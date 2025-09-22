События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Алексей и Юлия Навальные в ИК № 2 в Покрове, 15 февраля 2022 г. После своего возвращения из Берлина он провел в колонии во Владимирской области больше года и был там поставлен на учет как склонный к побегу. Политик жаловался, что его будят каждый час ночью, и называл это «пыткой бессонницей» . Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

21 минут

Игорь Петров



Сегодня в выпуске:

Юлия Навальная утверждает, что её муж был отравлен

Ян Марсалек обнаружен в Москве?

Швейцарские солдаты в роли наблюдателей в Украине?

Европа всё ещё зависит от российских газа и нефти

Почему Россия и Запад навсегда останутся чужими

Юлия Навальная утверждает, что её муж был отравлен

Как сообщает телеканал SRF, вдова российского Алексея Навального заявила, что её супруг «был убит». В видеообращении, опубликованном на YouTube, Юлия Навальная рассказала, что лаборатории в двух странах независимо друг от друга исследовали вывезенные из России биологические образцы и пришли к единому выводу: «Алексей был убит, а конкретно, он был отравлен». Какие именно лаборатории провели анализ и в каких странах они находятся, Юлия Навальная не уточнила.

Она также не раскрыла деталей экспертиз, потребовав опубликовать отчёты специалистов. Неясно и то, по чьему поручению были проведены исследования. Юлия Навальная также предъявила претензии к западным политикам: по её словам, ей прямо говорили, что публикация результатов экспертизы откладывается «по политическим соображениям». Она подчеркнула, что необходимо, в частности, назвать вещество, которым, как она утверждает, президент России Владимир Путин отравил её мужа.

Спонтанный мемориал в память об Алексее Навальном, Берн, у посольства России в Швейцарии, 17 марта 2024 года. KEYSTONE

Телеканал SRF напоминает: Алексей Навальный был самым известным «критиком Кремля» в России. В августе 2020 года он едва пережил покушение с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», ответственность за которое политик возложил на ФСБ. Тогда его перевезли на лечение в берлинскую клинику. В январе 2021 года, сразу после возвращения в Москву, Навального арестовали. Российский суд приговорил его к длительному лишению свободы. За рубежом эти процессы расценили как политически мотивированное преследование оппозиционера.

Последние годы Навальный отбывал наказание в колонии за Полярным кругом. В феврале 2024 года он умер в возрасте 47 лет. Российские власти официально назвали причиной смерти «естественные обстоятельства». Однако многие западные правительства и критики Кремля уверены: речь идёт о преднамеренном убийстве.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Ян Марсалек обнаружен в Москве?

Его разыскивает вся Европа: Ян Марсалек, бывший операционный директор обанкротившегося финтех-гиганта Wirecard, обустроил себе, по данным международного журналистского расследования, новую жизнь в Москве. Об этом сообщают Spiegel, телеканал ZDF, австрийская газета Standard, российское издание The Insider, а также швейцарские газеты NZZ и Blick.

Ян Марсалек оказался в Германии в центре крупнейшего со времён Второй мировой войны финансового скандала. В июне 2020 года компания Wirecard обанкротилась, когда выяснилось, что 1,9 миллиарда евро, якобы находившихся на азиатских счетах, были не чем иным, как фикцией. Генеральный директор Маркус Браун оказался в тюрьме, а Ян Марсалек исчез за несколько часов до официального краха компании, покинув Германию через Беларусь и скрывшись в России. Немецкая прокуратура обвиняет его в мошенничестве, присвоении средств и создании преступной группы.

Немецкая прокуратура обвиняет его в мошенничестве, присвоении средств и создании преступной группы. NZZ

С тех пор вокруг его фигуры накопилось множество слухов. По данным журналистов-расследователей, Ян Марсалек давно поддерживал связи с российскими спецслужбами. В марте 2025 года британский суд признал виновными в шпионаже. Теперь журналисты утверждают, что беглый топ-менеджер живёт в Москве под именем Александр Нелидов, регулярно меняет внешность и пользуется фальшивыми паспортами. В качестве его новой спутницы жизни называют переводчицу Татьяну Спиридонову, тоже связанную с российскими спецслужбами. Данные мобильных телефонных операторов показали, что в 2024 году его телефон более 300 раз фиксировался возле здания ФСБ на Лубянке. Материалы указанного расследования указывают и на участие Яна Марсалека в агрессии против Украины.

