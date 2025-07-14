События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Председатель ЕСПЧ Маттиас Гийомар выступает перед вынесением решения российских нарушениях в Украине с 2014 года, включая сбитый рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в Страсбурге 9 июля 2025 года. AP Photo/Antonin Utz

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Гибель Романа Старовойта: коррупция и лояльность в российской власти

«Решение ЕСПЧ по России имеет историческое значение»

«Лишение сна как оружие массового поражения»

Возвращение западных компаний в Россию маловероятно

Гибель Романа Старовойта: коррупция и лояльность в российской власти

Гибель российского министра транспорта Романа Старовойта вызвала широкий резонанс в СМИ Швейцарии. Как сообщает телеканал SRF, его тело было найдено с огнестрельным ранением на парковке недалеко от его дома в Подмосковье. Менее чем за сутки до этого был опубликован указ президента Владимира Путина об увольнении чиновника. Точное время смерти остаётся неясным: некоторые источники утверждают, что он мог погибнуть ещё до официального объявления об отставке. Несмотря на это, суицид связывают именно с отстранением от должности и угрозой уголовного преследования.

Роман Старовойт ранее шесть лет возглавлял Курскую область. Ему вменяется причастность к масштабным коррупционным схемам, связанным со строительством оборонительных сооружений на границе с Украиной. Деньги, выделенные на строительство фортификаций, якобы были разворованы, что привело тому, что в 2024 году украинские войска смогли прорваться на российскую территорию. Ответственность за это, как видно, легла на Старовойта и его подчинённых.

Роман Старовойт ранее шесть лет возглавлял Курскую область. Ему вменяется причастность к масштабным коррупционным схемам, связанным со строительством оборонительных сооружений на границе с Украиной. Keystone

Случай Старовойта вписывается в более широкую кампанию чисток в российской оборонной и административной системе: ранее был снят министр обороны Сергей Шойгу, а в Минобороны арестованы десятки чиновников. Однако, как подчёркивает корреспондент SRF Калум Макензи, коррупция в путинской системе не только терпима, но и используется как инструмент контроля: пока коррупция не мешает войне — её прощают.

Когда мешает — виновные оказываются под ударом. В то же время Роман Старовойт может быть лишь «козлом отпущения». Он поддерживал связи с более влиятельными фигурами, близкими к Кремлю, которые могли быть причастны к хищениям. По одной из версий, Старовойта устранили или вынудили к самоубийству, чтобы вывести этих людей из-под удара. Однако точно ясно одно: он оказался крайним в истории, где коррупция и лояльность системно переплетены между собой.

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«Решение ЕСПЧ по России имеет историческое значение»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес историческое решение, в котором Россия признана ответственной за систематические нарушения прав человека в Украине, включая массовые убийства мирных жителей, похищения, пытки, разрушение гражданской инфраструктуры и уничтожение малайзийского авиалайнера MH17 в 2014 году. Жалобы были поданы Украиной и Нидерландами, и, как отмечается в репортаже телеканала SRF, решение основано на четырёх взаимосвязанных делах, рассмотренных совместно. Документ состоит из почти 500 страниц, все пункты в нём, как подчеркнула профессор международного права Хелен Келлер (Helen Keller), представляющая Цюрихский университет и ранее входившая в состав судей ЕСПЧ, были приняты единогласно.

Это решение имеет исключительное значение, поскольку впервые международный суд официально и юридически возложил ответственность за конкретные военные преступления и нарушения прав человека на Российскую Федерацию. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

По её словам, это решение имеет исключительное значение, поскольку впервые международный суд официально и юридически возложил ответственность за конкретные военные преступления и нарушения прав человека на Российскую Федерацию. Особенно важным, по мнению Хелен Келлер, является признание вины России за катастрофу MH17, унесшую жизни почти 300 человек, включая множество граждан Нидерландов. Суд прямо связал действия российских властей с поставками средств ПВО сепаратистам, сбившим самолёт над Донбассом.

