Швейцария получит самолеты F-35 вовремя?
По данным Федерального Ведомства по вопросам закупок вооружений и материально-технического снабжения Вооруженных сил Armasuisse, график поставок истребителей F-35 в Швейцарию остаётся в силе, даже несмотря на задержки в Соединённых Штатах.
Согласно аудиторскому отчёту Счётной палаты США (US General Accounting Office), в прошлом году ни один истребитель F-35 не был поставлен в срок. Средняя задержка составила 238 дней, то есть примерно восемь месяцев. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на американских аудиторов.
Тем не менее Федеральное ведомство Armasuisse настаивает, что заказанные Швейцарией F-35 поступят с завода компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте (Fort Worth, штат Техас) в середине 2027 года, а затем, с 2028 года, их будут отгружать с итальянского предприятия производителя. Самолёты будут оснащены самой современной версией оборудования и программного обеспечения под названием Block 4.
По данным Счётной палаты США, модернизация аппаратной части и программного обеспечения новых F-35 идёт с отставанием от графика. Чтобы сократить задержки, Министерство обороны США сократило объём первоначально запланированного пакета Block 4. Пока неизвестно, какие именно функции будут отсутствовать на начальном этапе. Предполагается, что часть из них будет добавлена уже после поставки.
В Armasuisse также постарались развеять опасения, высказанные в газете NZZ насчет того, что актуальная версия пакета Block 4 окажется существенно дороже. «Текущие расчёты правительства США, полученные Швейцарией, охватывают именно все запланированные конфигурации Block 4 для самолетов F-35A, предназначенных ВВС Швейцарии», — подчеркнули в ведомстве. Кроме того, американская сторона отказалась, якобы, от требования, чтобы Швейцария участвовала в финансировании расходов на разработку пакета Block 4 для этих самолётов.
Есть и другая проблема. Новые F-35 не потребуют в будущем полностью нового двигателя, но производителем начиная с середины 2030-х годов уже планируется модернизация силовой установки, в частности, её системы охлаждения. Данные улучшения будут реализовываться в рамках программы регулярного боевого обслуживания машин. В Armasuisse подчёркивают, что точные расходы на эти работы пока невозможно определить, поскольку соответствующие технологии ещё находятся в стадии разработки.