В 2023–2024 годах он якобы посещал Мариуполь и Крым, есть фотографии, которые изображают его в российской военной форме с символом Z на груди. Несмотря на ордер Интерпола, немецким властям вот уже пять лет не удаётся задержать Яна Марсалека. Но, как отмечает NZZ, ключевой вопрос состоит в том, почему журналистам удалось сделать то, что оказалось невозможным для спецслужб. Причина — разница в подходах. Журналисты-расследователи использовали утечки из баз данных, спутниковые снимки и анализ мобильной связи, тогда как полиции доступны лишь классические следственные методы, например запросы об оказании правовой помощи, которые в случае с Россией, разумеется, остаются безрезультатными.

По оценкам NZZ, либо Марсалек сам сдастся, устав жить в качестве беглеца, либо международная система уголовного розыска всё-таки сработает. Но пока он остаётся призраком, человеком, ускользающим от правосудия и ставшим символом провала европейской системы финансового и политического контроля.

Оригинал материала по ссылке, доступно только абонентам.Внешняя ссылка

Швейцарские солдаты в роли наблюдателей в Украине?

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA сообщает, что, по словам Томаса Гремингера, директора Женевского центра по вопросам безопасности (Geneva Centre for Security Policy, GCSP) и бывшего генерального секретаря ОБСЕ, в случае достижения прогресса в плане урегулирования «украинского конфликта» швейцарские военнослужащие в роли наблюдателей за соблюдением режима прекращения огня могли бы оказаться «приемлемыми» как для Москвы, так и для Киева.

Томас Гремингер подчёркивает при этом необходимость различать будущие гарантии безопасности для Украины и «контроль за соблюдением перемирия». Если речь идёт о втором, то не исключено, что однажды Россия согласится на размещение международных войск на украинской территории на основании решения Совета Безопасности ООН. «Я этого не исключаю», — заявил дипломат в интервью Keystone-SDA, которое он дал по случаю 30-летия GCSP.

В последние месяцы в Швейцарии была разработана концепция, которая, вероятно, сыграет важную роль в мирном процессе в Украине. Его инициатором стал Томас Гремингер, директор Женевского центра политики безопасности. Keystone / Martial Trezzini

По его словам, Москва склоняется к двусторонним форматам с участием одной или нескольких стран-наблюдателей, однако именно швейцарские подразделения могли бы быть одобрены обеими сторонами без серьёзных возражений. «Нужны силы, которые будут приемлемы и для Киева, и для Москвы. Таких немного. Швейцарские войска вполне подошли бы», — отметил он. Но вместе с тем всё будет зависеть от качества самого перемирия: если оно будет политически сомнительным, вряд ли Берн согласится на столь рискованную миссию.

Женевский центр GCSP недавно опубликовал «Руководящие принципы» на случай прекращения огня в Украине, в которых говорится о том, что предпочтительнее всего было бы организовать многостороннюю наблюдательную миссию. Однако Гремингер признаёт, что в реальности этот документ, возможно, придётся адаптировать в менее амбициозном ключе. Отдельное внимание эксперт уделил вопросу гарантий безопасности для Украины. Россия, по его словам, не допустит появления на украинской территории войск стран НАТО. «В этом случае придётся предложить Украине некую компенсацию, особенно если Киев так и не вступит в Североатлантический альянс», — считает Гремингер.

По информации Keystone-SDA, бывший генсек ОБСЕ также связал недавние инциденты с пролётом российских беспилотников над Польшей и Румынией с попыткой Москвы «прощупать» реакцию НАТО и проверить, насколько Запад сохраняет единство своих рядов. «Это было сделано намеренно, скорее всего, чтобы протестировать западную реакцию», — заявил он.

Определённые российские источники, добавил дипломат, намекают на желание Москвы якобы инициировать обсуждение вопроса «снижения военных рисков». Инициативы президента США Дональда Трампа пока не приблизили стороны к компромиссу, и Россия, по мнению Гремингера, таким образом пытается послать «сигнал». Однако дипломат подчёркивает: сейчас отсутствует общая политическая воля к разрядке. В отличие от времён холодной войны, сегодня ни один из лидеров великих держав не стремится инициировать процесс деэскалации.

На этом фоне Швейцария, которая в 2026 году возглавит ОБСЕ, окажется в сложной ситуации. По словам Гремингера, в первую очередь нужно достичь ощутимого прогресса по украинскому вопросу. Только в этом случае Швейцария сможет возобновить «неформальные консультации по вопросу будущей европейской архитектуры безопасности», как того хочет Москва. Центр GCSP уже несколько лет регулярно собирает за одним столом экспертов из США, России и Украины.

