Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM

Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны. Keystone-SDA

Швейцария закупает в Германии пять зенитных комплексов IRIS-T SLM. Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss reinforce ground-air defence with German systems Читать далее Swiss reinforce ground-air defence with German systems

Français fr La Suisse renforce sa défense sol-air avec des systèmes allemands Оригинал Читать далее La Suisse renforce sa défense sol-air avec des systèmes allemands

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Поскольку производитель Diehl Defence является немецкой компанией, то контракт на поставку был подписан на территории Германии между Diehl Defence и немецким Федеральным ведомством по оснащению, IT и эксплуатации Бундесвера (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der deutschen Bundeswehr), действующим по доверенности от имени и по поручению Федерального ведомства по материально-техническому снабжению Вооруженных сил Швейцарии (Armasuisse).

Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и представляет собой важный шаг в развитии интегрированной системы противовоздушной обороны Швейцарии. Как отмечает ведомство Armasuisse, новые комплексы позволят восполнить критический пробел в возможностях вооружённых сил Конфедерации и повысят устойчивость страны в плане отражений современных воздушных угроз. Системы IRIS-T SLM дополнят уже запланированные к поставке боевые самолёты F-35A и системы большой дальности Patriot.

Поставка пяти батерей

Контракт предусматривает выполнение компенсационных обязательств перед швейцарскими предприятиями в установленном объёме. На реализацию проекта в рамках программы вооружений на 2024 год выделены 660 млн франков, кроме того, дополнительные 10 млн выделены из кредита на планирование, испытания и подготовку закупок систем вооружений (Kredit zur Planung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung PEB).

Читайте также:

Показать больше

Показать больше США откладывают поставку систем ПВО Patriot Швейцарии Этот контент был опубликован на Задержка связана с пересмотром американской стороной своих приоритетов в пользу поддержки Украины. Читать далее США откладывают поставку систем ПВО Patriot Швейцарии

Согласно Armasuisse, стоимость самого контракта на закупку IRIS-T SLM составляет около 500 миллионов франков. Он охватывает не только поставку пяти батарей, но и передачу Швейцарии ремонтных машин, запасных частей, учебной станции, пусковых установок, управляемых ракет и технического оборудования. Поставка первой батареи запланирована на конец 2028 года.

Остальные комплексы и вспомогательные средства будут поставлены в период с 2029 по 2031 год с поэтапной интеграцией в оборонную структуру. Ранее Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS) Швейцарии сообщало о переносе сроков поставок зенитных комплексов Patriot. Причиной стала смена приоритетов в Пентагоне в пользу срочной поддержки Украины.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону Этот контент был опубликован на «Наше воздушное пространство похоже на швейцарский сыр», — заявляют высокопоставленные швейцарские военные чины. Читать далее Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону