Новости

Швейцария «более чем готова» принять саммит по Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в этой области.
Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в этой области.

Швейцария «более чем готова принять» саммит между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в области посредничества и миротворчества.

Министр (представляет партию «Либералы» / FDP.Die Liberalen) добавил, что страна уже давно готова к этому и может организовать встречу в кратчайшие сроки. Отвечая на вопрос о международном ордере на арест Владимира Путина, выданном Международным уголовным судом (IStGH), Кассис заявил: «Мы прояснили правовую ситуацию. Мы могли бы провести такую встречу и знаем, что нужно сделать, чтобы она прошла без проблем. Мы можем это сделать, несмотря на ордер на арест Путина, благодаря нашей особой роли и роли Женевы как европейской штаб-квартиры ООН».

Международный уголовный суд, напомним, выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года по подозрению в совершении им военных преступлений в Украине. Так как Швейцария является подписантом Римского статута (международного договора, регулирующего деятельность МУС в Гааге), она в принципе обязана арестовать Путина в случае его въезда на территорию страны. «Основанием является ордер от 2023 года. Предоставление ему иммунитета не входит в компетенцию правительства», — пояснилВнешняя ссылка дипломатический корреспондент телеканала SRF Фредди Гштайгер (Fredy Gsteiger).

Международная Женева

Украина, военные преступления и Владимир Путин

Этот контент был опубликован на Если смотреть реалистично, то какова вероятность, что мы однажды увидим на скамье подсудимых хоть кого-нибудь из российского руководства?

Читать далее Украина, военные преступления и Владимир Путин
Двойной портрет Филип Жаффе и Елена Серветтаз

Международная Женева

Дети в Украине: излечимы ли травмы?

Этот контент был опубликован на Интервью с Филипом Жаффе, швейцарским профессором психологии и вице-президентом Комитета ООН по правам ребенка.

Читать далее Дети в Украине: излечимы ли травмы?

По этой причине президент Южной Африки Сирил Рамафоса (Cyril Ramaphosa) и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva) не могли простым распоряжением разрешить Путину участвовать в саммитах БРИКС в 2023 и 2025 годах. Вариант для Швейцарии — обратиться в Международный уголовный суд с просьбой о временной приостановке действия ордера, сославшись на важность мирных переговоров. «Это возможно, но нет никаких гарантий, что Суд согласится, даже исходя из соображений высших интересов», — отметил Ф. Гштайгер.

Ранее во вторник в интервью французскому телеканалу TF1 Info президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron), отвечая на вопрос о том, должна ли встреча по войне в Украине, о которой шла речь после переговоров президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и нескольких европейских лидеров в Вашингтоне, пройти в Европе, сказал: «Это больше, чем гипотеза, это уже коллективная воля. Это будет нейтральная страна, так что, возможно, Швейцария. Лично я — за Женеву. Или другую страну. Последний раз двусторонние переговоры проходили в Стамбуле».

«Это был бы ящик Пандоры»

В понедельник 18 августа 2025 года премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Giorgia Meloni) предложила провести эту встречу в Риме. Что касается гарантий безопасности для Украины, то Макрон сообщил, что во вторник днём 19 августа совместно с Великобританией он организует встречу «коалиции единомышленников» (coalition of the willing) — 30 стран, работающих над механизмами гарантий и нуждающихся в регулярном доступе к информации о принятых решениях.

Воспитанники украинского детского дома «Крылья надежды» в Швейцарии с подарками.

Показать больше

Внешняя политика

«Когда мы вывозили детей из Мариуполя, на обочинах уже лежали убитые»

Этот контент был опубликован на Наталья Лащевская вывезла из Мариуполя без малого сотню детей-сирот. Как сейчас живут украинские дети в Швейцарии — в нашем эксклюзивном репортаже.

Читать далее «Когда мы вывозили детей из Мариуполя, на обочинах уже лежали убитые»

«Одновременно начнётся конкретная работа с американцами: уже во вторник наши дипломатические советники, министры и начальники штабов приступят к обсуждению того, кто готов и что именно сделать», — отметил французский президент. Украина, по его словам, будет готова на уступки, которые сочтёт оправданными.

