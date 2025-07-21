Швейцарцы сталкиваются с финансовыми трудностями
Каждый четвёртый взрослый в Швейцарии ожидает в этом году ухудшения своей финансовой ситуации по сравнению с 2024 годом. Кроме того, почти треть населения страны испытывает трудности с покрытием своих основных расходов. Об этом говорят данные опросаВнешняя ссылка, проведенного порталом сравнения цен Comparis.
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Как показало это репрезентативное исследованиеВнешняя ссылка, уверенность в завтрашнем дне в основном подрывают высокие затраты на аренду жилья, постоянно увеличивающиеся взносы в фонды медицинского страхования ОМС и страх потери работы. При этом заметны различия между полами: 29% мужчин сохраняют оптимизм в отношении своих финансов, тогда как среди женщин — таких только 18%. В то же время 30% женщин опасаются ухудшения своего положения, среди мужчин таких — 23%.
Хотя 48% взрослых утверждают, что в целом им хватает денег, почти каждый четвёртый признаёт, что вынужден считать каждый франк и сильно себя ограничивать, с тем чтобы оплатить счета. Ещё 6% заявляют, что «денег не хватает категорически». Особенно остро повышенную финансовую нагрузку ощущают люди в возрасте от 36 до 55 лет: 9% из них признают, что испытывают нехватку средств. Среди молодёжи (18–35 лет) этот показатель составляет 4%, среди людей старше 55 лет — 3%.
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Медицинские страховые взносы остаются самой тяжелой статьёй финансовых расходов: 16% опрошенных регулярно испытывают сложности с их оплатой. В домохозяйствах с ежемесячным доходом до 4 000 франков 22% респондентов признают, что не справляются с выплатами. По данным портала Comparis 7% опрошенных готовы рассмотреть возможность оформления кредита в случае дальнейшего ухудшения финансовой ситуации. Среди молодёжи (18–35 лет) так ответили 11%, среди людей в возрасте от 36 до 65 лет — 7%, среди пожилых — только 2%.
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Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Репрезентативный опрос по заказу Comparis был проведён исследовательским институтом Innofact июне 2025 года с участием 1 034 человек из всех регионов Швейцарии.
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