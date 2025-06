Российский скандал в швейцарской разведке: «Это был шпионаж»

Сотрудники швейцарской разведки (NDB) на протяжении многих лет сотрудничали с российскими контактными лицами. SRF

Сотрудники швейцарской разведки (NDB) на протяжении многих лет сотрудничали с российскими контактными лицами. При этом, как оказалось, из недр NDB могли утекать крайне «чувствительные» данные и в итоге оказываться в распоряжении российских спецслужб.

27 минут

В центре этого дела находится «кибер-подразделение» NDB и факт его сотрудничества с компанией-разработчицей программного обеспечения Kaspersky. Расследование SRF Investigativ показало: реакция швейцарской разведки на факт сотрудничества последовала только лишь после того, как дружественные зарубежные спецслужбы заявили о возможном прекращении сотрудничества со швейцарскими коллегами.

На календаре 3 ноября 2020 года, город Женева замер. Рестораны закрыты, на улицах почти нет прохожих, второй локдаун, введенный по причине пандемии COVID-19, заморозил всю повседневную жизнь. Но где-то в этом тихом городе всемирного значения встретились две фигуры высшего ранга из мира разведки: руководители швейцарской Федеральной службы разведки (NDB) и дружественной иностранной спецслужбы. Швейцарии грозил серьёзный скандал. Как позже зафиксирует сама NDB в своем секретном отчёте, в которой мы смогли заглянуть, речь шла об обвинениях «в незаконной передаче данных».

Скандальное расследование Редакция SRF Investigativ получила в 2021 году ограниченный доступ к секретному отчёту, составленному по итогам внутреннего служебного расследования Федеральной разведывательной службой NDB. Такими документами могут пользоваться лишь единицы. Из отчёта следует, что скандал, ранее известный публике как «кибер-афера», на самом деле был куда шире, затрагивая сомнительные контакты с Россией, причем дело дошло даже до того, что дружественные спецслужбы пригрозили прекратить сотрудничество со Швейцарией. К выяснению обстоятельств были подключены сразу несколько инстанций: сама NDB, инициировавшая внутреннюю проверку; юридическая фирма, нанятая NDB; внешний эксперт по заказу Минобороны; парламентская контрольная комиссия GPDel, рассмотревшая это дело, но не запустившая формальную процедуру проверки всех его обстоятельств; независимый надзорный орган AB-ND, проведший собственное расследование; тогдашняя министр обороны Виола Амхерд. Секретный отчёт показывает, что команда под руководством В. фактически создала «спецслужбу внутри спецслужбы». У подразделения была собственная IT-инфраструктура, оно разработало собственные хакерские инструменты и действовало обособленно от остальной структуры NDB. Несколько сотрудников подтвердили в ходе опросов, что для служебной переписки использовались даже личные мобильные телефоны — в обход правил безопасности.

Согласно этому отчёту, сотрудник швейцарской разведки — назовём его В. — передавал крайне чувствительную информацию специализирующейся на кибербезопасности российской компьютерной компании Kaspersky. Позже вторая дружественная Швейцарии спецслужба подтвердила, что эти данные попадали к российским спецслужбам именно через компанию Kaspersky. В этом документе подчёркивалось, что имела место и «опасность для жизни людей».

После всех этих сигналов тревоги, вероятно, в штаб-квартире NDB на улице Папирмюлештрассе (Papiermühlestrasse) в Берне (выше на фото) завыли все сирены. И в самом деле: две очень важные для Швейцарии зарубежные спецслужбы недвусмысленно заявили: они прекратят сотрудничество с NDB, если упомянутый сотрудник продолжит работать в швейцарской разведывательной структуре.

Как компьютерный скандал стал «российской аферой»

Данное расследование редакции SRF Investigativ глубоко погружается во внутреннюю работу швейцарской разведслужбы и показывает: и сам В., и его команда сотрудников не только незаконно добывали данные — этот факт стал достоянием общественности уже несколько лет назад. Но они при этом также вступили и в контакт с неоднозначной российской компанией и делились с ней разведывательной информацией.

По мнению известного журналиста-расследователя Христо Грозева, сотрудничающего с изданиями The Insider и Der Spiegel и на протяжении многих лет изучающего деятельность российских спецслужб, это могло бы быть шпионажем в интересах России.

Началось это «российское дело» еще в 2014–2015 годах. Именно тогда Федеральная служба разведки Швейцарии (NDB) привлекла В. в качестве руководителя новой «кибер-команды». Коллеги описывают его как харизматичную и самостоятельную личность, как человека действий. Он и его команда должны были защищать Швейцарию в киберпространстве, в том числе расследовать и выявлять хакерские атаки.

