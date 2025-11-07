Центр Базеля останется без трамваев?
Из центра Базеля должны исчезнуть трамваи: с таким требованием выступила народная гражданская инициатива Go Basel Go. За ней стоят представители самых разных политических партий, архитекторы мирового уровня и эксперты в области транспорта. Цель состоит в том, чтобы вернуть историческому центру города роль пространства для жизни, а не транзитного движения.
Инициативный комитет Go Basel Go предлагает прекратить движение трамваев по центральным улицам Базеля. Характерные для города зелёные трамвайные вагоны, следуя один за другим, формируют так называемую, как её прозвали в местной прессе, «зелёную стену», особенно на остановках Marktplatz и Barfüsserplatz, где сходятся сразу семь маршрутов с движением в обе стороны с минимальными интервалами.
«Исторический старый город не должен быть рассечён трамвайными путями», — говорит Михаэль Хуг (Michael Hug), депутат кантонального парламента от местной партии LDP и председатель городской Комиссии по вопросам градостроительства. Он выступает за то, чтобы пространство в центре города было предоставлено исключительно людям «для жизни и встреч».
С ним соглашается и Саломе Хофер (Salome Hofer), бывший председатель кантонального парламента от Социал-демократической партии, которая также поддерживает инициативу. Комитет Go Basel Go объединяет левых и правых политиков, архитекторов Жака Херцога (Jacques Herzog) и Пьера де Мерона (Pierre de Meuron), а также специалистов в области городского планирования и транспорта. По словам Хуга, идея была воспринята с интересом даже в местных транспортных компаниях BVB и BLT, чьи маршруты могут быть изменены в ходе реализации инициативы.
Эксперт в области транспорта Алекс Эрат (Alex Erath) из Северо-Западной высшей школы прикладных наук (FHNW) считает проект «смелым и амбициозным». Он отмечает, что предложенные идеи могут «вдохнуть новую жизнь в затянувшийся проект перепланировки трамвайной сети Базеля». Речь при этом вовсе не идёт о полном отказе от трамваев во всём городе, инициатива предлагает только перенаправить их в обход исторического центра.
«Если эта инициатива будет одобрена на референдуме, её можно будет очень быстро реализовать на практике», — считает Михаэль Хуг. С целью заинтересовать жителей города инициативный комитет уже выпустил серию визуализаций в формате почтовых открыток. Вместо привычных видов базельского Мюнстера или знаменитого «Фонтана Тенгели» на них изображены люди, свободно фланирующие по пешеходному центру, которого в такой форме пока ещё не существует. Комитет Go Basel Go уже начал сбор подписей граждан.
