Суд отказал акционерам Credit Suisse в компенсации

Федеральный суд Швейцарии в Лозанне отклонил иск частных инвесторов, требовавших компенсации за потери, понесённые после краха банка Credit Suisse. Keystone-SDA

Федеральный суд Швейцарии, расположенный в Лозанне, отклонил иск частных инвесторов, требовавших компенсации за потери, понесённые ими после краха банка Credit Suisse. Это решение не только имеет прецедентное значение, но и устанавливает чёткие юридические границы ответственности государства в условиях финансового кризиса.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Court rejects Credit Suisse shareholder compensation claim Читать далее Court rejects Credit Suisse shareholder compensation claim

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Весной 2023 года супружеская пара приобрела 38 000 акций Credit Suisse на общую сумму 84 636 швейцарских франков. Сделки были совершены 10, 13 и 15 марта, незадолго до объявления о кризисном слиянии Credit Suisse с UBS. Инвесторы утверждали, что действовали, полагаясь на публичные заверения Федерального совета (правительства), сделанные в начале марта: власти уверяли, что банк остаётся хорошо капитализированным.

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Однако уже 19 марта 2023 года было объявлено о фактической ликвидации Credit Suisse и его передаче UBS. На следующий день инвесторы были вынуждены продать свои акции всего за 30 187 франков, потеряв более 54 000 франков. Они подали иск, требуя компенсацию в размере 54 601 франка плюс проценты, считая, что именно государственные заявления и ввели их в заблуждение.

Решение Федерального суда

Дело рассматривал Федеральный суд Швейцарии — высшая судебная инстанция страны, расположенная в Лозанне. После слушаний председательствующий судья подчеркнул, что это решение касается исключительно данного конкретного случая. Суд отверг аргументы истцов, указав, что государство не обязано компенсировать убытки, понесённые частными лицами в результате собственных инвестиционных решений.

Заявления Федерального совета, пусть и обнадёживающие, не являются юридически обязывающими гарантиями и не создают правовых последствий для государства. Суд подчеркнул, что действия Федерального совета в марте 2023 года по ликвидации банка «Креди Свисс» были осуществлены в рамках полномочий, предусмотренных Статьёй 185 Конституции Швейцарии. Эта статья позволяет правительству принимать чрезвычайные меры для защиты внутренней и внешней безопасности.

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Экстренное слияние банков было признано легитимным инструментом предотвращения системного кризиса в финансовом секторе всего мира. Следовательно, государство действовало правомерно и в интересах всей экономики, а не отдельных инвесторов. Ключевая позиция суда: государство не может быть признано ответственным за рыночные убытки частных инвесторов, даже если они принимали решения на основе официальных заявлений. В условиях рыночной экономики каждый инвестор действует на свой страх и риск.

На свой страх и риск

Сам по себе факт убытков не создаёт основания для финансовых претензий к государству, если отсутствуют признаки его незаконных действий или его прямых обязательств. Хотя дело касалось только одной пары акционеров, оно может повлиять на десятки аналогичных исков. Особенно это касается массовых жалоб, поданных держателями AT1-облигаций Credit Suisse на сумму около 17 миллиардов долларов. Эти бумаги вообще после краха банка потеряли свою стоимость и обнулились. Данные инвесторы также указывают на вводящую в заблуждение коммуникацию со стороны властей и регуляторов.

Однако сегодняшнее решение может ограничить перспективы подобных исков, поскольку суд фактически провёл границу между политическим заявлением и юридическим обязательством. Итак, Федеральный суд подвел важную юридическую черту: публичная риторика в условиях кризиса — это не форма государственной гарантии. Даже если заявления создают ощущение стабильности, они не освобождают инвесторов от личной ответственности за свои решения.

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Государство вправе действовать решительно в интересах общественной безопасности, не неся при этом финансовой ответственности за индивидуальные убытки. Таким образом, это дело формирует важный прецедент: Швейцарская Конфедерация не отвечает за колебания фондового рынка, даже если её действия — или бездействие — воспринимаются как фактор, повлиявший на цену активов.

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