В заключение бывший глава ОБСЕ рекомендует Берну готовить несколько сценариев. По его мнению, успех председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году будет зависеть не только от украинской темы, но и от способности Швейцарии решить хотя бы одну-две институциональные проблемы внутри самой ОБСЕ, например вопрос о формировании ее нормального регулярного бюджета. «Всё, что способствует выживанию организации и готовит её к лучшим временам, следует только приветствовать. Но если Россия вернётся к дискуссии о своем выходе из ОБСЕ, это станет началом конца организации», — резюмировал Томас Гремингер.

Опубликовано в швейцарском банке информационных данных SMDВнешняя ссылка. Доступно только абонентам.

Европа всё ещё зависит от российских газа и нефти

Телеканал SRF напоминает: несмотря на резкое снижение объёмов поставок российских энергоносителей на мировой рынок, нефть и газ из России продолжают поступать в Европу. Президент США Дональд Трамп жёстко критикует это и требует от Евросоюза ужесточения санкций. Еврокомиссия, в свою очередь, заявила о намерении «ускорить процесс перехода к полному отказу от импорта российских нефтепродуктов».

Как написала в сети Х Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Россия финансирует кровопролитие в Украине доходами от продажи ископаемого топлива. Чтобы положить этому конец, Брюссель представит скоро план ускоренного отказа от импорта нефти и газа из России. Ранее она уже обсуждала этот вопрос с президентом США: Трамп подчеркнул, что Европа действует слишком медленно. «Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они это делали», — заявил он, добавив, что Вашингтон усилит собственные меры лишь в том случае, если Европа последует тем же курсом.

Экспорт сырой нефти, нефтепродуктов и газа только в Европу, по имеющимся оценкам, обеспечивает Москве получение 850 млн долларов, или 795 млн франков в день. Keystone / Yuri Kochetkov

До сих пор план ЕС предусматривал полный отказ от российского импорта к 1 января 2028 года. Но фактически процесс отказа идёт быстрее. По данным телеканала SRF, в 2024 году 27 стран ЕС ввезли около 13 миллионов тонн российской нефти — это на 89% меньше, чем в 2021 году, когда объём составлял 114 миллионов тонн. Доля российских поставок в структуре импорта ЕС сократилась с трети до примерно 3%. Венгрия и Словакия продолжают активно закупать российскую нефть.

По данным Centre for Research on Energy and Clean AirВнешняя ссылка, зависимость Словакии от этих поставок составляет 87%, Венгрии — 86%. Причём в Будапеште этот показатель с 2021 года вырос на 25 процентных пунктов. «Эти страны десятилетиями пользовались дешёвой энергией и поддерживали тесные политические связи с Москвой. Они попросту не готовы отказаться от российского сырья», — поясняет брюссельский корреспондент SRF.

Запрет на импорт российской нефти морем действует с 2022 года. Однако вплоть до июля 2025 года Евросоюз разрешал закупать нефтепродукты, произведённые из российского сырья за пределами Европы. «Например, нефть могла поступать в Индию, там из неё делали керосин, и этот продукт европейские государства вполне легально импортировали», — комментирует Юлия Грауфогель, эксперт по санкциям из Германии. Что касается газа, то санкции в отношении его Евросоюз ввёл значительно позже. Для некоторых стран, в первую очередь Венгрии и Словакии, российский газ по-прежнему критически важен.

Но, как отмечает Юлия Грауфогель, поставки продолжаются и в такие государства, как Франция и Бельгия. Кроме того, сохраняются долгосрочные контракты, которые юридически трудно так сразу разорвать. Тем не менее общая зависимость ЕС от российских энергоносителей снизилась: если раньше российский газ составлял до 50% импорта в ЕС, то в 2024 году этот показатель упал до 19%. «Снижение зависимости от (российского) газа идёт намного медленнее, чем в случае с нефтью», — подчёркивает эксперт. Телеканал SRF отмечает ещё одну деталь: часть газа, поступающего в Европу, перепродаётся и в Швейцарию. Таким образом, даже в её газотранспортной системе продолжает циркулировать российское топливо.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Почему Россия и Запад навсегда останутся чужими

Некоторые считают, что после встречи Трампа и Путина на Аляске вскоре могут начаться мирные переговоры по Украине. Когда добродушные западные люди слышат «на следующей неделе», то они действительно имеют в виду «на следующей неделе». Однако к дипломатическим традициям России относится и игра с ожиданиями своих врагов. Об этом в своем комментарии для NZZ указывает немецкий писатель Кристоф Брумме (Christoph Brumme). В русских устах «на следующей неделе» может означать «возможно, через несколько лет или даже никогда».

