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В Швейцарии ледник уничтожил деревню Блаттен

Катастрофа в Лётчентале: ледник обрушился на Блаттен, разрушив дома и перегородив реку Лонца.
Катастрофа в Лётчентале: ледник обрушился на Блаттен, разрушив дома и перегородив реку Лонца. На фото: власти кантона Вале проводят пресс-конфренцию вечером 28 мая. Keystone-SDA

Мощное обрушение ледника в швейцарской деревне Блаттен, расположенной в долине Лётченталь (кантон Вале), стало кульминацией многодневной геологической нестабильности и нанесло серьёзный материальный ущерб. В результате схода лавины изо льда, скальных обломков и грязи разрушена большая часть деревни. Чудом никто не погиб, однако одна женщина по-прежнему числится пропавшей без вести.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Главное событие произошло в среду, 28 мая 2025 года, около 15:30 по местному времени, когда массивный участок ледника Бирх, находящегося под нестабильной горной стеной Кляйнес Нестхорн, внезапно обрушился в долину. Это вызвало землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Видеозаписи, опубликованные в соцсетях и на платформе SRFВнешняя ссылка, зафиксировали, как глыбы льда и камня с грохотом несутся в долину, поднимая облако пыли, полностью закрывающее солнечный свет.

Ситуация ухудшалась постепенно. Уже 14 мая были зафиксированы первые камнепады, а 19 мая власти кантона приняли решение о полной эвакуации деревни, шаг, который, как теперь все признают, спас десятки жизней. В ночь с 27 на 28 мая 2025 года активность ледника резко возросла, и около 4:00 утра произошёл обвал, сопоставимый по масштабу с вечерним событием накануне. Однако оба этих эпизода лишь предвосхитили основное обрушение днём 28 мая.

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Кантон Вале официально ввёл режим «особой ситуации» ещё утром в среду, до основного обвала. Это позволило в кратчайшие сроки мобилизовать гражданскую оборону, кантональные службы и армию. Спасательные работы продолжались всю ночь и весь следующий день. В тот же день, 28 мая, пострадавший регион лично посетил федеральный советник (министр) Альберт Рёшти (Albert Rösti), возглавляющий Федеральный департамент / министерство окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK).

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Он встретился с представителями экстренных служб, чтобы на месте оценить ситуацию и выразить солидарность с местными жителями. «Природа сильнее человека», — заявил Альберт Рёшти, подчеркнув, что жители горных регионов всегда осознают риски, с которыми им приходится жить. Он также заверил, что федеральные органы власти окажут всю необходимую помощь в восстановлении деревни и обеспечении её будущего.

«Природа сильнее человека»
«Природа сильнее человека». Keystone / Jean-Christophe Bott

Вместе с ним поддержку региону выразила федеральная советница Элизабет Бом-Шнайдер (Élisabeth Baume-Schneider), отвечающая в правительстве за социальный блок. Сегодня жители Блаттена, временно размещённые в соседних общинах, переживают не только материальные потери, но и утрату символического центра всей своей жизни — домов, улиц, церкви. Однако дух сообщества остаётся крепким. «Мы потеряли деревню, но не наше сердце», — говорят они, подчёркивая силу взаимной поддержки и веру в восстановление.

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