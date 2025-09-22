Швейцария намерена сэкономить 2,4 млрд франков

К 2027 году федеральный бюджет Конфедерации должен будет сократить свои расходы на 2,4 млрд франков, а в 2028-29 годах — ещё на 3 и 3,1 млрд. Keystone-SDA

К 2027 году федеральный бюджет Конфедерации должен будет сократить свои расходы на 2,4 млрд франков, а в 2028–2029 гг. ещё на 3,0 и 3,1 млрд. Соответствующую программу экономии кабинет министров, Федеральный совет (Bundesrat), 19 сентября передал на рассмотрение парламента. В Совете кантонов (малая палата) её обсудят зимой 2025 года, а в Национальном совете (большая палата) весной 2026 года.



Финансовое положение Конфедерации остаётся напряжённым: уже несколько лет подряд бюджетные федеральные расходы растут быстрее, чем доходы. По прогнозам к 2029 году они достигнут 98 млрд франков. Несмотря на меры экономии, принятые в бюджетах на 2024 и 2025 год, в 2027-м страну вновь ожидает структурный дефицит на уровне свыше 2 млрд франков, который может к 2029 году превысить 4 млрд.

По итогам консультаций Федеральный совет решил скорректировать программу экономии: вместо изначально заявленных 2,7 млрд франков сокращения по состоянию на 2027 год составят только 2,4 млрд. В пакет мер экономии включено почти 60 позиций. К 2028 году они дадут экономию на уровне 3 млрд, в 2029-м — 3,1 млрд.

Собственные расходы федерального центра будут урезаны на 300 млн франков (за период до 2028 года). Около 190 млн планируется сэкономить на кадровых расходах в федеральной администрации, причём не менее 100 млн — за счёт изменений условий найма чиновников. Более половины мер требуют внесения поправок в законодательство. Все необходимые изменения будут сведены в единый законопроект.

Те меры, что не предполагают изменения законов, Федеральный совет представит парламенту в рамках обсуждения регулярного бюджета и финансового плана. Если предложенная им программа не будет принята или её объём серьёзно урежут, то стране придётся искать альтернативные источники экономии. В первую очередь это затронет статьи бюджета, связанные с образованием и наукой, международным развитием, сельским хозяйством и обороной. В этих сферах придётся сокращать расходы по меньшей мере на 10%. При этом армия, как подчёркивается, пострадает меньше всего, но остальные направления будут затронуты куда сильнее.

Кабмин предупреждает: без программы сокращения федеральных расходов федеральному центру придётся финансировать свои постоянно растущие траты «другими, менее устойчивыми методами». Это, скорее всего, намёк на то, что без официальной программы сокращений придётся прибегать к временным, разовым или непопулярным решениям: брать новые кредиты (что противоречит правилу «долгового тормоза»), повышать налоги или сборы, использовать специальные фонды или внебюджетные резервы.

