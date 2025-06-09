События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

На спутниковом снимке, предоставленном компанией Maxar Technologies, изображен бомбардировщик Ту-22, уничтоженный в результате серии ударов украинских беспилотников по авиабазе «Белая» в России 01 июня 2025 года. Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Операция «Паутина» — удар по репутации России

Разочарование в Кремле и обществе: внутренние трещины и усталость

«В перспективе Украина выиграет войну»

«Война 21 века с элементами Первой мировой»

Операция «Паутина» — удар по репутации России

Около недели назад украинская армия провела дерзкую атаку на военные аэродромы в глубине российской территории, уничтожив или повредив до 40 стратегических бомбардировщиков, включая Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160. По словам военного аналитика Павла Подвига, опубликованным в газете Ааргауэр Цайтунг, операция, получившая условное название «Паутина», стала болезненным ударом по военной и политической репутации России, продемонстрировав её уязвимость. Павел ПодвигВнешняя ссылка — независимый эксперт в области стратегических вооружений, сотрудничает с Институтом ООН по вопросам разоружения и Принстонским университетом (США).

По данным западных источников, дроны, использованные для атаки, были доставлены к аэродромам в кузовах большегрузных грузовиков. Запуск осуществлялся на короткой дистанции, что позволило обойти стандартные системы противовоздушной обороны, рассчитанные на перехват самолётов или ракет. Под удар попали, в том числе, бомбардировщики Ту-22М3, оснащённые сверхзвуковыми ракетами, изначально разработанными как противокорабельное оружие, но активно применявшимися Россией против наземных целей в Украине.

Павел Подвиг подчёркивает, что в стратегическом смысле нанесенный ущерб ограничен: воздушный компонент ядерной триады всегда играл в России второстепенную роль по сравнению с наземными ракетными силами. Тем не менее, по его словам, факт удачной атаки на глубокий тыл подрывает представление о полной безопасности российских военных объектов и выявляет серьёзный пробел в системе ПВО. Особенно уязвимыми оказались аэродромы, не подготовленные к отражению атак малогабаритных и маневренных дронов.

Операция, получившая условное название «Паутина», стала болезненным ударом по военной и политической репутации России, продемонстрировав её уязвимость. Keystone

Теоретически, замечает Павел Подвиг, подобные технологии могли бы быть использованы и против других стратегических объектов, включая шахты межконтинентальных баллистических ракет. Однако на практике такие атаки маловероятны, учитывая защищённость этих сооружений. Главное в другом: Украина сознательно атаковала только те объекты, которые применялись против неё, — это делает операцию с военной точки зрения вполне обоснованной.

Что касается последствий, то эксперт считает, что Россия вряд ли откажется от воздушных атак, но может изменить их характер и интенсифицировать использование других средств поражения, таких как комплексы «Искандер» или дроны. Хотя Владимир Путин ранее демонстративно представлял новые типы вооружений (в частности, систему «Орешник»), по мнению эксперта, прямая эскалация после этой атаки маловероятна. Запад, как подчёркивает Подвиг, участия в операции не принимал. Тем не менее, риск усиления обстрелов украинской территории остаётся.

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Разочарование в Кремле и обществе: внутренние трещины и усталость

Как сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), в рамках закрытой дискуссии в Совете по внешней и оборонной политике России прозвучала беспрецедентно острая критика текущей экономической и социальной ситуации. Среди участников дискуссии были Фёдор Лукьянов и Сергей Караганов. Последний, напомним, в 2023 году предлагал нанести упреждающий ядерный удар по Западу. Однако даже в этом лояльном Кремлю кругу сегодня преобладают настроения тревоги и скепсиса.

Один из выводов, прозвучавших на встрече, звучит однозначно: «С текущей экономической моделью мы не выиграем ни войну, ни последующий мир». По мнению участников, Россия угодила в рецессионную ловушку, а в оборонной сфере сохраняется технологическое отставание. Уже в 2022 году была допущена недооценка противника, и этот просчёт, как признают эксперты, до сих пор не исправлен. Особенно резонансным стало признание моральной и социальной усталости российского общества.

Пропаганда на улицах российских городов. Keystone

В материалах обсуждения говорится о глубоких внутренних разломах: между теми, кто на фронте или связан с ним, и теми, кто живёт в тылу и не ощущает на себе тяжесть войны. Волонтёрская активность снижается, а горизонтальные формы самоорганизации общества вызывают тревогу у властей. Государство не может контролировать эти процессы и всё чаще воспринимает их как угрозу. Но такая усталость уходит корнями ещё в 2020 год — именно тогда, после конституционной реформы, позволившей Владимиру Путину обнулить президентские сроки, у многих россиян исчезли надежды на перемены.

С тех пор в стране накапливается не только политическая, но и психологическая истощённость. На внешнеполитическом направлении критики также не скрывают разочарования. Россия не сумела эффективно использовать soft power и утратила влияние даже в тесно связанных с ней постсоветских странах. Особенно тревожит утрата привлекательности для молодого поколения: «Любовь к советской родине не заменит школьникам ноутбуки», — говорится в одном из докладов. При этом Россия продолжает закрывать школы для детей мигрантов из этих стран, что делает риторику о братстве народов неправдоподобной.

В числе предложений — переход от работы только с элитами к более гибкой политике, включающей взаимодействие с гражданским обществом и даже с оппозиционными кругами, в том числе в Европе. Это звучит парадоксально на фоне внутренних репрессий в России, однако это лишний раз подчёркивает понимание масштабности вызовов, стоящих перед страной. Как отмечает NZZ, Совет по внешней и оборонной политике не имеет прямого влияния на решения Кремля, но факт появления подобной критики показывает: элита не монолитна, а выживание режима требует адаптивности.

