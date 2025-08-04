События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в европейской штаб-квартире ООН в Женеве, 29 июля 2025. Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Почему российские парламентарии смогли попасть в Женеву?

Черный юмор в России времен войны против Украины

«Путин давно объявил нам войну»

Швейцария застраховала фронтовых волонтёров Украины

Почему российские парламентарии смогли попасть в Женеву?

Как напоминает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Европа для лояльных режиму российских политиков давно стала зоной, куда им лучше не соваться. После аннексии Крыма в 2014 году многие из них попали под санкции ЕС. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, санкции были распространены на всех депутатов российского парламента. Швейцария поддержала эти меры. Тем не менее на прошлой неделе в Женеве находились высокопоставленные представители Госдумы и Совета Федерации. Среди них — Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты, давняя сторонница Владимира Путина. Она публично поддержала аннексию украинских территорий и в типичной для кремлёвской риторики манере оправдывала вторжение необходимостью бороться с «неонацистским государством» на территории Украины.

Поводом для визита стали два мероприятия Межпарламентского союза (IPU), штаб-квартира которого находится в Женеве. В понедельник 28 июля состоялась встреча женщин-спикеров, а во вторник началась трёхдневная «Всемирная конференция председателей парламентов». Среди 13 зарегистрированных участников из России шесть находились в санкционных списках. Остальные были не парламентарии, а сотрудники аппарата. Чтобы их въезд в Швейцарию стал возможен, Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) и Государственный секретариат по миграции (SEM) должны были выдать им исключительные разрешения. Представитель EDA отказался комментировать ситуацию, но сослался на соглашение между Швейцарией и IPU, обязывающее власти обеспечивать въезд в страну официальных делегаций. Исключения предусмотрены также в швейцарском правительственном постановлении о санкциях в отношении России.

28 июля Валентина Матвиенко прибыла в Швейцарию и на саммите женщин-спикеров МПС открыто поддержала агрессию России против Украины. Keystone / Magali Girardin

Достоверно известно, что Валентина Матвиенко, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прибыли в Женеву на правительственном борту, который пересёк воздушное пространство Турции, Средиземного моря и Италии. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный соратниками Алексея Навального, резко раскритиковал Швейцарию. В его посте на платформе X говорится: «Швейцария закрывает глаза и приветствует этих военных преступников и их пособников». Отдельно упоминается, что Италия открыла им своё воздушное пространство. Фонд выражает обеспокоенность «медленной нормализацией режима Путина на Западе» и называет допуск таких делегаций опасным прецедентом: «Если им однажды разрешили въезд, почему не разрешить снова? Если дали трибуну на одной международной конференции, почему не пригласить на другую?»

В SEM подчёркивают, что все запросы от лиц, находящихся под санкциями, всегда рассматриваются индивидуально. При этом всегда учитываются как дипломатические и политические интересы, так и интересы всего общества. Представитель ведомства признал: такие решения могут вызывать непонимание, но иногда именно они представляются обоснованными. В понедельник на прошлой неделе Валентина Матвиенко выступила в рамках IPU и повторила стандартные тезисы российской пропаганды, обвинив другие страны в «антироссийской риторике» и «информационной войне». Как отмечает NZZ, дело приобретает дополнительную остроту на фоне прошлогодних дебатов в Федеральном совете (правительстве) страны: тогдашняя министр обороны Виола Амхерд выступала против приглашения России на мирную конференцию по Украине на Бюргенштоке, а глава МИД Иньяцио Кассис, наоборот, придерживался более открытой позиции.

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Черный юмор в России времен войны против Украины

На фоне войны в Украине в России вновь возрождается традиция чёрного юмора, уходящая корнями ещё в советские времена. Однако, как подчёркивает швейцарское издание Le Temps, ключевое отличие нынешней волны анекдотов состоит в том, что объектом насмешек становится теперь не власть, а «обычный русский». Это свидетельствует о глубинной перемене в общественном сознании и, по мнению некоторых исследователей, о «интеллектуальной импотенции» современной России.

