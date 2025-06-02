События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Екатерина Винокурова — дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова — имела счёт в банке Julius Bär. Риски, связанные с её статусом, там первоначально оценили, как «низкие». Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Атака украинских дронов стала серьёзным ударом по российской обороне

Что дадут новые переговоры России и Украины в Стамбуле?

Россия ведёт против гражданского населения Украины психологическую войну

Поставит ли Берлин ракеты Taurus Украине?

Дочь Лаврова имела счёт в банке Julius Bär

Атака украинских дронов стала серьёзным ударом по российской обороне

По словам корреспондента телеканала SRF Давида Науэра (David Nauer), удар с использованием украинских дронов по российским военным аэродромам «действительно впечатляет и представляет собой серьёзный удар по репутации Кремля». Украинским силам, судя по всему, удалось проникнуть вглубь территории России и нанести удары по стратегическим объектам. «Российские спецслужбы полностью провалили свою работу», — считает Давид Науэр. Одной из ключевых целей атаки, по его словам, стало уничтожение дальних бомбардировщиков, входящих в состав российской ядерной триады (системы ядерного сдерживания наземного, воздушного и морского базирования).

«Эти самолёты, как предполагается, должны были нести ядерное оружие в случае глобального конфликта. Таким образом, украинцы нанесли удар по одному из важнейших стратегических компонентов арсенала Кремля». SRF SWI

«Эти самолёты, как предполагается, должны были нести ядерное оружие в случае глобального конфликта. Таким образом, украинцы нанесли удар по одному из важнейших стратегических компонентов арсенала Кремля», — подчеркнул он. Дави Науэр скептически оценивает перспективы предстоящих переговоров в Стамбуле. «Я находился вблизи линии фронта, беседовал как с военнослужащими, так и с гражданскими, и пока мне не удалось встретить ни одного человека, который действительно верил бы, что эти переговоры приведут к миру в обозримом будущем».

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Что дадут новые переговоры России и Украины в Стамбуле?

Согласно публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Россия и Украина планируют провести очередной раунд переговоров — вновь в Стамбуле. Хотя Киев пока официально не подтвердил участие, по словам пресс-секретаря Кремля, встреча, скорее всего, состоится. Предложенные ранее площадки — Ватикан и Швейцария — были отклонены Москвой, несмотря на то что США и Украина настаивали именно на этих вариантах. Главной темой встречи станут два документа — российский и украинский меморандумы, в которых стороны изложили своё видение возможного прекращения огня и мирного урегулирования.

Эти меморандумы стали самым конкретным результатом телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в начале прошлой недели. Пока тексты не обнародованы. Украина уже передала свою версию документа как российской стороне, так и США и требует до начала встречи получить доступ к российскому меморандуму. Однако в Москве такую позицию расценили как недопустимое «ультимативное давление» и заявили, что намерены представить документ лишь непосредственно в Стамбуле. Существенного сближения позиций за последнее время не произошло. Как пишет газета, Киев настаивает на немедленном перемирии минимум на тридцать дней, тогда как Москва рассматривает прекращение огня лишь как промежуточный шаг в более широком процессе устранения «первопричин конфликта».

Эти расхождения, по мнению NZZ, скорее всего, найдут отражение в самих меморандумах. Решение Владимира Путина вернуться за стол переговоров наблюдатели объясняют желанием произвести положительное впечатление на Дональда Трампа. Кремль получил от американского президента важную уступку: отказ от угроз усиления санкционного давления в случае дальнейшего отказа Москвы от немедленного перемирия. Более того, Трамп дал понять, что видит в России возможного партнёра и в перспективе готов к сотрудничеству. При этом он продолжает называть войну в Украине «бессмыснейшим и абсолютно ненужным кровопролитием» — риторика, которая, как отмечает издание, говорит о том, что Для Путина это война вполне даже имеет смысл, так как тот видит ее в качестве войны за «выживание государства».

Россия и Украина планируют провести очередной раунд переговоров — вновь в Стамбуле. KEYSTONE

В Москве на эту критику, так или иначе, отреагировали относительно сдержанно, но она стала поводом для новой волны обвинений в адрес США, в частности, в связи с планами по созданию системы противоракетной обороны Golden Dome, которую Москва считает угрозой стратегической стабильности. Для российского руководства мирные переговоры остаются, скорее, альтернативным способом достижения своих целей. В Кремле уверены, пишет газета, что Москва все-таки сможет склонить ситуацию в свою пользу — либо дипломатическим путём, либо на поле боя. В публичной риторике всё чаще звучат намёки на возможное масштабное наступление летом.

Путин продолжает утверждать, что война стала ответом на систематическое предательство и давление со стороны Запада, и что завершение конфликта без достижения стратегических целей было бы политически опасным внутри страны. На международной конференции по вопросам безопасности, которая прошла на прошлой неделе, и участие в которой принимал представитель Швейцарии, министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил эту позицию: переговоры лучше войны, но только при условии устранения «первопричин конфликта». Он подчеркнул, что Москва настаивает на нейтральном и безъядерном статусе Украины, отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население, и непризнании права Киева представлять жителей Крыма, востока и юго-востока Украины.

