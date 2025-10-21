The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Стив Ли мог заменить Фредди Меркьюри в качестве вокалиста

Стив Ли (Steve Lee) чуть было не стал преемником Фредди Меркьюри (Freddie Mercury) в качестве вокалиста группы Queen.
Стив Ли (Steve Lee) чуть было не стал преемником Фредди Меркьюри (Freddie Mercury) в качестве вокалиста группы Queen. Keystone-SDA

Фронтмен швейцарской рок-группы Gotthard Стив Ли (Steve Lee) рассматривался в 2005 году качестве кандидата на место нового вокалиста легендарной группы Queen.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Об этом рассказала его бывшая партнёрша, 65-летняя Бригитте Фосс (Brigitte Voss), в интервью газете Blick: «В 2005 году он был в коротком списке претендентов на замену Меркьюри». Однако, по её словам, в итоге Ли сам отказался от участия: он не хотел покидать собственную группу и понимал, что работа Queen практически лишит его личной жизни.

«Решение — соглашаться или нет — я полностью оставила за ним. Я не хотела вставать у него на пути. Он так много сделал, чтобы оказаться там, где был. Но в конце концов он выбрал свою группу и меня», — вспоминает Бригитте Фосс. Стив Ли родился в 1963 году. Он погиб 5 октября 2010 года в результате несчастного случая во время мотоциклетного тура по США.

Со своим новым студийным альбомом Stereo Crush музыканты заняли 1-е место в национальном чарте рок-альбомов — и сделали это уже в 13-й раз подряд.

