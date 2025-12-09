Швейцарский йодль претендует на статус наследия ЮНЕСКО
Швейцарская традиция пения в стиле йодль претендует на статус культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующую заявку Швейцария подала уже давно. Начиная с понедельника, 8 декабря 2025 года, её рассматривает профильный комитет этой организации, решение ожидается до конца недели.
Как подчёркивает Барбара Бечарт (Barbara Betschart), руководитель Центра народной музыки Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik (Roothuus GontenВнешняя ссылка), включение швейцарского йодля в список нематериального наследия ЮНЕСКО должно «укрепить общественное признание йодля и опровергнуть мнение, что это нечто совсем устаревшее».
В самом деле, только в составе Швейцарского федерального Союза любителей и любительниц йодля (Eidgenössischer JodlerverbandВнешняя ссылка) насчитывается около 12 000 активных участников и участниц. Союз строго регламентирует конкурсные выступления: заранее подаются нотные партитуры, традиционные костюмы обязательны, нарушение правил ведёт к дисквалификации. При этом по всей стране существует множество независимых групп и исполнителей.
Некоторые экспериментаторы комбинируют традиционный йодль с блюзом и джазом, другие — с техно, роком или рэпом. К ним относится и Соня Моргенэгг (Sonja MorgeneggВнешняя ссылка) из кантона Тургау. Она называет себя «вольной певицей» (Wildjodlerin). «Я ценю свободу, — говорит она в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка. — Импровизирую и создаю новые мотивы я непосредственно в момент исполнения. Мои корни находятся в швейцарских горах, новые мелодии вырастают из этих корней, будто ветви дерева, расходящиеся в разные стороны».
«В Цюрихе возникла и действует очень активная творческая среда, — отмечает Моргенэгг. — Артисты там давно не чувствуют необходимости надевать традиционные костюмы для того, чтобы петь йодль». Барбара Бечарт добавляет: «Замечательно, когда увлекаются йодлем все — включая тех, у кого есть миграционный опыт». Она различает «традиционный йодль, который тесно связан с местом, где человек вырос или живёт, и свободную импровизационную среду». «Одно не лучше и не хуже другого», — подчёркивает она.
Команда, подготовившая заявку в ЮНЕСКО, ставила перед собой довольно амбициозную цель: «Мы хотим, чтобы йодль преподавали детям уже в начальной школе», — говорит Бечарт. Йодль существует не только в Швейцарии, однако, по словам Бечарт, именно швейцарский йодль отличается рядом уникальных особенностей. Согласно канонической традиции (Naturjodel), мелодическая линия должна строиться преимущественно на протяжённых вокальных гласных O и U, а при необходимости и Ü.
Они обеспечивают характерный тембр и служат оптимальной артикуляционной опорой для резких регистровых переходов между грудным и головным голосом, определяющих технику йодля. Йодль из Баварии заметно отличается от швейцарской традиции, поэтому, говорит Барбара Бечарт, «о совместной заявке в ЮНЕСКО даже речи не было». При этом в списке нематериального наследия ЮНЕСКО уже представлены две отдельные национальные вокальные традиции, схожие с йодлем — из Зимбабве и Грузии.
