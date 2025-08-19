Швейцария «более чем готова» принять саммит по Украине
Швейцария «более чем готова принять» саммит между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в области посредничества и миротворчества.
Министр (представляет партию «Либералы» / FDP.Die Liberalen) добавил, что страна уже давно готова к этому и может организовать встречу в кратчайшие сроки. Отвечая на вопрос о международном ордере на арест Владимира Путина, выданном Международным уголовным судом (IStGH), Кассис заявил: «Мы прояснили правовую ситуацию. Мы могли бы провести такую встречу и знаем, что нужно сделать, чтобы она прошла без проблем. Мы можем это сделать, несмотря на ордер на арест Путина, благодаря нашей особой роли и роли Женевы как европейской штаб-квартиры ООН».
Международный уголовный суд, напомним, выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года по подозрению в совершении им военных преступлений в Украине. Так как Швейцария является подписантом Римского статута (международного договора, регулирующего деятельность МУС в Гааге), она в принципе обязана арестовать Путина в случае его въезда на территорию страны. «Основанием является ордер от 2023 года. Предоставление ему иммунитета не входит в компетенцию правительства», — пояснилВнешняя ссылка дипломатический корреспондент телеканала SRF Фредди Гштайгер (Fredy Gsteiger).
По этой причине президент Южной Африки Сирил Рамафоса (Cyril Ramaphosa) и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva) не могли простым распоряжением разрешить Путину участвовать в саммитах БРИКС в 2023 и 2025 годах. Вариант для Швейцарии — обратиться в Международный уголовный суд с просьбой о временной приостановке действия ордера, сославшись на важность мирных переговоров. «Это возможно, но нет никаких гарантий, что Суд согласится, даже исходя из соображений высших интересов», — отметил Ф. Гштайгер.
Ранее во вторник в интервью французскому телеканалу TF1 Info президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron), отвечая на вопрос о том, должна ли встреча по войне в Украине, о которой шла речь после переговоров президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и нескольких европейских лидеров в Вашингтоне, пройти в Европе, сказал: «Это больше, чем гипотеза, это уже коллективная воля. Это будет нейтральная страна, так что, возможно, Швейцария. Лично я — за Женеву. Или другую страну. Последний раз двусторонние переговоры проходили в Стамбуле».
«Это был бы ящик Пандоры»
В понедельник 18 августа 2025 года премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Giorgia Meloni) предложила провести эту встречу в Риме. Что касается гарантий безопасности для Украины, то Макрон сообщил, что во вторник днём 19 августа совместно с Великобританией он организует встречу «коалиции единомышленников» (coalition of the willing) — 30 стран, работающих над механизмами гарантий и нуждающихся в регулярном доступе к информации о принятых решениях.
«Одновременно начнётся конкретная работа с американцами: уже во вторник наши дипломатические советники, министры и начальники штабов приступят к обсуждению того, кто готов и что именно сделать», — отметил французский президент. Украина, по его словам, будет готова на уступки, которые сочтёт оправданными.
«В любом случае мы должны быть крайне осторожны, когда говорим о признании захвата территорий силой как законного акта. Нельзя допустить ситуации, когда страны, являющиеся гарантами международного порядка, соглашаются с тем, что территории можно захватывать военной силой. Это означало бы открыть ящик Пандоры», — предупредил Эммануэль Макрон.
Показать больше