С начала вторжения в Украину в феврале 2022 года в России через соцсети, мессенджеры и просто с использованием «сарафанного радио» начали распространяться новые анекдоты. Как и их советские предшественники, они используют юмор в качестве способа пережить травматичную реальность, обозначаемую эвфемизмом «специальная военная операция». Вот один из таких анекдотов: «Папа, почему нас везут на фронт?» — «Не знаю, сынок. Я не интересуюсь политикой». В другой версии мать стоит у цинкового гроба сына и произносит ту же фразу. Но это уже не просто шутка — это метафора массового отказа россиян от гражданской ответственности.

Владимир Путин, как отмечает Le Temps, все также является приверженцем грубых казарменных шуток с мотивами унижения, насилия и сексуального доминирования. Le Temps

По словам социального антрополога Александры Архиповой, в настоящее время живущей в эмиграции, в этом-то и состоит новизна: «Теперь смеются не над глупым деревенским парнем, не над евреем-мудрецом и не над компартией, а над собой. Ирония пропитана горьким презрением ко всему народу. Такого в русской традиции ещё не было». Московский политолог, пожелавший остаться анонимным, объясняет это общенациональной стратегией бегства от реальности: «Современная Россия делает всё, чтобы не видеть то, что происходит вокруг. В этом контексте традиция классического политического анекдота просто не может выжить. Юмористические телепередачи лишены даже намёка на политику, список табуированных тем растёт. Скоро, как горько иронизируют сами комики, останутся только шутки про тёщ и геев».

Он также подчёркивает, что оппозиционные юмористы в эмиграции также пока не сумели возродить жанр политической сатиры времён позднего СССР. Почему? Ответ на этот вопрос, считает он, предстоит искать будущим исследователям. Возможно, дело действительно в «интеллектуальной беспомощности» россиян.

А вот президент России остаётся на этом фоне вполне верен себе. Владимир Путин, как отмечает Le Temps, все также является приверженцем грубых казарменных шуток с мотивами унижения, насилия и сексуального доминирования. Подобные аллюзии могут вызывать у кого-то смущение, но большинство россиян по-прежнему с удовольствием смеется над «шутками» своего президента.

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«Путин давно объявил нам войну»

По мнению швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Европа — включая Швейцарию — стоит на пороге серьёзных геополитических и военных испытаний. Россия стремится переломить ситуацию в Украине в свою пользу и, воспользовавшись слабостью Запада, может перейти к гибридным или даже прямым действиям против стран НАТО, прежде всего в Прибалтике. В этих условиях, подчёркивает издание, больше нельзя полагаться ни на нейтралитет, ни на защиту со стороны США: Европе срочно нужно укреплять собственную обороноспособность, а Швейцарии — пересматривать устаревшие взгляды на безопасность.

Как отмечает NZZ, поведение российского посольства в Берлине в этом году выглядело показательно: в соцсетях оно чередовало ностальгические публикации о дружбе с Германией и недвусмысленные угрозы. Пропаганда Кремля на немецком языке усиливалась параллельно с военными успехами на украинском фронте. В такой ситуации Германия, как и другие страны, начинает понимать необходимость возвращения к политике вооружённой готовности — включая возможное восстановление всеобщей воинской повинности.

США, указывает газета, всё больше концентрируют военное внимание на Тихоокеанском регионе, и уже с 2027 года европейцам придётся рассчитывать на собственные силы. На июньском саммите НАТО союзники договорились довести расходы на оборону до 5% ВВП, однако реальные шаги пока отстают от заявленных целей. В то же время обсуждается возможность задействовать статью 4 Североатлантического договора — как сигнал о систематических нарушениях суверенитета стран-членов. Это, по мнению редакции, могло бы значительно повысить готовность альянса к сдерживанию России даже без применения статьи 5 о коллективной обороне.

