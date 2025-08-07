Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM
Швейцария закупает в Германии пять зенитных комплексов IRIS-T SLM. Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.
Поскольку производитель Diehl Defence является немецкой компанией, то контракт на поставку был подписан на территории Германии между Diehl Defence и немецким Федеральным ведомством по оснащению, IT и эксплуатации Бундесвера (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der deutschen Bundeswehr), действующим по доверенности от имени и по поручению Федерального ведомства по материально-техническому снабжению Вооруженных сил Швейцарии (Armasuisse).
Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и представляет собой важный шаг в развитии интегрированной системы противовоздушной обороны Швейцарии. Как отмечает ведомство Armasuisse, новые комплексы позволят восполнить критический пробел в возможностях вооружённых сил Конфедерации и повысят устойчивость страны в плане отражений современных воздушных угроз. Системы IRIS-T SLM дополнят уже запланированные к поставке боевые самолёты F-35A и системы большой дальности Patriot.
Поставка пяти батерей
Контракт предусматривает выполнение компенсационных обязательств перед швейцарскими предприятиями в установленном объёме. На реализацию проекта в рамках программы вооружений на 2024 год выделены 660 млн франков, кроме того, дополнительные 10 млн выделены из кредита на планирование, испытания и подготовку закупок систем вооружений (Kredit zur Planung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung PEB).
Читайте также:
Показать больше
Показать больше
США откладывают поставку систем ПВО Patriot Швейцарии
Этот контент был опубликован на
Задержка связана с пересмотром американской стороной своих приоритетов в пользу поддержки Украины.
Согласно Armasuisse, стоимость самого контракта на закупку IRIS-T SLM составляет около 500 миллионов франков. Он охватывает не только поставку пяти батарей, но и передачу Швейцарии ремонтных машин, запасных частей, учебной станции, пусковых установок, управляемых ракет и технического оборудования. Поставка первой батареи запланирована на конец 2028 года.
Остальные комплексы и вспомогательные средства будут поставлены в период с 2029 по 2031 год с поэтапной интеграцией в оборонную структуру. Ранее Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS) Швейцарии сообщало о переносе сроков поставок зенитных комплексов Patriot. Причиной стала смена приоритетов в Пентагоне в пользу срочной поддержки Украины.
Показать больше
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.