Швейцария фиксирует рекордное участие в массовых забегах

Красота среди бегущих! В первом полугодии 2025 года количество участников таких забегов увеличилось более чем на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Keystone-SDA

В первом полугодии 2025 года количество участников таких забегов увеличилось более чем на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Running events boom in Switzerland Читать далее Running events boom in Switzerland

Deutsch de Immer mehr Menschen in der Schweiz nehmen an Laufevents teil Оригинал Читать далее Immer mehr Menschen in der Schweiz nehmen an Laufevents teil

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

В Швейцарии всё больше людей участвуют в массовых забегах. По данным ассоциации Swiss RunningВнешняя ссылка, в первом полугодии 2025 года количество участников увеличилось более чем на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности за шесть месяцев 2025 года примерно в 250 мероприятиях по всей стране приняли участие около 260 000 человек. Десять крупнейших забегов первой половины сезона зафиксировали увеличение численности участников и участниц на 18%, в них участвовали 163 000 человек.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше На пути к долголетию: новые технологии, старые советы и личный выбор Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники предлагают платежеспособным пациентам процедуры, которые, по их мнению, замедляют старение. Но стоят ли они затраченных денег? Читать далее На пути к долголетию: новые технологии, старые советы и личный выбор

Особенно высокий спрос пришёлся на первые два майских уикенда. В эти дни в Швейцарии прошли 20-километровый забег в Лозанне (20KM de Lausanne), городской забег в Люцерне (Luzerner Stadtlauf), Гран-при Берна (Grand Prix von Bern) и Женевский марафон (Generali Genève Marathon). Как отмечает Swiss Running, общее число бегущих в эти выходные составило около 60 000 человек.

Забота о здоровье

По словам директора Swiss Running Андреаса Грютера (Andreas Grüter), общество все более отчетливо осознает важность заботы о здоровье. «Молодое поколение от 20 до 30 лет снова становится значительно активнее в области бега», — заявил он информагентству Keystone-SDA. Это заметно, по его словам, даже в рамках соревнований на длинные дистанции. Ключевыми мотиваторами остаются здоровье, физическая активность и социальный аспект.

Продолжится ли этот тренд — вопрос открытый. По словам Андреаса Грютера организаторы могут столкнуться с ограничениями по вместимости. Тем не менее во второй половине года также ожидается высокий уровень участия в забегах. Некоторые забеги уже распроданы, другие побили рекорды по количеству регистраций. Так, марафон Jungfrau-Marathon, он состоится уже в сентябре, распродан, все 4 000 мест «ушли» очень быстро. На забег Greifenseelauf в кантоне Цюрих уже зарегистрировались более 10 000 человек.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch