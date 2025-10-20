События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Новый директор Цюрихской оперы Матиас Шульц намерен пригласить певицу Анну Нетребко к участию в постановке оперы Джузеппе Верди, подчеркивая, что его театр «однозначно занимает проукраинскую позицию». APA/BARBARA GINDL

Наш обзор прессы Швейцарии: Украина станет «дикобразом», что происходит в Швейцарии с миграционным режимом для украинцев, Нетребко выступит в Цюрихской опере.

12 минут

Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

В нашем новом обзоре прессы Швейцарии: почему, по мнению эксперта, Киеву не надо стремиться в НАТО, почему даже сама Украина довольна ужесточением миграционного режима украинцев в Швейцарии и почему директор Цюрихской оперы не видит проблемы в выступлении на ее сцене Анны Нетребко.

Эксперт: «Независимая Украина станет поражением Путина, даже утратив некоторые территории»

Эксперт: «Вступление Киева в НАТО или даже в ЕС играет второстепенную роль». KEYSTONE/DPA/Robert Michael

Каким может быть исход войны в Украине и что станет победой — вопрос, который остаётся центральным. В интервью изданию 20 Minuten Внешняя ссылкаполитолог Андре Хертель (André Härtel) из авторитетного германского Фонда науки и политики (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) подчеркнул: сохранение «суверенной остаточной Украины» уже будет рассматриваться как успех и Киева, и Запада.

«Если Украина сохранит свой политический суверенитет и способность самостоятельно определять свой внутри-и внешнеполитический курс, — указал Андре Хертель, — то даже при потере ею части территорий этот факт станет поражением имперских планов Москвы». При таком сценарии Украина останется демократическим форпостом Восточной Европы, а Россия утратит возможность доминировать в регионе. Ключевым фактором эксперт считает создание боеспособной современной украинской армии, технически совместимой с вооружёнными силами стран НАТО.

При этом, по мнению А. Хертеля, вступление Киева в сам Альянс или даже в ЕС играет второстепенную роль. «Куда важнее военное сотрудничество с западными странами и их долговременная поддержка, даже после возможного мирного соглашения», — подчеркнул эксперт. Андре Хертель скептически оценивает перспективы развития НАТО в нынешнем политическом контексте: «С возвращением Дональда Трампа под вопросом оказываются гарантии безопасности даже для нынешних членов Альянса. Поэтому не факт, что для Украины вступление в НАТО будет иметь прежнюю ценность».

Наиболее реалистичным он называет так называемый сценарий под кодовым названием «Дикобраз»: Украина остаётся независимой и максимально вооружённой — с тем, чтобы сделать любое новое нападение на неё невозможным. Однако как раз этот сценарий, по словам эксперта, «категорически неприемлем для Кремля». Москва стремится добиться прямо противоположного, она хочет сделать Украину нестабильной, экономически и политически ослабленной, чтобы со временем в Киеве пришло к власти разочаровавшееся в Западе правительство, аналогичное грузинскому. Андре Хертель предупреждает: «Если Россия навяжет свои условия, то Европа потеряет веру в собственную силу. Начнётся поиск новой „архитектуры безопасности“, ориентированной на интересы Москвы».

А это, по его мнению, как раз и откроет путь к пересмотру границ и усилит зависимость восточноевропейских стран от России. Ключевой ошибкой Запада, с его точки зрения, стал бы возможный отказ от военной поддержки Киева под предлогом дипломатических интересов: «В таком случае Кремль не будет уважать украинский суверенитет, он в любой момент воспользуется ситуацией для того, чтобы установить свой контроль». Эксперт напоминает, что Россия рассчитывает на то, что войну она будет вести ещё годы, рассматривая её не как конфликт с Украиной, а как способ изменить европейский баланс сил. «Это не только вопрос территорий, — подчеркнул эксперт, — это вопрос доверия к самой идее единой Европы».

«От успеха в Газе к дилемме в Украине»Внешняя ссылка — телеканал SRF (нем. яз.);

«Война в Украине: Дональд Трамп серьезно настроен на поставки оружия Украине»?Внешняя ссылка — портал NAU.CH (нем. яз.);

«Внешняя политика Трампа, основанная на сделках, терпит крах, сталкиваясь с реальностью. Теперь ему придется подумать об альтернативах».Внешняя ссылка — газета NZZ (нем. яз., доступно только абонентам).

«Кремль рассчитывает на длительную войну – об этом свидетельствуют цифры»Внешняя ссылка — телеканал SRF (нем. яз.);

Беженцы из Украины: Беат Янс делает то, что хочет ЕС

В августе 2025 года в результате российского ракетного удара по американскому заводу в Мукачево Закарпатской области пострадали 19 человек. Keystone / EPA / Igor Tkachenko

На прошлой неделе Федеральный совет принял решение продлить ещё на два года действие миграционного статуса S, введённого в 2022 году для беженцев из Украины. Этот статус изначально задумывался как временная мера при том понимании, что его обладатели скоро вернутся домой, однако, как указывает в своем редакционном комментарии близкий к правой Швейцарской народной партии (SVP) журнал «Вельтвохе»Внешняя ссылка, по состоянию на конец 2024 года в Швейцарии все еще находились 68 000 украинцев.

ВНЖ категории S обходится швейцарским налогоплательщикам, подчеркивает журнал, примерно в 1,5 миллиарда франков в год. Федеральный совет, правительство, вынужден даже прибегать к бухгалтерским уловкам и «в порядке исключения» учитывать только половину этой суммы, для того чтобы иметь возможность соблюдать все бюджетные ограничения по долгам и расходам. Именно по этой причине парламент неоднократно пытался ужесточить порядок и условия предоставления «статуса S».

