«Швейцарии нужно начать производить собственные дроны»

Томас Ротахер: «Швейцарии необходимо создать собственную экосистему беспилотных технологий». Keystone-SDA

«Опасность, исходящая от этой технологии, по-прежнему существенно недооценивается», — заявил Томас Ротахер (Thomas Rothacher), заместитель руководителя Федерального ведомства материально-технического снабжения Вооружённых сил Armasuisse (Bundesamt für Rüstung) в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

«Идея заключается в том, чтобы компании в Швейцарии разрабатывали беспилотники, которые можно было бы также экспортировать», — пояснил он. Томас Ротахер убеждён, что Швейцария, обладая лучшими в мире вузами и промышленностью, ориентированной на инновации, способна занять в этой сфере ведущие позиции.

Однако необходимым условием для этого, по его словам, является либерализация положений Федерального закона «О правовых основах и порядке экспорта продукции военного назначения» (Kriegsmaterialausfuhrgesetz). Без этого ни одна компания не решится брать на себя соответствующие риски и не станет закупать швейцарскую продукцию.

Уточним: страны НАТО, включая Германию, в последнее время избегают закупать швейцарские вооружения, опасаясь, что в случае военного конфликта они не смогут оперативно — каждый раз вынужденно запрашивая разрешение Берна — передавать их друг другу. «Это обходится нашей оборонной промышленности в потерянные заказы, и компании начинают уходить из страны», — отметил Томас Ротахер.

Он подчеркнул также, что Европа слишком поздно осознала значимость такой темы, как противодействие беспилотникам. По его словам, оборона значительно сложнее нападения, поскольку каждое беспилотное устройство функционирует по-своему. «На сегодняшний день, к сожалению, не существует ни одной системы противодействия, которая эффективно работала бы против всех типов дронов», — сказал он.

В начале октября 2025 года Вооружённые силы поручили Федеральному ведомству Armasuisse закупить новые комплексы противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками. Томас Ротахер выразил надежду, что эти системы будут готовы к применению уже к июню 2026 года. «В Швейцарии у нас есть склонность доводить всё до абсолютного совершенства, — добавил он. — Но я боюсь, что времени на это у нас больше нет».

