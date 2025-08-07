The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости

Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM

Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.
Keystone-SDA

Швейцария закупает в Германии пять зенитных комплексов IRIS-T SLM. Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Поскольку производитель Diehl Defence является немецкой компанией, то контракт на поставку был подписан на территории Германии между Diehl Defence и немецким Федеральным ведомством по оснащению, IT и эксплуатации Бундесвера (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der deutschen Bundeswehr), действующим по доверенности от имени и по поручению Федерального ведомства по материально-техническому снабжению Вооруженных сил Швейцарии (Armasuisse).

Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и представляет собой важный шаг в развитии интегрированной системы противовоздушной обороны Швейцарии. Как отмечает ведомство Armasuisse, новые комплексы позволят восполнить критический пробел в возможностях вооружённых сил Конфедерации и повысят устойчивость страны в плане отражений современных воздушных угроз. Системы IRIS-T SLM дополнят уже запланированные к поставке боевые самолёты F-35A и системы большой дальности Patriot.

Поставка пяти батерей

Контракт предусматривает выполнение компенсационных обязательств перед швейцарскими предприятиями в установленном объёме. На реализацию проекта в рамках программы вооружений на 2024 год выделены 660 млн франков, кроме того, дополнительные 10 млн выделены из кредита на планирование, испытания и подготовку закупок систем вооружений (Kredit zur Planung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung PEB).

Задержка связана с пересмотром американской стороной своих приоритетов в пользу поддержки Украины.

Показать больше

США откладывают поставку систем ПВО Patriot Швейцарии

Этот контент был опубликован на Задержка связана с пересмотром американской стороной своих приоритетов в пользу поддержки Украины.

Читать далее США откладывают поставку систем ПВО Patriot Швейцарии

Согласно Armasuisse, стоимость самого контракта на закупку IRIS-T SLM составляет около 500 миллионов франков. Он охватывает не только поставку пяти батарей, но и передачу Швейцарии ремонтных машин, запасных частей, учебной станции, пусковых установок, управляемых ракет и технического оборудования. Поставка первой батареи запланирована на конец 2028 года.

Остальные комплексы и вспомогательные средства будут поставлены в период с 2029 по 2031 год с поэтапной интеграцией в оборонную структуру. Ранее Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS) Швейцарии сообщало о переносе сроков поставок зенитных комплексов Patriot. Причиной стала смена приоритетов в Пентагоне в пользу срочной поддержки Украины.

По оценке военной разведки (MND), ситуация с безопасностью Швейцарии за последние годы заметно ухудшилась.

Показать больше

Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону

Этот контент был опубликован на «Наше воздушное пространство похоже на швейцарский сыр», — заявляют высокопоставленные швейцарские военные чины.

Читать далее Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону

Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии

Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Читать далее Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии
Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио

Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Читать далее Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио
Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»

Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Читать далее Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»
Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Рынок роскоши тормозится во всём мире, не но в Швейцарии

Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Читать далее Рынок роскоши тормозится во всём мире, не но в Швейцарии
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) поступила бы разумнее, если бы лично вместе с представителями Европейского союза встретилась с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в Шотландии.

«Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»

Таково мнение бывшего дипломата и посла Швейцарии в Германии Томаса Борера.

Читать далее «Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»
Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны

Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Читать далее Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны
Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика

Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Читать далее Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика
Выступая на историческом лугу Рютли в Центральной Швейцарии во время церемонии по случаю Национального праздника Швейцарии Дня 1 Августа, президент Швейцарии и ее министр финансов Карин Келлер-Зуттер назвала позицию Вашингтона «абсурдной» и подтвердила готовность Берна возобновить переговоры.

Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам

В Берне заявили, что «продолжают контакты с американскими коллегами» с намерением «искать переговорное решение».

Читать далее Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам
В пятницу 1 Августа в городе Берн Федеральная площадь (Bundesplatz) превратилась «место встреч, игр и гурманства».

Йодль, блюз и предостережения 1-го Августа в Берне

В кантоне Берн День 1 Августа прошел на фоне ярких мероприятий, блюд с гриля, фейерверков и предостережений о будущем страны.

Читать далее Йодль, блюз и предостережения 1-го Августа в Берне

Федеральное Ведомство материально-технического снабжения Вооруженных сил (Armasuisse) запросило кредит в один миллиард швейцарских франков для срочной закупки современных систем ПВО и боеприпасов в ним.

Сколько ракет можно купить на один миллиард франков?

Национальный совет хочет срочно пополнить запасы боеприпасов для ПВО — точное количество остаётся засекреченным

Читать далее Сколько ракет можно купить на один миллиард франков?
Швейцарское правительство одобрило участие страны в проекте, реализуемом Агентством НАТО по технической поддержке и закупкам (NSPA).

Швейцария расширяет оборонное сотрудничество с НАТО

Швейцарское правительство одобрило участие страны в проекте, реализуемом Агентством НАТО по технической поддержке и закупкам (NSPA).

Читать далее Швейцария расширяет оборонное сотрудничество с НАТО
Estonian President Ives

«Легко сохранять нейтралитет, когда тебя со всех сторон окружают страны НАТО»

Бывший президент Эстонии призвал Швейцарию помочь Украине и снять свой запрет на реэкспорт вооружений.

Читать далее «Легко сохранять нейтралитет, когда тебя со всех сторон окружают страны НАТО»