Так, в конце 2024 года парламент Швейцарии частично одобрил предложение Эстер Фридли — парламентария Совета кантонов (малая палата парламента) от Швейцарской народной партии (SVP) из Санкт-Галлена. Тогда депутаты и Национального совета, и Совета кантонов сошлись во мнении, что статус S должен предоставляться лишь беженцам, прибывшим непосредственно из зоны боевых действий или из регионов, оккупированных Россией. Даже правительство Зеленского приветствовало такое решение. Киев выразил надежду, что такое ужесточение приведёт к сокращению масштабов оттока боеспособных мужчин из Украины в Швейцарию.

Но теперь Федеральный совет постановил, что безопасными считаются лишь регионы на самом западе Украины. Таким образом, воля парламента учитывается Беатом Янсом — министром, курирующим миграционное досье, — лишь в минимальной степени. Даже густонаселённый регион вокруг Киева, находящийся в сотнях километров от линии фронта, в Швейцарии не признаётся безопасным — и это несмотря на то, что спикер Национального совета Майя Риникер (FDP), побывавшая летом в Киеве, ясно дала понять, насколько там спокойно.

Сам Беат Янс объясняет свой курс позицией ЕС. По его словам, «тесное сотрудничество» с Брюсселем по вопросу Украины по-прежнему «необходимо» Швейцарии. Летом страны ЕС приняли решение продлить миграционный «защитный» режим для украинцев «без географических ограничений». Тем самым Федеральный совет, резюмирует журнал, предпочитает прислушиваться к Брюсселю, а не к швейцарскому парламенту.

«Возвращение возможно? Статус S теперь зависит от региона происхождения»Внешняя ссылка — телеканал SRF (на нем. яз.);

«Швейцария пересматривает миграционный режим украинцев» — портал Swissinfo (рус. яз.);

«Статус S: беженцы из Украины будут получать защитный статус в зависимости от региона их происхождения»Внешняя ссылка — газета Tages Anzeiger (нем. яз.).

Матиас Шульц: «Анна Нетребко не дрон Кремля, а независимая артистка»

Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL, был отменен по требованию правительства Люцерна. KEYSTONE

Новоназначенный интендант (директор) Цюрихской оперы Матиас Шульц (Matthias Schulz) оценил свое решение пригласить Анну Нетребко участвовать в постановке оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы» как «исключительно художественное решение». В интервью газете Neue Zürcher Zeitung Внешняя ссылкаон подчеркнул: «Если бы её мастерство не было столь безупречным, вопрос о приглашении вообще не стоял бы». По его словам, Нетребко остаётся «одной из лучших певиц своего поколения», она воплощает образ Леоноры «с беспримерной выразительностью».

Матиас Шульц, возглавивший Цюрихскую оперу в сентябре 2025 года, признаёт, что каждое появление Анны Нетребко на сцене начиная с февраля 2022 года неизбежно вызывает политические споры. Тем не менее он считает недопустимым превращать артистов в «козлов отпущения» за действия политических режимов. «Политизация художников — опасная тенденция. Я вижу свою задачу в том, чтобы защищать искусство и тех, кто его создаёт», — заявил он.

Руководитель театра, прежде возглавлявший берлинскую Staatsoper Unter den Linden, напомнил, что сам активно поддерживал Украину, организуя благотворительные акции по сбору средств. Он подчеркнул, что и Цюрихская опера «однозначно занимает проукраинскую позицию». При этом, по словам Шульца, Нетребко прекрасно знает эту позицию, но всё равно соглашается выступать в таких театрах — что можно считать «знаком её собственного дистанцирования от путинского режима».

Главный аргумент интенданта — заявление певицы от 30 марта 2022 года, где она «решительно осуждает войну против Украины». Матиас Шульц назвал его «чётким и смелым», напомнив, что в то время слово «война» уже было под запретом в России. После этой публикации, отметил он, Нетребко фактически потеряла возможность выступать на родине. «Родина порвала с ней, а не она с родиной», — сказал Матиас Шульц.

Он также признал, что отдельные эпизоды биографии певицы — её подпись в поддержку Владимира Путина в 2012 году и благотворительный взнос донецкому театру в 2014-м — выглядят «наивно и с сегодняшней точки зрения глупо». Однако, по его словам, эти действия нужно рассматривать в историческом контексте. Отвечая на недавнее открытое письмо посла Украины в Швейцарии, раскритиковавшей участие Нетребко в цюрихской постановке, Шульц отметил, что провёл «долгую и конструктивную» встречу с украинской стороной. По его словам, в итоге все остались при своих мнениях, но диалог оказался «уважительным и плодотворным».

Руководитель Цюрихской оперы отверг обвинения в том, что певица действует как «культурный дрон Кремля»: «Анна Нетребко — независимая артистка, и тем, что она выступает на проукраинских сценах, она уже доказывает свою автономию». Он также подчеркнул, что возвращение певицы в Цюрих следует рассматривать не как провокацию, а как возможность «построить мосты там, где политики воздвигают стены».

«Российская сопрано Анна Нетребко выступает в оперном театре Цюриха»Внешняя ссылка — газета «Блик» (на нем. яз.)

«Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды» — портал Swissinfo (рус. яз.);

«Скандальная российская сопрано Анна Нетребко выступит в оперном театре Цюриха» Внешняя ссылка— газета Tages Anzeiger (нем. яз.).

Внешний контент Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. Каждую неделю: Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. Я даю согласие на использование моих данных для информационного бюллетеня SWI swissinfo.ch. Подписаться

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 27 октября 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым и Людмилой Клот.

Выбор читателей Самое обсуждаемое