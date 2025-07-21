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В Швейцарии зафиксированы четыре случая краж оружия

В последние дни в кантоне Санкт-Галлен произошло сразу несколько взломов и краж оружия.
В последние дни в кантоне Санкт-Галлен произошло сразу несколько взломов и краж оружия. Keystone-SDA

В последние дни в кантоне Санкт-Галлен произошло сразу несколько взломов и краж оружия. Пока неясно, существует ли конкретная связь между этими преступлениями. Также в кантонах Цюрих и Вале были зафиксированы кражи со взломом, в ходе которых также было похищено оружие.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Ранним утром в четверг на прошлой неделе неизвестные совершили взлом оружейного магазина в городе Альтштеттен (кантон Санкт-Галлен) и похитили, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, десять единиц короткоствольного оружия. Прежде они угнали две машины из гаража, одну из которых использовали, чтобы протаранить вход в магазин и проникнуть внутрь. Вечером в субботу 19 июля злоумышленники взломали квартиру в городе Букс (Санкт-Галлен) и также похитили оттуда оружие.

В ночь с субботы на воскресенье произошёл взлом стрельбища в Виттенбахе (Санкт-Галлен). Из витрины было украдено несколько единиц оружия. А в ночь на понедельник 21 июля неизвестные проникли в оружейный магазин в городе Госсау (Санкт-Галлен), взломав вход, и похитили 14 единиц короткоствольного оружия. На данный момент, как сообщил представитель кантональной полиции Санкт-Галлена телеканалу SRF, нельзя однозначно утверждать о связи между этими преступлениями.

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Однако полиция ведёт расследование именно в этом направлении. Громкий резонанс вызвал также взлом оружейного магазина в Пфунгене (Pfungen ZH, кантон Цюрих), произошедший в июне 2025 года: тогда было похищено около полусотни единиц короткоствольного оружия — пистолетов и револьверов. Расследованием занимаются кантональная полиция Цюриха и Федеральное ведомство полиции (Fedpol).

В понедельник рано утром кантональная полиция Вале сообщила о новом случае: был взломан оружейный магазин в одном из городов региона Нижний Вале. Преступники попали в аварию во время побега и были вынуждены продолжить бегство пешком. По меньшей мере трое из них всё ещё находятся в розыске. Полиция проводит масштабную операцию по их поимке.

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