Большинство людей на Западе считают войну бессмысленной болезнью. В рамках великорусской идеологии Путина она является возможностью стать сильнее и богаче, ее совершенно без эмоций называют «специальной военной операцией». Гуманисты с Запада верят, что являются свидетелями трагедии. Российские военкоры комментируют кровавые оргии в жанре комедии, они любят убийственные зрелища. Западные люди часто предпочитают отказаться от своих прав, чем защищать их, рискуя жизнью. В России же люди скорее убеждены, что только в борьбе обретешь ты счастье свое, что жизнь отдельного человека только в этом случае и обретает смысл, даже если эта борьба с самого начала обречена на поражение.

К числу самых успешных экспортных товаров России, помимо газа и нефти, относятся также страх и ужас. Свобода для неё — это всего лишь другое слово для хаоса, для отсутствия контроля. На Западе распространено мнение, что расходы на оборону вредят процветанию. Правитель России проповедует, «что расходы на оборону ускоряют рост экономики». На Западе надеются, что, уравновесив интересы, они смогут сохранить мир и достичь компромисса, выгодного для всех. Путин и его соратники считают компромисс издевательством, поскольку он ограничивает их произвол.

На Западе верность договорам является наивысшей ценностью, но царь в Кремле утверждает, что в рамках договорных процессов его всегда будут обманывать. Западные государства хотят гарантировать неприкосновенность государственных границ, но Путин заявляет, что границы России нигде не заканчиваются, что Россия находится везде — там, где говорят по-русски. Западные люди колеблются и сомневаются, как Гамлет, прежде чем действовать и начинать защищать себя. Россия Владимира Путина любит устраивать войны, видя в войне некое универсальное произведение искусства.

Россия чувствует себя униженной Западом, но объективно она находится в унизительном положении по своей собственной вине Кристоф Брумме (Christoph Brumme)

На Западе террористов и серийных убийц предпочитают лечить и исцелять молитвами. В государственной культуре России существует тенденция унижать более слабых и при этом более богатых. Правитель в Кремле публично упивается образами изнасилования. На Западе пытаются наказать военных преступников, в России их награждают и чествуют, они считаются героями. Европейцы хотят в скором времени жить на первом климатически нейтральном континенте, для чего им надо отказаться от ископаемого топлива. Россия не хочет отказываться от основы своего существования — экспорта ископаемого топлива. Одни беспокоятся о будущем, другие воюют за возвращение в прошлое.

Итак, перед нами столкновение неразрешимых противоречий, несовместимых требований, разных культурных технологий и интересов. Российская культура насилия сталкивается с западной культурой диалога, государственный терроризм борется с коммуникативным разумом, жажда конца света — с политическим оптимизмом, «священная» война — с пацифизмом. На Западе любят играть с истинами, называют их субъективными, мол, все зависит о того, как посмотреть. Кремлевской клике для сохранения власти жизненно необходимо отрицать и искажать истину.

Россия Путина — это фальшивое государство, находящееся в режиме самоуничтожения. Военный, экономический и дипломатический потенциал этой страны носит фиктивный характер. KEYSTONE

Россия Путина — это фальшивое государство, находящееся в режиме самоуничтожения. Военный, экономический и дипломатический потенциал этой страны носит фиктивный характер. Даже демографические статистические данные теперь больше не публикуются. Россия чувствует себя униженной Западом, но объективно она находится в унизительном положении по своей собственной вине — сравните уровень жизни, здравоохранение, мягкую силу, экономический, технологический и научный потенциал. На Западе некоторые утверждают, что «расширение НАТО на восток» угрожает России и нарушает ее интересы в области безопасности. Неправы обе стороны, потому что они не проводят различия между фиктивными угрозами и реальными опасностями.

При этом уж кто-кто, а немцы должны лучше других понимать, о чем речь, вспомнив времена холодной войны. ФРГ не угрожала ГДР военным насилием, при этом онтологически Западная Германия, конечно, представляла собой смертельную угрозу для ГДР. Угроза заключалась в западных свободах и гражданских правах, в экономических успехах и в возможностях путешествовать по миру, в более красивых фильмах и более красивой музыке, на которые были способны свободные люди, жившие без цензуры. То же самое относится и к нынешней войне России против Украины. Конечно, ни Украина, ни Европа никогда не угрожали России военным путем, однако свободное демократическое развитие «братской страны» Украины было и остается онтологической угрозой существованию диктатуры Путина.

Кристоф Брумме (Christoph Brumme) родился в 1962 году в восточногерманском городе Вернигероде (Wernigerode). С 2016 года живёт в Полтаве. В 2019 году вышла его книга «111 причин любить Украину. Признание в любви к самой прекрасной стране в мире» («111 Gründe, die Ukraine zu lieben. Eine Liebeserklärung an das schönste Land der Welt»).

Оригинал материала по ссылке, доступно только абонентам.Внешняя ссылка