В итоге вместе со своей командой он фактически создаёт еще одну спецслужбу внутри спецслужбы: так это формулируется в секретном отчёте NDB. Подразделение использует собственную IT-инфраструктуру, он разрабатывает свои хакерские инструменты и действует изолированно от остальной инфраструктуры NDB. В ходе внутренней проверки несколько сотрудников заявили позже под протокол, что «для служебной связи использовались даже личные мобильные телефоны».

Началось это «российское дело» еще в 2014–2015 годах. Именно тогда Федеральная служба разведки Швейцарии (NDB) привлекла В. в качестве руководителя новой «кибер-команды». SRF

В период с 2015 по 2020 год эта команда добилась заметных успехов. Как отмечается во внешнем экспертном заключении, она отражала и расследовала кибератаки и благодаря своей работе начала пользоваться заслуженным авторитетом у зарубежных партнёрских разведок.

Чтобы получать наиболее ценные данные В. и его сотрудники поддерживали контакты с рядом частных компаний — отчасти на договорной основе, отчасти без формальных соглашений. Некоторые из этих компаний указаны в секретном отчёте NDB в разделе regelmässige Kontakte («регулярные контакты»). И на первом месте там — фирма Kaspersky. По словам В., эта компания, работающая в сфере кибербезопасности, была «незаменимой» для работы его кибер-команды, поскольку сама «NDB не располагает достаточными компетенциями и средствами для самостоятельного выявления хакерской активности в упреждающем порядке».

Фирма Kaspersky — это весомое имя. Российская компания, специализирующаяся на кибербезопасности, продаёт своё антивирусное программное обеспечение по всему миру. 2014 Bloomberg Finance Lp

Фирма Kaspersky — это весомое имя. Российская компания, специализирующаяся на кибербезопасности, продаёт своё антивирусное программное обеспечение по всему миру. Однако на протяжении уже многих лет её подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. С 2017 года целый ряд стран запретил своим государственным учреждениям использовать программное обеспечение от Kaspersky по причине опасений, связанных со шпионажем.

Как говорит Христо Грозев, компания Kaspersky — это один из самых ценных ресурсов, которыми только располагают российские спецслужбы, для них эта компания своего рода лазейка во внешний мир. По словам этого журналиста-расследователя, компания, базирующаяся в России и работающая в кибер-сфере, неизбежно связана с российскими спецслужбами просто потому, что этого требует российское законодательство. И вот с этой-то российской компанией кибер-команда швейцарской разведки и поддерживала тесное сотрудничество в период с 2015 по 2020 год.

Фирма Kaspersky, Россия и Швейцария Компания была основана в конце 1990-х годов Евгением Касперским и его тогдашней супругой. В советское время Касперский учился в одном из ведомственных вузов КГБ. Сегодня он последовательно отрицает какую-либо связь своей компании с российскими спецслужбами. Впрочем, американские разведслужбы предупреждали о фирме Kaspersky ещё в 2004 году — тогда речь шла о внутреннем предупреждении только для сотрудников. В 2017 году издания Wall Street Journal и New York Times опубликовали информацию обвинительного характера о том, что Россия с помощью ПО от Kaspersky якобы получила доступ к данным американского Агентства национальной безопасности (NSA). Впоследствии несколько стран, включая США, Великобританию, Нидерланды и Литву, ввели серьезные ограничения: их государственным учреждениям было частично запрещено использовать софт от этой российской компании. С 2018 года Евросоюз, а также такие страны, как Германия и Италия, начали публиковать предупреждения о рисках, связанных с программной продукцией от Kaspersky. Некоторые организации, включая международную полицейскую структуру Интерпол, официально продолжали сотрудничество с этой компанией. Тем не менее, под давлением со стороны западных правительств фирма Kaspersky перенесла часть своей IT-инфраструктуры за пределы России, в том числе в Швейцарию. Там в городе Опфикон (кантон Цюрих) компания открыла так называемый Transparenzzentrum («Центр прозрачности»). Тем не менее, близость компании к российским государственным структурам, по всей видимости, сохранялась и тогда: согласно расследованию проекта Informnapalm, проведённому в 2024 году, компания Kaspersky могла оказывать помощь российской армии в разработке разведывательных дронов.