Хелен Келлер подчёркивает, что, несмотря на то что Россия больше не признаёт юрисдикцию ЕСПЧ, юридическое и политическое значение этого решения будет огромным. Оно не только даёт моральную и юридическую опору пострадавшим, но и сыграет важную роль в будущих мирных переговорах. В частности, речь может идти о компенсациях жертвам, возвращении депортированных украинских детей и урегулировании вопросов гражданства. «Таким образом, решение ЕСПЧ не только фиксирует факты нарушений, но и открывает юридические перспективы для будущего правового и дипломатического урегулирования войны», резюмирует телеканал SRF.

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«Лишение сна как оружие массового поражения»

То, что происходит в последние недели, уже нельзя назвать рутиной, интенсивность российских атак резко возросла. Об этом пишут региональные газеты Швейцарии, например, «Ааргауэр Цайтунг». «На прошлой неделе Киев подвергся массированному обстрелу: в ночь на среду Россия выпустила по Украине более 700 дронов и ракет — больше, чем когда-либо прежде. Основной удар пришёлся на западные регионы страны. Но существенно изменился и характер применяемых средств. Новые беспилотники, запускаемые Россией, стали быстрее, их сложнее перехватывать, а главное — они несут гораздо более мощные боевые заряды.

До недавнего времени считалось, что укрытия в квартирах, особенно в ванных комнатах или у несущих стен, дают относительную защиту. Сегодня эти недорогие, но разрушительные дроны способны сносить целые жилые кварталы. «Лишение сна как оружие массового поражения» — так описывают происходящее сами киевляне. Изменилась и тактика. Удары всё чаще наносятся не рассеянно, но с высокой плотностью и по конкретному жилому району, волнами в течение нескольких часов. Для ПВО, работающей в условиях нехватки ресурсов, такие атаки становятся чрезмерной нагрузкой.

Киев требует от Запада помочь в усилении ПВО страны. Keystone

Даже в Киеве, где долгое время люди были относительно защищены, общая тревожность в последние дни усилилась: ритм воздушных ударов, их направленность и мощность — всё это создало угрозы нового качества. Изменился выбор целей. Россия практически перестала атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Вместо них под удары всё чаще попадают жилые здания, медицинские учреждения, военкоматы. И всё это — преимущественно в ночное время, между полуночью и рассветом. То есть теперь всё чаще удары ракет и дронов направлены не на материальные объекты, а на человеческую природу — на сон, нервы, на привычный ритм жизни.

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Возвращение западных компаний в Россию маловероятно

Об этом рассуждает швейцарское специализированное издание «Финансы и экономика». В последние недели российские чиновники вдруг заговорили о возможном возвращении западного бизнеса в Россию после окончания войны. Эта идея вызвала интерес в окружении Дональда Трампа. Однако перспективы такого возвращения крайне сомнительны. В 1990-е годы западные компании массово пришли в Россию, инвестируя миллиарды и способствуя интеграции страны в мировую экономику.

Они приносили с собой не только капитал, но и технологии, управленческий опыт, связи. Однако сейчас это наследие разрушено. Сегодня большинство зарегистрированных в России западных компаний — это фиктивные структуры под чужим управлением. Немногие сохранившиеся столкнулись с невозможностью свободного ухода с рынка, свои активы они вынуждены продавать с дисконтом, а то и себе в убыток.

Закрытый бутик Cartier в Москве выглядит грустно. Россию покинули все ведущие швейцарские часовые бренды. Oleg Sharan

Финансовые и технологические связи России с Западом разорваны, санкции ограничили экспорт, трансфер знаний прекратился. Даже в случае снятия санкций западный бизнес вряд ли вернётся: экономическое пространство, которое в 1990-е было вакуумом, теперь занято российскими компаниями. Война превратила российскую экономику в милитаризированную модель с дефицитом инвестиций в гражданские отрасли. Западный капитал мог бы быть полезен, особенно в энергетике или машиностроении, но в условиях глобального перехода к зелёной экономике и в ситуации политических рисков Россия утратила остатки своей привлекательности.

Западные компании не захотят вернуться туда, где они совсем недавно потеряли и рынок, и деньги. Китай не восполняет этот разрыв: он не инвестирует, а продаёт готовую продукцию. Юанизация экономики делает Россию уязвимой перед интересами Пекина. Россия больше не та — и Запад тоже изменился. Иллюзии 1990-х не выдерживают столкновения с реалиями 21 века.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 21 июля 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.