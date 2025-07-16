Швейцария разыскивает хакеров из группы NoName

Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) объявила в розыск трёх предполагаемых членов хакерской группы NoName. Keystone-SDA

Федеральная прокуратура Швейцарии объявила в розыск трёх предполагаемых членов хакерской группы NoName, взявшей на себя ответственность за кибератаки на правительственные сайты страны.

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Речь идёт о группе NoName057(16), которая атаковала цифровую инфраструктуру Швейцарии, в том числе во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту в 2023 году. В июне того же года BA возбудила уголовное дело по факту совершения серии DDoS-атак на правительственные веб-ресурсы, указав в качестве подозреваемых «неустановленных лиц».

Ответственность за атаки эта группа взяла на себя публично. Её целями также стали официальные сайты, освещавшие визит президента Швейцарии Алена Берсе (Alain Berset) в Киев в ноябре 2023 года, а также порталы Всемирного экономического форума в Давосе (2024 и 2025 годы), мирной конференции на Бюргенштоке (июнь 2024) и конкурса «Евровидение» в Базеле (май 2025).

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Как говорится в пресс-релизе BA, в результате международного расследования, координируемого Европолом при участии Федерального ведомства полиции Швейцарии (Fedpol), весной 2025 года удалось установить личности нескольких членов этой группы. Уголовное преследование было распространено также и на этих лиц, BA выдала международные ордера на их арест. Дальнейшее производство будет возобновлено после задержания подозреваемых.

Во вторник 15 июня 2025 года в ряде стран прошли полицейские рейды, в ходе которых были изъяты компьютеры и произведены аресты. По информации BA, в Швейцарии не обнаружено ни одного компьютера, связанного с данной сетью, и ни одного подозреваемого, проживающего в стране. По данным агентства Eurojust, в операции участвовали правоохранительные органы 12 стран. Хакерская сеть, задействовавшая сотни компьютерных систем по всему миру, была ликвидирована.

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В общей сложности выдано семь ордеров на арест, в том числе на арест ключевых участников NoName, находящихся в России. Группа координировала атаки через мессенджеры. По оценке Eurojust, всего хакерам удалось мобилизовать около 4000 пользователей, участвовавших в кибератаках. Подобные действия были зафиксированы и в других странах Европы — в частности, в Швеции (атаки на официальные и банковские сайты) и в Нидерландах во время саммита НАТО в июне 2025 года.

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