Личная электронная переписка с Kaspersky

В общей сложности в качестве контактных лиц в отчете NDB указаны девять сотрудников компании Kaspersky; один из них даже обозначен как personne de confiance — «особо доверенное лицо». Кибер-команда NDB также тайно привлекала Kaspersky в качестве посредника для организации денежных переводов: платежи в адрес провайдерской компании проводились через инфраструктуру Kaspersky.

Согласно секретному отчёту NDB, в который мы смогли заглянуть, контакты между кибер-подразделением NDB и Kaspersky, вопреки требованиям регламентов и служебных инструкций NDB, не оформлялись официально. Кроме того, В. вёл переписку с представителями компании через свой личный адрес электронной почты. Разведывательная информация передавалась также через различные чаты в приложении Threema, частично с использованием личных аккаунтов.

Кибер-команда NDB также тайно привлекала Kaspersky в качестве посредника для организации денежных переводов: платежи в адрес провайдерской компании проводились через инфраструктуру Kaspersky. SRF

Данные, которые NDB получала от Kaspersky, относились, как правило, к обычной контрразведывательной работе: между сторонами был заключён, это делалось и с другими компаниями, договор о предоставлении информации с целью анализа и выявления кибератак. Однако существовала ещё и неофициальная часть: по данным отчёта NDB швейцарская кибер-команда также передавала фирме Kaspersky собственные материалы — например, образцы вредоносного ПО — и запускала программные продукты российской компании на своей инфраструктуре.

Образцы т.н. вредоносного ПО (вирусы и программы-вымогатели) — это цифровые доказательства, которые помогают в техническом анализе и в расследовании кибер-атак. В этот же период, как предполагается, возникла и своего рода торговля данными: швейцарская разведка, по-видимому, целенаправленно собирала данные в интересах Kaspersky и других частных компаний в сфере кибербезопасности. В отчёте NDB, в который мы смогли заглянуть, это сформулировано лаконично: данные, де, передавались внешним компаниям, «с тем, чтобы по возможности самим получать от них информацию, представляющую разведывательную ценность». К отчёту приложен скриншот внутреннего чата в мессенджере Threema. В нём В. даёт указание собирать данные: «Can you please start a dump? It’s not ATP related (…) Just a present to (…)».

То есть этот сбор данных был организован не в связи с конкретной кибер-атакой, а просто как подарок российской компании. Христо Грозев называет такое сотрудничество с Kaspersky «крайне наивным». Он говорит, что основной бенефициар работы «Лаборатории Касперского» в России — это прежде всего российское государство. Даже такая, на первый взгляд, безобидная вещь, как передача образцов вредоносного ПО, может принести Москве пользу: на их основе российские спецслужбы получают возможность понять, почему атака хакеров не сработала, и скорректировать свою тактику.

Заявление фирмы Kaspersky В письменном ответе на запрос SRF Investigativ российская компания по кибербезопасности заявила следующее: «Компания Kaspersky соблюдает принципы прозрачности, подотчётности и этики в сотрудничестве с третьими сторонами и отвергает все обвинения в наличии ненадлежащих отношений или связей с государственными органами. Kaspersky сосредоточена на обеспечении потребностей в кибербезопасности у частных лиц, бизнеса и государственных структур по всему миру. Компания сотрудничает со своими клиентами и партнёрами, включая правоохранительные органы, в интересах международной кибербезопасности, предоставляя технические консультации, проводя экспертный анализ вредоносного программного обеспечения и обмениваясь информацией о кибер-угрозах в целях содействия расследованиям киберпреступлений в соответствии с действующим законодательством. Kaspersky не подпадает под действие положений, регулирующих работу российской Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) или аналогичных нормативных актов, и не обязана передавать информацию российскому государству».

Утечка информации в Россию

Насколько часто и насколько чувствительную информацию В. и его кибер-команда передавали компании Kaspersky, не знает даже сама Федеральная служба разведки Швейцарии (NDB). Комиссия, проводившая внутреннее служебное расследование, отмечает в своем секретном отчёте, в который мы смогли заглянуть, что «невозможно проследить», какие именно данные были переданы партнёрским компаниям, включая Kaspersky.

Тем не менее, в документе зафиксирован по крайней мере один конкретный случай — речь идёт о «весьма критической утечке данных». Один из сотрудников NDB, как утверждается, передал важную информацию с использованием каналов компании Kaspersky российской военной разведке (ГРУ), среди прочего она касалось «в том числе засекреченных данных» о российских разведчиках, находившихся в Гааге в марте 2018 года. Об этом говорится в секретном отчёте комиссии NDB со ссылкой на сведения от дружественной зарубежной спецслужбы. Эта разведслужба предупреждала Швейцарию: информация, представляющая угрозу для жизни людей, попала в распоряжение ГРУ и, возможно, была также передана ФСБ.