Перестрелка с советскими войсками в Венгрии, 1956 год. Credit: Colaimages / Alamy Stock Photo

Швейцария, подчёркивает NZZ, не может оставаться в стороне. Уже сейчас страна столкнулась с задержками с поставками систем ПВО Patriot, поскольку США отдают приоритет тем странам, кто активно поддерживает Украину. Это должно стать тревожным сигналом: в новой системе международной безопасности нейтральные государства оказываются в самом конце очереди. Поэтому Федеральному совету (кабмину) и парламенту следует уже сейчас пересмотреть курс в области обороны.

Газета также указывает: для обеспечения минимальной обороноспособности необходима срочная программа перевооружения — от закупки управляемых ракет средней дальности до модернизации пехотных частей и подразделений, а также цифровых систем связи. Параллельно правительство должно добиваться от Вашингтона поставок вооружений в приоритетном порядке, аргументируя это ключевым значением Швейцарии в качестве важного логистического и энергетического узла в центре европейского региона. Один точечный удар по таким объектам может вызвать перебои в энергоснабжении и связи далеко за пределами Конфедерации.

В заключение NZZ делает недвусмысленное предупреждение: Россия не стремится к переговорам, её цель — ослабление Европы. Любые проявления нерешительности, будь то нейтралитет Швейцарии или отказ от обязательного призыва в Германии, воспринимаются в Кремле как приглашение к нападению. Если Европа не осознает, что против неё уже развёрнута война — пусть и в гибридной форме — она рискует повторить ошибки прошлого. Единственный способ защитить себя, заключает газета — это признать факт наличия угрозы и действовать уже сейчас.

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Швейцария застраховала фронтовых волонтёров Украины

Как информирует портал Watson, Швейцария предложила Украине инструмент, который качественно меняет практику гуманитарной помощи на самой опасной дистанции — в прифронтовой полосе шириной около 25 километров. Речь идёт о специально созданной для местных добровольцев программе страхования жизни. Международные организации по соображениям безопасности не направляют сотрудников так близко к фронту, тогда как именно там гуманитарные усилия востребованы в наибольшей степени: украинские волонтёрские группы вывозят мирных жителей, доставляют продукты и медикаменты, обеспечивают базовые услуги — и всё это под огнём.

Новая схема закрывает системный разрыв: теперь риск их миссий признан в качестве такового и получает финансовое покрытие. По данным издания, инициатором проекта выступает Швейцария в лице Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA) в партнёрстве с украинской структурой Relief Coordination Centre и международной НПО Nonviolent Peaceforce (штаб-квартира в Швейцарии). На сегодня застрахованы 4 683 волонтёра, урегулированы 42 страховых случая с совокупными выплатами порядка 25 500 франков. Перечень инцидентов отражает реальные риски «серой» прифронтовой зоны: от смертельных ДТП и ранений при атаках дронов во время эвакуаций до бытовых травм.

«Новая модель страхования повышает устойчивость всей цепочки гуманитарной помощи и создаёт образец, который может быть применён и в рамках иных вооруженных конфликтов». SWI Watson

Координатор гуманитарных программ Швейцарии Марио Трутманн, о котором рассказывает материал, работает в Украине с 2015 года, в том числе в рамках миссий ООН. На его взгляд, сотрудничество государства, международных структур и гражданского общества в гуманитарной сфере в этой стране стало «настоящей историей успеха». Война, по его словам, парадоксальным образом стимулировала инновации — в том числе в страховой области, в которой у Швейцарии накоплен значительный опыт.

Масштаб гуманитарных потребностей остаётся колоссальным: более трети населения Украины (около 12,7 млн человек) зависит от внешней поддержки. С начала полномасштабного вторжения России в Украину, как указывает портал Watson, Швейцария направила в эту страну на миротворческие и иные гуманитарные цели 690 млн франков. Новая модель страхования, подчёркивает издание, институционализирует роль местных волонтёров там, куда «иностранцам вход закрыт», повышает устойчивость всей цепочки гуманитарной помощи и создаёт образец, который может быть применён и в рамках иных вооруженных конфликтов.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 11 августа 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.