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Швейцария фиксирует рекордное участие в массовых забегах

Красота среди бегущих! В первом полугодии 2025 года количество участников таких забегов увеличилось более чем на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Красота среди бегущих! В первом полугодии 2025 года количество участников таких забегов увеличилось более чем на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Keystone-SDA

В первом полугодии 2025 года количество участников таких забегов увеличилось более чем на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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В Швейцарии всё больше людей участвуют в массовых забегах. По данным ассоциации Swiss RunningВнешняя ссылка, в первом полугодии 2025 года количество участников увеличилось более чем на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности за шесть месяцев 2025 года примерно в 250 мероприятиях по всей стране приняли участие около 260 000 человек. Десять крупнейших забегов первой половины сезона зафиксировали увеличение численности участников и участниц на 18%, в них участвовали 163 000 человек.

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Особенно высокий спрос пришёлся на первые два майских уикенда. В эти дни в Швейцарии прошли 20-километровый забег в Лозанне (20KM de Lausanne), городской забег в Люцерне (Luzerner Stadtlauf), Гран-при Берна (Grand Prix von Bern) и Женевский марафон (Generali Genève Marathon). Как отмечает Swiss Running, общее число бегущих в эти выходные составило около 60 000 человек.

Забота о здоровье

По словам директора Swiss Running Андреаса Грютера (Andreas Grüter), общество все более отчетливо осознает важность заботы о здоровье. «Молодое поколение от 20 до 30 лет снова становится значительно активнее в области бега», — заявил он информагентству Keystone-SDA. Это заметно, по его словам, даже в рамках соревнований на длинные дистанции. Ключевыми мотиваторами остаются здоровье, физическая активность и социальный аспект.

Продолжится ли этот тренд — вопрос открытый. По словам Андреаса Грютера организаторы могут столкнуться с ограничениями по вместимости. Тем не менее во второй половине года также ожидается высокий уровень участия в забегах. Некоторые забеги уже распроданы, другие побили рекорды по количеству регистраций. Так, марафон Jungfrau-Marathon, он состоится уже в сентябре, распродан, все 4 000 мест «ушли» очень быстро. На забег Greifenseelauf в кантоне Цюрих уже зарегистрировались более 10 000 человек.

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