Сюжет со Скрипалями: совпадение по времени Напомним, в марте 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь. Вскоре стало ясно, что за этим стояли российские спецслужбы. Весной того же года в Нидерландах были задержаны российские разведчики, предположительно связанные с этими событиями. Поскольку анализ токсичного вещества, которым были отравлены Скрипали, проводился в швейцарской Лаборатории радиологического и бактериологического анализа в городе Шпиц (Labour Spiez, кантон Берн), то швейцарская разведка также была вовлечена в это расследование. NDB от комментариев отказалась.

Первое задокументированное предупреждение в её адрес об утечке информации в пользу компании Kaspersky датируется сентябрём 2018 года, то есть это произошло за два года до последовавших осенью 2020 года сигналов от дружественных Швейцарии спецслужб. Согласно хронологической сводке, включённой в указанный внутренний отчёт NDB, в течение этих двух лет две ключевые западные спецслужбы неоднократно обращались к своим швейцарским коллегам. Они указывали на «незаконную передачу данных» и выражали обеспокоенность действиями В., который, как сообщалось, «вёл себя компрометирующим образом». Директор NDB был осведомлён о подозрениях в отношении В. по крайней мере с весны 2020 года. Кому именно были адресованы предыдущие сигналы — ему или другим руководителям — из отчёта не следует.

Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен (Arndt Freytag von Loringhoven) — германский дипломат, бывший посол ФРГ в Москве, экс-вице-президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и координатор спецслужб НАТО — хорошо знаком с миром спецслужб и шпионажа. По его словам, «всякий раз, когда речь идёт о возможной утечке информации в Россию или даже только об угрозе такой утечки, вводится наивысший уровень тревоги. Партнёрские спецслужбы не склонны шутить в подобных случаях». Передавал ли В. через Kaspersky высокочувствительную информацию, связанную с делом Скрипаля — не ясно. Прямых доказательств этого в отчёте NDB нет, но такое совпадение по времени вызывает вопросы, сама же NDB от комментариев отказывается.

Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен (Arndt Freytag von Loringhoven) — германский дипломат, бывший посол ФРГ в Москве, экс-вице-президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и координатор спецслужб НАТО SRF

Арндт Фрейтаг подчёркивает далее, что вполне может представить себе, что из-за столь подозрительного случая сотрудничество спецслужб Швейцарии с партнёрскими спецслужбами оказалось серьёзно подорванным. Обмен информацией между Швейцарией и её партнёрами, возможно, формально продолжался. «Но часто в таких случаях наблюдается следующая картина, — говорит Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен, — Формально взаимодействие не прерывается, но объявляется «наступление кризиса», так что по сути такое сотрудничество разрушается изнутри и из-за утраты доверия партнёры больше не делятся друг с другом данными, представляющими реальную разведывательную ценность».

Кибер-команда уничтожает следы данных

Как следует из секретного отчёта NDB, в который мы смогли заглянуть, Федеральная служба разведки Швейцарии отреагировала на эти сигналы только в декабре 2020 года, то есть более чем через два года после первого предупреждения. Сотрудника В. сначала перевели на удалённую работу (home office), а затем он вообще покинул спецслужбу. Весной 2021 года NDB инициировала внутреннее расследование. При этом возникло множество неясностей и противоречий, связанных с его увольнением. Уходя из здания NDB в Берне В. унёс с собой и личный служебный ноутбук. Он вернул его только в марте 2021 года — спустя более трёх месяцев — в переустановленном виде, сославшись на наличие на устройстве личной информации.

Позднее операционная система на этом ноутбуке, как утверждается, была ещё несколько раз переустановлена уже сотрудниками кибер-команды NDB. В отчёте спецслужбы по итогам внутреннего служебного расследования подчёркивается: неизвестно, кто и по чьему поручению распорядился произвести удаление данных. Одновременно разведывательная служба получала внутренние сигналы о том, что «в кибер-подразделении NDB данные удалялись в значительных объёмах». Несколько недель спустя, в рамках внутренней служебной проверки, мобильные телефоны и ноутбуки сотрудников кибер-команды были изъяты и переданы Ведомству Федеральной полиции (Fedpol). Однако систематический анализ изъятых устройств проведён не был.