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«Украина победит в долгосрочной перспективе»

Газета Bote der Urschweiz (кантон Швиц) опубликовала репортаж с выступления Люции Чирки (Luzia Tschirky), бывшей корреспондентки SRF в России и в Украине. Её лекция в зале Gaswerk в Зеевене прошла при полном аншлаге. С первых дней полномасштабной агрессии она находилась в Украине и регулярно делала военные репортажи для швейцарской аудитории. Луция Чирки подчёркивает, что её цель — показать реалии, незнакомые большинству швейцарцев: «Я стараюсь говорить о жизнях других без фильтров».

СМИ, упомянутые в обзоре: Bote der Urschweiz Bote der Urschweiz — региональная ежедневная газета немецкоязычного кантона Швиц (Schwyz) в Швейцарии, издаётся с 1852 года. Является одним из старейших печатных изданий страны и фокусируется на местных новостях, политике, культуре и событиях Центральной Швейцарии. Газета выходит в печатной и цифровой версии, ведёт самостоятельную редакционную политику и сохраняет тесную связь с региональной аудиторией. Издаётся компанией Bote der Urschweiz AG, входящей в состав Triner Medien StiftungВнешняя ссылка, и сохраняет редакционную независимость. С 2014 года газета сотрудничает с Luzerner Zeitung, получая от неё общенациональные и международные материалы, а также размещая национальные рекламные объявления. С 2025 года печатный тираж Bote der Urschweiz выпускается типографией CH Media Print AG.

Ещё до вторжения ей удалось наблюдать сосредоточение российских войск у границ Украины. Тот факт, что её не остановили и не конфисковали видео и фотокамеры, внушал ей ложную уверенность: «Я думала, это просто демонстрация силы». Однако всё обернулось иначе. В первые часы 24 февраля 2022 года она услышала взрывы прямо из отеля в Киеве и вынуждена была срочно эвакуироваться. Уже спустя несколько часов она записывала репортаж на трассе, всего в девяти километрах от российских позиций.

Луция Чирки (Luzia Tschirky). SRF/Oscar Alessio

Для Люции Чирки происходящее в Украине — не просто война, а систематическое преступление. Она утверждает, что российская армия сознательно обстреливает гражданские объекты и использует школы как командные пункты, а мирных жителей — как живой щит. Это, по её словам, однозначно подпадает под квалификацию военных преступлений. Кроме того, она рассказывает о масштабных психологических травмах, переживаемых обществом Украины.

В Украине катастрофически не хватает военных психологов, участились случаи домашнего насилия, а воздушные тревоги перестали восприниматься всерьёз. Тем не менее, по мнению Люции Чирки, Украина имеет долгосрочные шансы на победу: «У них у власти находятся инновационные умы. В России правят не умные, а лояльные». Люция Чирки признаёт, что, будучи иностранной журналисткой, она пользовалась привилегиями: её не арестовывали и не задерживали.

Но она сознательно ограничивала своё пребывание в зоне конфликта до нескольких недель, чтобы сохранять дистанцию и способность к рефлексии. «Многие называют меня смелой. Но смелость возникает только тогда, когда ты понимаешь, насколько всё опасно», — говорит она. Люция Чирки считает, что война далека от завершения. Несмотря на успешную атаку Украины на российские авиабазы в мае 2025 года, потери растут ежедневно. Украина, по её словам, ожидает летнего наступления со стороны России. Даже если осенью и наступит перемирие, то оно, по её мнению, не будет устойчивым: «Эта война, увы, ещё далека от завершения».

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«Война 21 века с элементами Первой мировой»

В репортаже телеканала SRF корреспондент Давид Науэр описывает текущую ситуацию на фронте. В ночь на 7 июня Россия нанесла более 200 ударов ракетами и дронами, прицельно атакуя Харьков. По мнению Давида Науэра, это не ответ на украинскую операци. «Паутина», а результат того, что Россия сейчас располагает всё большим количеством боеприпасов — её военная промышленность значительно нарастила их производство.

С начала самого вторжения российская армия систематически бьёт по гражданской инфраструктуре, и в последние недели интенсивность этих ударов заметно усилилась. Целью, по словам Давида Науэра, остаётся деморализация населения и принуждение Украины к капитуляции. Российские власти подают эти удары как «возмездие» за действия ВСУ, однако украинские атаки, как правило, нацелены на военные объекты, а не на жилые районы. Журналист недавно побывал на Донбассе и отмечает ухудшение обстановки: российские силы медленно, но уверенно продвигаются, ряд населённых пунктов находятся под постоянным обстрелом, и доступ туда стал практически невозможным. Украинская армия строит новые оборонительные рубежи в глубине своей территории.

С начала самого вторжения российская армия систематически бьёт по гражданской инфраструктуре, и в последние недели интенсивность этих ударов заметно усилилась. SRF SWI

На передовой война представляет собой гибрид высоких технологий и окопной рукопашной войны: российские солдаты идут малыми группами, но часто уничтожаются украинскими дронами уже на подходе; но в отдельных случаях дело доходит до ближнего боя. По словам Давида Науэра, это война 21 века с примесью реалий Первой мировой. При этом тема мирных переговоров солдат на фронте практически не волнует, многие о них даже не слышали о них и считают, что Кремль использует подобные разговоры исключительно как отвлекающий манёвр. Настроения в окопах — сосредоточенность на выживании и скепсис в отношении любых дипломатических усилий.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 16 июня 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.