В этом контексте Лавров поставил под сомнение и западную поддержку территориальной целостности Украины, противопоставив её праву народов на самоопределение. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении Путина, российский президент не исключает возможность мирного соглашения, но лишь на собственных условиях. Среди них — письменные гарантии отказа НАТО от принятия Украины и других постсоветских стран, нейтральный статус Украины, защита русскоязычных, частичная отмена санкций и возврат замороженных российских активов. Для Киева большинство этих требований неприемлемы, поскольку они подрывают суверенитет страны.

По мнению NZZ, атмосфера вокруг переговоров остаётся крайне напряжённой. Россия обвиняет Украину в попытках сорвать диалог с помощью ударов беспилотниками по объектам в глубине российской территории. Это выглядит особенно цинично, учитывая, что Москва сама продолжает наносить массированные ракетные и дроновые удары по украинским городам, отказываясь от прекращения огня. В последние недели война особенно остро ощущается и в самой России: беспилотники почти ежедневно нарушают работу крупнейших аэропортов Москвы, вызывают перебои в воздушном движении и приводят к повреждению жилых домов. Всё это, как подчёркивает NZZ, уничтожает постепенно в России общую иллюзию, что эта война находится «где-то очень далеко» от Центральной России.

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Россия ведёт против гражданского населения Украины психологическую войну

В интервью швейцарскому телеканалу SRF, опубликованном 26 мая 2025 года, итальянская журналистка Даниэла Пруггер (Daniela Prugger), работающая в Киеве, поделилась своими наблюдениями о последствиях массированных ночных авиаударов России по Украине. Она подчеркнула, что эти атаки являются частью психологической войны, направленной на подрыв морального духа гражданского населения.

Даниэла Пруггер отметила, что в течение трёх ночей подряд в Киеве звучали сирены и взрывы, вынуждая жителей проводить ночи в коридорах или бомбоубежищах. Она подчеркнула, что постоянный страх и недосыпание являются элементами психологической войны, которую Россия ведёт против гражданского населения. Для тех, кто непосредственно пострадал от падающих дронов и ракет, это означает смерть, ранения и пожизненные травмы.

Местные жители осматривают здание, поврежденное в результате взрыва после удара беспилотника в Киеве, 30 октября 2024 года. 📷 Фото: Anatolii Stepanov / AFP Afp Or Licensors

Журналистка также рассказала о посещении жилого дома за пределами Киева, где в результате удара были ранены как минимум семь человек. В доме возник пожар, и жители, находясь в шоке, ожидали на детской площадке перед зданием. Многие квартиры были повреждены, окна выбиты взрывной волной, и некоторые помещения стали непригодными для проживания. Несмотря на разрушения, Даниэла Пруггер отметила удивительную способность украинцев быстро убирать и ремонтировать повреждения. Кафе открывались как обычно, а музыкальные фестивали продолжались, даже если иностранные артисты отменяли свои выступления — их заменяли украинские исполнители.

Это демонстрирует решимость не поддаваться российским атакам и сохранять насколько это только возможно «радости жизни». Журналистка также подчеркнула, что Россия пытается перегрузить украинскую систему ПВО, используя большое количество дронов и ракет. Хотя большинство из них удаётся перехватить, Украина сталкивается с нехваткой современных систем ПВО, таких как Patriot или Iris-T, чтобы защитить все города страны. По словам президента Украины Владимира Зеленского, молчание США и европейских союзников поощряет Кремль к таким массированным атакам. Только в апреле в результате российских авиаударов в Украине погибли более 200 гражданских лиц, более 1 000 были ранены, среди них десятки детей.

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Поставит ли Берлин ракеты Taurus Украине?

В течение многих лет в Германии ведутся ожесточённые споры о поставках крылатых ракет Taurus. Пойдет ли новый канцлер на изменение курса? Такой вопрос задает обозреватель телеканала SRF. Две недели назад новый канцлер (председатель правительства) Германии Фридрих Мерц попрощался с президентом Украины Владимиром Зеленским словами: «Береги себя, ты всегда можешь мне позвонить». Это произошло во время визита Мерца в Киев, в который немецкий политик приехал совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Сегодня Мерц принимает Зеленского в Берлине. Немецкие СМИ называют это «моментом истины»: действительно ли Германия под руководством нового канцлера так же непоколебимо поддерживает Украину, особенно в вопросе военной помощи? Ключевым станет вопрос о поставке немецких дальнобойных ракет, способных поражать цели глубоко на территории России, а именно крылатых ракет Taurus. Эти ракеты обладают огромной разрушительной силой и дальностью до 500 километров.

Во время предвыборной кампании Мерц выступал за оснащение Украины ракетами Taurus. Для предыдущего канцлера Олафа Шольца это было табу в течение многих лет. Но сейчас даже партия «Зелёных» требует поставок Taurus Киеву. В понедельник 26 мая 2025 года Мерц заявил в Берлине: «Больше нет никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого Украине — ни от британцев, ни от французов, ни от нас, ни от американцев».