Уходя из здания NDB в Берне В. унёс с собой и личный служебный ноутбук. Он вернул его только в марте 2021 года — спустя более трёх месяцев — в переустановленном виде, сославшись на наличие на устройстве личной информации. Позднее операционная система на этом ноутбуке, как утверждается, была ещё несколько раз переустановлена уже сотрудниками кибер-команды NDB. SRF

Многие вопросы остаются без ответа

Секретный отчёт NDB по «российскому делу» оставляет множество вопросов открытыми. В частности, неясно, продолжалось ли сотрудничество с Kaspersky после 2021 года и возможно ли, что В. поддерживал эти связи самостоятельно, без ведома руководства. Этот документ (отчет) был передан компетентным органам — начиная с руководства NDB до органов парламентского надзора и правительства, Федерального совета — ещё в декабре 2021 года, то есть более трёх лет назад. Какие меры были с тех пор приняты? Каким образом удалось, и удалось ли, исключить дальнейшее неофициальное взаимодействие с российскими структурами?

Заявление Федеральной разведывательной службы (NDB) 1) Разбор событий, произошедших в бывшем кибер-подразделении NDB (период с 2015 по 2020 год): По данному вопросу были проведены и завершены три расследования. В 2021 году NDB самостоятельно инициировала и провела внутреннее расследование. Как руководство последующего административного расследования, так и надзорный орган AB-ND имели полный доступ ко всей информации, всем лицам и ко всем документам NDB — включая и секретный внутренний отчёт по результатам расследования, подготовленный самой службой. Спецслужба NDB была проинформирована Федеральным департаментом / министерством обороны, защиты населения и спорта (МО / VBS) о том, что теперь МО инициировало ещё одно административно-служебное расследование. Как и в случае двух предыдущих внешних расследований, NDB будет полностью доступна и для этой проверки. В 2021 году, непосредственно после завершения внутреннего расследования, NDB инициировала реорганизацию своего кибер-подразделения. В частности, она включала новое распределение задач, коренное обновление практики сбора кибер-данных, расширение механизмов контроля и назначение нового руководства. Кроме того, в рамках текущей институциональной трансформации с 1 марта 2024 года NDB, включая его киберподразделение, подвергся комплексной реорганизации. Независимый Надзорный орган за разведывательной деятельностью AB-ND также признал, что в январе 2025 года NDB смогла убедительно продемонстрировать улучшение управления в сфере кибербезопасности. Кроме того, результаты служебного расследования также были учтены в рамках актуального пересмотра положений Федерального закона о разведывательной деятельности (Nachrichtendienstgesetz, NDG). 2) Планируемая публикация содержания секретного отчёта NDB: Упомянутый в вашем запросе внутренний отчёт NDB классифицирован в качестве «секретного». В соответствии с Постановлением правительства «Об основах информационной безопасности в федеральных органах власти и Вооружённых силах» (Verordnung über die Informationssicherheit in der Bundesverwaltung und der Armee), информация подлежит классификации в качестве секретной в случае, если её разглашение посторонним лицам может, в частности, привести к раскрытию стратегических средств и методов работы разведывательных служб, поставить под угрозу проведение стратегически важных операций NDB, а также нанести серьёзный ущерб внешнеполитическим интересам Швейцарии. Поэтому NDB выражает сожаление в связи с тем, что телерадиокомпания SRF, публикуя информацию из указанного отчёта, сознательно идёт на риск потенциально далеко идущих последствий для деятельности спецслужбы по обеспечению внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Телерадиокомпания SRF неоднократно предупреждалась об этих рисках — в том числе о возможной конкретной угрозе жизни и здоровью отдельных лиц. NDB не комментирует свои секретные отчёты в средствах массовой информации. NDB направила в Федеральную прокуратуру (BA) ходатайство о возбуждении уголовного дела «в отношении неустановленных лиц» по подозрению в нарушении служебной тайны. Полномочия предоставлять всю дальнейшую информацию по данному вопросу принадлежат Федеральной прокуратуре (Bundesanwaltschaft).

Последнюю на данный момент информацию предоставляет отчёт по итогам служебной проверки, проведённой парламентским надзорным органом AB-ND, курирующим работу спецслужб Швейцарии. Эта проверка завершилась в феврале 2024 года, однако отчёт был опубликован лишь в мае 2025 года. В нём указано, что AB-ND с удивлением констатировала: NDB не внедрила никаких новых мер контроля в отношении своей кибер-команды. В частности, подчёркивается: «принцип двойного контроля» по-прежнему отсутствует.