«В любом случае мы должны быть крайне осторожны, когда говорим о признании захвата территорий силой как законного акта. Нельзя допустить ситуации, когда страны, являющиеся гарантами международного порядка, соглашаются с тем, что территории можно захватывать военной силой. Это означало бы открыть ящик Пандоры», — предупредил Эммануэль Макрон.

woman outside shelled apartment building in Kyiv

Показать больше

Международная Женева

Предстанут ли лидеры России перед судом за военные преступления в Украине?

Этот контент был опубликован на Можно ли привлечь политическое руководство России к уголовной ответственности за военные преступления в Украине?

Читать далее Предстанут ли лидеры России перед судом за военные преступления в Украине?
Новости

«Встреча президента Украины и президента России должна состояться в Европе, лучше всего в Женеве».

Показать больше

Встреча Зеленского и Путина: Макрон предложил Женеву

Этот контент был опубликован на «Встреча президента Украины и президента России должна состояться в Европе, лучше всего в Женеве».

Читать далее Встреча Зеленского и Путина: Макрон предложил Женеву
Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Показать больше

Глобальная торговля

Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Читать далее Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?
Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.

Показать больше

Самый высокогорный аэропорт Европы будет перестроен

Этот контент был опубликован на Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.

Читать далее Самый высокогорный аэропорт Европы будет перестроен
Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Показать больше

Глобальная торговля

Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег

Этот контент был опубликован на Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Читать далее Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег
В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Показать больше

Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Читать далее Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии
В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Показать больше

Швейцарская политика

Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС

Этот контент был опубликован на В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Читать далее Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС
Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Показать больше

Культура

В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Этот контент был опубликован на Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Читать далее В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств
Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга.

Показать больше

Культура

Шо Мияке получил «Золотого леопарда» за фильм Tabi to Hibi

Этот контент был опубликован на Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга.

Читать далее Шо Мияке получил «Золотого леопарда» за фильм Tabi to Hibi
В Берне на кладбище «Бремгартен» появится ресторан «Жизнь»

Показать больше

В Берне на кладбище Бремгартен откроют ресторан «Жизнь»

Этот контент был опубликован на В двух бывших колумбарных залах на кладбище Бремгартен в Берне готовится к открытию ресторан.

Читать далее В Берне на кладбище Бремгартен откроют ресторан «Жизнь»
Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.

Показать больше

Переговоры о глобальном договоре по пластику провалились

Этот контент был опубликован на Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.

Читать далее Переговоры о глобальном договоре по пластику провалились

в будущем принцип универсальной юрисдикции будет применяться, в том числе, и в области коммерческого права. В качестве примера можно привести судебный процесс в отношении двух бывших руководителей нефтяной компании Lundin, ведущийся в Швеции с 2023 года

Показать больше

Принцип универсальной юрисдикции переживает ренессанс

Этот контент был опубликован на Но что этот принцип означает сейчас, когда мир переживает агрессию России против Украины и войну на Ближнем Востоке?

Читать далее Принцип универсальной юрисдикции переживает ренессанс
A dog stands near a bomb crater in Ukraine

Показать больше

Швейцария поддерживает идею Трибунала по Украине

Этот контент был опубликован на Берн поддерживает идею создания специального Трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Читать далее Швейцария поддерживает идею Трибунала по Украине
Children at orphanage.

Показать больше

Швейцария протестует в связи с выступлением в СБ ООН Марии Львовой-Беловой

Этот контент был опубликован на Берн считает, что Москва злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Читать далее Швейцария протестует в связи с выступлением в СБ ООН Марии Львовой-Беловой
Alexei Venediktov in Bern

Показать больше

Алексей Венедиктов: «Главный порок этого режима — империализм и реваншизм»

Этот контент был опубликован на Несмотря на угрозы бывший главред «Эха Москвы» продолжает работать в России. Находясь в Швейцарии, он побеседовал с порталом SWI swissinfo.

Читать далее Алексей Венедиктов: «Главный порок этого режима — империализм и реваншизм»
иллюстрация
Карла дель Понте

Показать больше

Карла дель Понте: «Путин — военный преступник»

Этот контент был опубликован на Потрясенная массовыми убийствами гражданских лиц в Украине бывший прокурор МТБЮ Карла Дель Понте возлагает ответственность за агрессию на В. Путина.

Читать далее Карла дель Понте: «Путин — военный преступник»

