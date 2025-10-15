Швейцария будет точнее измерять радиационный фон

Это самая высокорасположенная станция подобного типа в Европе. Её официально открыла член Федерального совета, министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider). Keystone-SDA

Федеральное Ведомство здравоохранения Швейцарии (Bundesamt für Gesundheit, BAG), входящее в структуру Федерального департамента / министерства внутренних дел (Eidgenössisches Departement des Innern), разместило современную установку радиационного мониторинга на высоте более 3 400 метров над уровнем моря.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Station for measuring radioactivity set up on Jungfraujoch Читать далее Station for measuring radioactivity set up on Jungfraujoch

Deutsch de BAG richtet Radioaktivitäts-Messststation auf dem Jungfraujoch ein Оригинал Читать далее BAG richtet Radioaktivitäts-Messststation auf dem Jungfraujoch ein

Это самая высокорасположенная станция подобного типа в Европе. Её официально открыла член Федерального совета, министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider). По данным BAG, размещение оборудования на такой высоте позволит оперативно обнаруживать и классифицировать радиоактивные облака, возникшие после ядерных инцидентов за рубежом и теоретически способные достичь территории Швейцарии. В случае фиксации превышения показателей радиационного фона данные немедленно поступят в Национальный Центр тревожного оповещения (Nationale Alarmzentrale, NAZ), что позволит быстро принять необходимые меры.

Новая станция дополняет сеть пунктов радиационного контроля, расположенных в Швейцарии на меньшей высоте. Она измеряет содержание радиоактивных веществ в воздухе, определяя наличие отдельных радионуклидов — например, радиоактивного йода или цезия, — и фиксируя показатели их концентрации. Новая установка заменит регулярные измерительные полёты истребителей Tiger, которые будут выведены из эксплуатации к 2027 году. Разработка и монтаж станции обошлись в 450 000 швейцарских франков, а стоимость ежегодного техобслуживания оценивается примерно в 30 000 франков.

Это значительно дешевле, чем финансировать переоборудование для подобных целей военных самолётов или беспилотников. В целом содержание всей швейцарской сети радиационного мониторинга обходится примерно в 250 000 франков в год. «Преимущество новой станции в том, что теперь мониторинг ведется в непрерывном режиме. Это чрезвычайно важно, особенно с учётом нынешней геополитической ситуации», — заявила директор BAG Анн Леви (Anne Lévy) в интервью агентству Keystone-SDA.

По информации данного ведомства, это уже вторая такая стационарная установка, принадлежащая Федеральному министерству внутренних дел (курирует, в том числе, здравоохранение), и размещённая на высокогорной исследовательской базе на горе Юнгфрауйох. Здесь также установлено оборудование Федерального метеорологического и климатологического ведомства (MeteoSchweiz), предназначенное для наблюдения за атмосферой. Новая станция входит в европейскую сеть радиационного мониторинга, объединяющую около 50 подобных высокочувствительных установок.

Как уточняет BAG, оборудование рассчитано на работу при температурах до минус 30 градусов Цельсия, при высокой влажности и сильных ветрах, оно способно перекачивать с целью замеров большие объёмы воздуха. «В нынешние времена крайне важно иметь возможность как можно раньше обнаруживать потенциальную радиационную угрозу, — подчеркнула министр внутренних дел Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер. — Если, например, в Украине произойдёт авария на АЭС, то этот факт можно будет сразу зафиксировать у нас. Причём даже если какие-то государства решат скрыть подобную информацию по политическим причинам. Но на такой высоте уже ничего нельзя утаить», — добавила Э. Бом-Шнайдер в беседе с агентством Keystone-SDA.