Киберподразделение NDB «подверглось всесторонней реорганизации»

По запросу SRF Investigativ Федеральная служба разведки Швейцарии (NDB), ответила, не вдаваясь в детали, что события, произошедшие в прежнем кибер-подразделении NDB в период с 2015 по 2020 год, были тщательно проанализированы. Кроме того, данное подразделение было реорганизовано сразу после завершения внутреннего служебного расследования.

В частности, произошла «фундаментальная модернизация порядка и практики сбора кибер-данных, было обеспечено совершенствование механизмов контроля, прошла смена руководства». Структура управления в кибер-команде была дополнительно усовершенствована в течение прошлого 2024 года. В ответ на конкретные вопросы SRF, касающиеся внутреннего отчёта, в спецслужбе ответили: «NDB не комментирует свои документы секретной категории в средствах массовой информации».

Министр обороны Мартин Пфистер проведет новое расследование

За деятельность спецслужб в Швейцарии отвечает министр обороны (федеральный советник) Мартин Пфистер (Martin Pfister), именно он стал недавно новым главой Федерального департамента / министерства обороны, защиты населения и спорта (МО / VBS). В интервью SRF Investigativ он заявил, что надёжно функционирующая разведслужба имеет принципиальное значение — «особенно в нынешней международной ситуации, отмеченной высокой степенью неопределённости».

По его словам, данная история будет расследована повторно. Мартин Пфистер также сообщил о том, что он «инициировал внешнее служебное расследование. Оно должно будет выяснить, были ли выполнены рекомендации из предыдущих служебных отчётов, в том числе в рамках нового расследования будет рассмотрен и вопрос о том, кто уничтожал данные (на лэптопе В.)». Что касается событий 2015–2020 годов, то уголовное расследование по ним в настоящее время не ведётся. «Доверие к NDB — ключевая ценность. Я лично приложу все усилия, чтобы оно было восстановлено», — подчеркнул глава МО (VBS) Швейцарии.

А что сам господин В.?

Почему В. поддерживал эти контакты? Чем он был мотивирован? В одном из внутренних чатов кибер-команды, в момент, когда под угрозой срыва оказалось сотрудничество с одной из ключевых партнерских компаний, было указано: «Это будет кошмар — we will be like everybody else (мы станем как все остальные)». В. и его команда, ранее считавшаяся очень успешной, судя по всему, очень опасались утраты влияния и значимости в рамках всей спецслужбы. По запросу SRF Investigativ бывший руководитель этого кибер-подразделения, то есть сам В., отверг все обвинения в свой адрес.

Через своего адвоката он сообщил, что во время внутреннего служебного расследования, проведённого в 2021 году, он оказал руководству спецслужбы всяческое содействие. Спецслужба NDB не выдвигала против него обвинений, она также не предъявляла ему никаких официальных претензий. По его словам, озвученные обвинения являются ложными предположениями, «не имеющими под собой совершенно никаких оснований» и исходящими из «непроверенных с профессиональной точки зрения источников».

Заявление В. В рамках внутреннего расследования, проведённого в 2021 году в NDB, господин В. был допрошен и оказывал руководству полное содействие. Об этом говорится в заявлении его адвоката, направленном в SRF Investigativ. По итогам этого расследования против него «не было выдвинуто ни одного обвинения и ему не было предъявлено ни одной официальной претензии». Адвокат также отмечает: «Ваши вопросы основаны на ряде совершенно беспочвенных, если не сказать фантастических предположений. Они могут исходить только из источников, не прошедших профессиональную проверку». Господин В. мог бы «легко опровергнуть ложные предположения», однако он по-прежнему «обязан хранить в тайне факты и информацию, полученные в рамках своей деятельности в NDB», и соблюдает это обязательство даже после окончания трудовых отношений.

Очевидно одно: «российский скандал» пока что едва ли нанёс ему ощутимый ущерб. В. по-прежнему работает в сфере кибербезопасности и остаётся востребованным спикером-докладчиком.

Над материалом работали: Maj-Britt Horlacher, Conradin Zellweger (авторы немецкого текста), Nadine Woodtli (продюсер), Nina Blaser (руководительница проекта), Ulrich Krüger (редакция сторителлинга SRF), Ida Künzle (иллюстрации SRF), Игорь Петров, Надежда Капоне (SWI): перевод на русский язык, вычитка и редактирование. Оригинальный текст находится по этой ссылке. Внешняя ссылка

