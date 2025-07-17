Швейцария пересматривает миграционный режим украинцев

Теперь Украина будет условно разделена на «безопасные» и «небезопасные» регионы. Те, кто прибыл из регионов, признанных безопасными, больше не смогут претендовать на получение «защиты в соответствии с миграционным статусом категории S». SRF

Более трёх лет назад Швейцария активировала так называемый «статус защиты S» для лиц, бежавших от войны в Украине. Теперь условия предоставления такого статуса планируется изменить, соответствующую инициативу одобрил федеральный парламент Швейцарии. Об этом сообщает швейцарское радио SRF Внешняя ссылка .

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Телеканал SRF / портал Swissinfo

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Теперь Украина будет условно разделена на «безопасные» и «небезопасные» регионы. Те, кто прибыл из регионов, признанных безопасными, больше не смогут претендовать на получение «защиты в соответствии с миграционным статусом категории S». Сторонники такого подхода, прежде всего правая Швейцарская народная партия (SVP), считала это необходимой мерой в плане «противодействия возможным злоупотреблениям». Противники, прежде всего слева, критиковали эту идею за «административные издержки и юридическую сложность порядка реализации». «В Украине нет безопасных зон», — в этом уверен и министр юстиции (курирует миграционное досье) Беат Янс (Beat Jans). По его словам, под удары дронов и ракетные атаки попадают и регионы, находящиеся в удалении от линии фронта.

Тем не менее новый порядок предоставления разрешения на проживание в Швейцарии категории S (с этой инициативой выступала Швейцарская народная партия SVP) была парламентом принята: за — 96 голосов, против — 87. Её поддержали также депутаты от партий «Либералы» (FDP) и «Центр» (Mitte). Депутат Паскаль Шмид (Pascal Schmid, SVP/кантон Тургау) заявил, что «не всех украинцев можно считать лицами, бежавшими от войны. Сегодня статус S фактически означает для них полную свободу передвижения между Украиной и Швейцарией и прямой доступ (обладателей этого статуса) к системе социального обеспечения. А это несправедливо по отношению к нашему населению».

Реализацией нового миграционного режима займётся Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM, подразделение ведомства Беата Янса). Федеральный совет (кабинет министров) отказался от составления официального списка «безопасных» регионов, желая «сохранить гибкость». Однако, как подтвердил SEM в комментарии для радио SRF, «объём работы у нас увеличится. Каждое заявление будет по-прежнему рассматриваться индивидуально. Мы определяем при этом, существует ли реальная угроза жизни или здоровью в регионе происхождения просителя, а также анализируем его последнее место проживания. При таком „региональном“ подходе нагрузка на систему обработки заявлений возрастёт».

Норвежская модель

Профессор миграционного права Альберто Акерманн (Alberto Achermann) настроен скептически, он считает, что реализовать этот новый порядок окажется затруднительно: «Что считать „боевыми действиями“ в зонах, подвергающихся атакам дронов? И сколько атак достаточно для признания (данного региона небезопасным)?» Он также сомневается в правомерности возможной высылки людей в страну, где продолжается война. Партия SVP, в свою очередь, указывает на пример Норвегии, которая уже почти год использует схожую систему. Однако, как отмечает Альберто Акерманн, в Норвегии это привело к увеличению числа заявлений от украинцев о предоставлении защитного статуса, а значит — и к увеличению расходов.

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Напомним, Европейский союз в 2022 году единогласно ввёл временный миграционный защитный механизм, аналогичный швейцарскому «статусу S», распространив его на более чем 5 млн украинских беженцев и беженок. Но теперь и Швейцария и Норвегия теперь отходят от этой практики. Швейцарская народная партия (SVP) надеется на возникновение «отпугивающего эффекта», проф. же Акерманн предполагает, что украинцы в будущем предпочтут другие страны ЕС, что может быть воспринято Брюсселем весьма негативно — особенно на фоне того, что многие страны ЕС принимают сейчас в пересчёте на душу населения куда больше беженцев, чем Швейцария.

Как указывает радио SRF, учитывая недавние массированные ракетные удары, нанесенные Россией по территории Украины, реализация данной парламентской инициативы остаётся под вопросом. Сам парламент может отказаться от неё, если в рамках текущего консультационного процесса (Vernehmlassungsverfahren) будет сделан вывод, совпадающий с выводами Альберто Акерманна. Тем не менее уже сейчас планируются новые политические шаги в сторону пересмотра «защитного статуса S».

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