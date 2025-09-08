The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки

Швейцария получит самолеты F-35 вовремя?

Ведомство Armasuisse: «Поставка истребителей F-35 для Швейцарии «идёт по плану», несмотря на задержки в США».
Ведомство Armasuisse: «Поставка истребителей F-35 для Швейцарии «идёт по плану», несмотря на задержки в США». Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

По данным Федерального Ведомства по вопросам закупок вооружений и материально-технического снабжения Вооруженных сил Armasuisse, график поставок истребителей F-35 в Швейцарию остаётся в силе, даже несмотря на задержки в Соединённых Штатах.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Телеканал SRF / портал Swissinfo

Согласно аудиторскому отчёту Счётной палаты США (US General Accounting Office), в прошлом году ни один истребитель F-35 не был поставлен в срок. Средняя задержка составила 238 дней, то есть примерно восемь месяцев. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на американских аудиторов.

Тем не менее Федеральное ведомство Armasuisse настаивает, что заказанные Швейцарией F-35 поступят с завода компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте (Fort Worth, штат Техас) в середине 2027 года, а затем, с 2028 года, их будут отгружать с итальянского предприятия производителя. Самолёты будут оснащены самой современной версией оборудования и программного обеспечения под названием Block 4.

Читайте также:

Показать больше
Как показывает расследование швейцарского телеканала SRF, американская сторона требует за свои самолёты больше, чем было согласовано.

Показать больше

Внешняя политика

Новые истребители F-35 влетят Швейцарии в копеечку

Этот контент был опубликован на Как показывает расследование швейцарского телеканала SRF, американская сторона требует за свои самолёты больше, чем было согласовано.

Читать далее Новые истребители F-35 влетят Швейцарии в копеечку

По данным Счётной палаты США, модернизация аппаратной части и программного обеспечения новых F-35 идёт с отставанием от графика. Чтобы сократить задержки, Министерство обороны США сократило объём первоначально запланированного пакета Block 4. Пока неизвестно, какие именно функции будут отсутствовать на начальном этапе. Предполагается, что часть из них будет добавлена уже после поставки.

В Armasuisse также постарались развеять опасения, высказанные в газете NZZ насчет того, что актуальная версия пакета Block 4 окажется существенно дороже. «Текущие расчёты правительства США, полученные Швейцарией, охватывают именно все запланированные конфигурации Block 4 для самолетов F-35A, предназначенных ВВС Швейцарии», — подчеркнули в ведомстве. Кроме того, американская сторона отказалась, якобы, от требования, чтобы Швейцария участвовала в финансировании расходов на разработку пакета Block 4 для этих самолётов.

Есть и другая проблема. Новые F-35 не потребуют в будущем полностью нового двигателя, но производителем начиная с середины 2030-х годов уже планируется модернизация силовой установки, в частности, её системы охлаждения. Данные улучшения будут реализовываться в рамках программы регулярного боевого обслуживания машин. В Armasuisse подчёркивают, что точные расходы на эти работы пока невозможно определить, поскольку соответствующие технологии ещё находятся в стадии разработки.

Показать больше
Показать больше
Швейцария не сможет добиться фиксированной цены в 6 миллиардов франков за 36 новых истребителей F-35.

Показать больше

Внешняя политика

Самолеты F-35 обойдутся дороже, чем планировалось

Этот контент был опубликован на Швейцария не сможет добиться от США фиксированной цены в 6 миллиардов франков за 36 новых истребителей F-35.

Читать далее Самолеты F-35 обойдутся дороже, чем планировалось
Показать больше
По оценке военной разведки (MND), ситуация с безопасностью Швейцарии за последние годы заметно ухудшилась.

Показать больше

Внешняя политика

Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону

Этот контент был опубликован на «Наше воздушное пространство похоже на швейцарский сыр», — заявляют высокопоставленные швейцарские военные чины.

Читать далее Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
США требуют сотни миллионов сверх изначальной суммы этой сделки. Что происходит — объясняем по пунктам.

Показать больше

Истребители F-35: во сколько реально обойдётся Швейцарии эта сделка?

Этот контент был опубликован на США требуют сотни миллионов сверх изначальной суммы этой сделки. Что происходит — объясняем по пунктам.

Читать далее Истребители F-35: во сколько реально обойдётся Швейцарии эта сделка?
Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра.

Показать больше

Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии

Этот контент был опубликован на Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра.

Читать далее Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии
Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Показать больше

Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM

Этот контент был опубликован на Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Читать далее Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM
На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти.

Показать больше

Парламентский надзор расследует закупку истребителей F-35

Этот контент был опубликован на На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти.

Читать далее Парламентский надзор расследует закупку истребителей F-35
Швейцария может закупить системы вооружений дальнего действия для защиты границ на больших дистанциях.

Показать больше

Швейцария закупит оружие дальнего радиуса действия?

Этот контент был опубликован на Швейцария может закупить системы вооружений дальнего действия для защиты границ на больших дистанциях.

Читать далее Швейцария закупит оружие дальнего радиуса действия?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR