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Швейцарская делегация пережила атаку российских дронов в Виннице

Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников.
Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников. Keystone-SDA

Во время официального визита в Украину Майе Риникер (Maja Riniker), спикеру Национального совета, большой палаты федерального парламента Швейцарии, пришлось провести два часа в укрытии из-за атаки российских беспилотников.
Воздушная тревога прозвучала в пятницу 11 июля в 1:30 ночи по местному времени, когда Майа Риникер находилась в городе Винница, в центральной части Украины.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Как рассказала она в интервью, опубликованном в газетах медиагруппы CH Media, сигнал тревоги застал делегацию уже ночью. Визит продолжался три дня и завершался именно в Виннице. В составе делегации также был Лоран Верли (Laurent Wehrli), председатель парламентского Комитета по внешней политике. Их поездка совпала с очередной волной массированных воздушных ударов по Украине: в ночь на пятницу, по данным украинских спасательных служб, погибли два человека и 22 получили ранения.

По данным ООН в июне было зафиксировано самое большое за три года число жертв среди мирного населения в результате воздушных налётов: 232 погибших и 1 343 раненых. По оценкам, война уже унесла десятки тысяч жизней по обе стороны, включая множество мирных украинцев. Несмотря на тревожные обстоятельства, Майя Риникер подчеркнула, что чувствовала себя в безопасности.

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«Большинство встреч проходило в подземных помещениях. Но для местных жителей такая реальность — ежедневная. Это огромное бремя», — сказала она. В ходе визита делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и депутатами Верховной Рады. Кроме того, Майя Риникер посетила гуманитарные проекты, финансируемые Швейцарией, в том числе в Харьковской области.

Не просто декларации

По её словам, помощь Швейцарии хорошо заметна на местах и высоко ценится. «Ситуация катастрофическая, но при этом люди невероятно сильны. Это глубоко тронуло меня». В интервью, опубликованном в пятничном (от 11 июля 2025 года) выпуске газеты Le Temps, Лоран Верли согласился с её оценкой: «Наши украинские коллеги по парламенту понимают, что все решения Швейцарии — это не просто политические декларации. Как только помощь одобряется в Берне, проекты по восстановлению Украины начинают финансироваться немедленно».

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По словам Майи Риникер, в ходе встреч обсуждалась также позиция Швейцарии по поставкам вооружений. Она пояснила, что всякий раз кратко разъясняла украинским собеседникам суть концепции швейцарского нейтралитета, и эта позиция воспринималась с пониманием. Учитывая неопределённость в плане поддержки со стороны США и интенсивные бомбардировки со стороны России, «украинцы хотят, чтобы Швейцария поставляла нас оружие, но мы вновь подчеркнули, что наш нейтралитет не означает бездействия. Мы хотим помогать, не ставя под угрозу этот принцип», — уточнил Лоран Верли.

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Напомним, что параллельно в Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей в результате нападения России. Очередная Международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) проходит в столице Италии и завершается в пятницу 11 июля 2025 года.

Юридической основой двустороннего соглашения стал государственный договор с Украиной, одобренный Федеральным советом (правительством Швейцарии) 25 июня 2025 года. В нём подчёркивается, что целью документа является расширение масштабов участия швейцарского бизнеса в проектах по восстановлению разрушенных объектов на территории Украины.

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