Это заявление вызвало бурю в немецких СМИ, поскольку создалось впечатление, что Фридрих Мерц может отказаться от осторожного курса своего предшественника Олафа Шольца в вопросе поставок ракет Taurus. Социал-демократы, составляющие коалицию с партией Мерца, отреагировали особенно раздражённо. На следующий день в финском городе Турку Мерц уточнил: ограничения по дальности для уже поставленного Украине оружия были сняты уже давно, Украина уже способна атаковать цели даже в глубине России. Однако о поставках немецких дальнобойных ракет, конкретно Taurus, речи опять не шло. Так что политически вопрос ракет Taurus остаётся спорным.

Ракета имеет радиус действия 500 км, и она вполне могла бы долететь даже до Кремля. KEYSTONE

Но что эта ракета может дать Украине с военной точки зрения? Может ли она стать переломным моментом во всей войне? На этот вопрос телеканала отвечает военный эксперт Кристиан Мёллинг (Christian Mölling): «Основная задача ракет Taurus — поражение глубоко укреплённых позиций, включая подземные бункеры и командные пункты. Так что это узкоспециализированная система вооружений. Для многих других задач в войне нужны совсем другие виды оружия».

Кроме того, по его словам, с тем чтобы качественно изменить перспективы войны с помощью таких крылатых ракет, необходимо постоянно поддерживать высокую степень военного давления на российские войска. Это означает, что потребуется постоянное пополнение запасов ракет прямиком из Германии. «В противном случае Россия просто подождёт, пока у украинцев не закончится боезапас, и снова займёт позиции, ранее находившиеся под угрозой ракет Taurus». Однако Германия в настоящее время располагает лишь тремя сотнями готовыми к использованию ракетами этого типа.

А ведь потребность в поставках такого оружия меньше не становится: и без того призрачные перспективы мирных переговоров между Киевом и Москвой растворились, российские воздушные удары по Украине стали интенсивнее, чем когда-либо. Тем не менее редактор канала SRF по международным вопросам Петер Фёгели считает маловероятным, что Германия действительно поставит Taurus Украине. «Риторика и символика стали сегодня куда более значимыми факторами. Германия стремится достичь устойчивого мира для Украины. При этом Мерц не хочет выхода США из переговорного процесса, так как только тогда есть шанс подтолкнуть Россию к серьёзным переговорам. Европа в одиночку имеет слишком мало веса. Ясно и другое: как Германия будет относиться к Украине, так к ней будет относиться и вся Европа».

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Дочь Лаврова имела счёт в банке Julius Bär

Согласно расследованию швейцарского делового издания Handelszeitung, Екатерина Винокурова — дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова — имела банковский счёт в швейцарском частном банке Julius Bär. Информация об этом была передана в марте 2025 года в Федеральную службу по надзору за финансовыми рынками (FINMA) анонимным информатором через защищённый канал. Счёт, по данным издания, существовал до марта 2022 года и был закрыт банком спустя несколько недель после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Несмотря на её статус ближайшей родственницы одного из ключевых представителей российского руководства, в Julius Bär первоначально оценили риски, связанные с обслуживанием этой клиентки, как «низкие». SWI

На тот момент Винокурова ещё не находилась под международными санкциями — её имя появилось в санкционных списках лишь в апреле 2022 года. Однако, несмотря на её статус ближайшей родственницы одного из ключевых представителей российского руководства, в Julius Bär первоначально оценили риски, связанные с обслуживанием этой клиентки, как «низкие». Эта оценка, как подчёркивает Handelszeitung, была одобрена, в том числе, и на уровне высшего руководства по управлению рисками, в частности, с участием главного риск-менеджера банка Оливера Бартелета (Olivier Barthelet), который вскоре после этого дела объявил о своём предстоящем уходе в отставку в конце 2025 года. Представители банка утверждают, что его отставка не связана с данным инцидентом.

Банк Julius Bär подтвердил, что передал FINMA соответствующую информацию от информатора. Однако, по состоянию на март 2025 года, FINMA не инициировала официального надзорного расследования, ограничившись внутренней проверкой полученных сведений. Этот случай дополняет серию кризисов, с которыми сталкивается Julius Bär в последние месяцы. Ранее банк уже понёс убытки в размере около 130 миллионов швейцарских франков из-за обесценивания ряда кредитов. Кроме того, в сферу критики попала его деятельность по предоставлению финансирования компаниям, связанным с австрийским девелопером Рене Бенко — фигурантом другого громкого финансового скандала. Таким образом, случай с Винокуровой усиливает давление на репутацию Julius Bär в вопросах комплаенса и управления рисками, особенно в контексте международных санкций и ожиданий, что швейцарские банки будут проявлять особую бдительность в сфере соблюдения норм финансовой этики.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 9 июня 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.