», — говорится в обращении.

Антипутинская оппозиция осуждает акцию «Бессмертный полк» в Женеве в качестве инструмента кремлёвской пропаганды. SWI

Критики напоминают, что подобное шествие уже вызывало споры: в 2022 году мероприятие отменили в последний момент из-за угрозы беспорядков. Тогда, как и сейчас, акцию осудили как попытку использовать антифашистскую риторику для оправдания войны против Украины. Особое раздражение вызывает присутствие на афишах символики в виде георгиевской ленты, запрещённой в Украине. Её размещение российская журналистка-пропагандистка, проживающая в Испании, уже распространила в соцсетях.

Кампанию активно продвигает Постоянное представительство России в Женеве, что, по мнению оппозиции, подтверждает её политическую направленность. «Это не просто поминовение. Это механизм распространения лжи о якобы борьбе с украинским фашизмом», — утверждают авторы обращения. Власти кантона Женевы заявили, что разрешение выдано в рамках обычной процедуры и с напоминанием о необходимости соблюдения швейцарского законодательства, включая гарантии свободы выражения и мирных собраний. Организаторы мероприятия на запросы газеты не ответили.

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Путин перехватил инициативу у европейских лидеров?

«Они продемонстрировали единство и выразили поддержку Украине: канцлер Германии, президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши прибыли в субботу, 10 мая 2025 года, в Киев и — по согласованию с США — потребовали 30-дневного прекращения огня начиная с понедельника. В случае отказа Москвы, как было заявлено, санкции будут существенно усилены. Путин тем временем симулировал готовность к переговорам. И уже через 24 часа единство Запада дало трещину».

К такому выводу приходит швейцарский телеканал SRF. «Точным политическим ходом кремлёвский лидер сумел расколоть европейцев и американцев: не соглашаясь на перемирие, он предложил провести прямые переговоры с Украиной — в этот четверг, в Стамбуле. Тем самым он вновь попытался переложить ответственность на Киев, создавая видимость своей конструктивности.

Европейские лидеры отреагировали отрицательно: предложение Путина недостаточно, подчеркнул, например, президент Франции. Но затем с заявлением выступил президент США Дональд Трамп — он призвал Украину принять предложение о переговорах. Расчёт Путина — как и прежде — оказался верным: Киеву не оставалось ничего другого, как сделать хорошую мину при плохой игре, чтобы не выглядеть стороной, отказывающейся от диалога.

Путин тем временем просимулировал готовность к переговорам. И уже через 24 часа единство Запада дало трещину. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Считается маловероятным, что Путин действительно примет участие в этих переговорах. Ведь Владимир Зеленский отреагировал по-своему: «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично», — написал он на платформе X. Это вряд ли устроит Кремль, поскольку принятие этого приглашения усиливает легитимность украинского президента, — а Путин уже давно заявляет, что Зеленский якобы не является легитимным главой государства. Более того, Путин последовательно отрицает саму независимость Украины. Поэтому маловероятно, что он откликнется на этот призыв, так же как и то, что в понедельник, 12 мая, наступит тишина. Теперь европейским лидерам предстоит выполнить собственные обещания и ужесточить санкции, как и было ими заявлено раньше».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 19 мая 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.