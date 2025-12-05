Швейцарцы скептически оценивают тарифную сделку с США

Как показал опрос, проведённый по заказу газеты Blick, 69% респондентов высказались бы на гипотетическом голосовании «против» или «скорее против» этой сделки. Keystone-SDA

Гипотетическое голосование по тарифному соглашению между Швейцарией и США привело бы к провалу этой сделки. Как показал опрос, проведённый по заказу газеты Blick, 69% респондентов высказались бы «против» или «скорее против» этой сделки.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss public sceptical over US tariff deal: survey Читать далее Swiss public sceptical over US tariff deal: survey

Deutsch de Umfrage zeigt Skepsis der Bevölkerung zum Zoll-Deal Оригинал Читать далее Umfrage zeigt Skepsis der Bevölkerung zum Zoll-Deal

Согласно опубликованной газетой Blick информации, «скорее поддержали» бы или «полностью поддержали» это соглашение чуть менее трети жителей страны. Как уточняет издание, институт изучения общественного мнения Sotomo провёл этот опрос в конце ноября 2025 года с участием примерно 9 300 человек.

Напомним, что в середине ноября Швейцария и США подписали совместную Декларацию о намерениях, предусматривающую снижение американских таможенных пошлин на большинство швейцарских товаров с 39% до 15%. Как показал опрос, уступки, на которые пошла Швейцария, большинству респондентов пришлись не по вкусу. Отказ от ограничений на передачу в США цифровых данных, важных для электронной торговли, 80% участников опроса сочли «чрезмерным».

Столь же критически участники опроса отнеслись и к другим предполагаемым обязательствам Швейцарии, включая отказ от введения цифрового налога, беспошлинный импорт некоторых объёмов американского мяса, инвестиции швейцарских компаний в экономику США на сумму 200 млрд франков, а также разрешение на импорт американских автомашин-пикапов. Менее скептически была воспринята лишь перспектива усиления кооперации с США по санкциям в отношении третьих стран, однако и её 55% опрошенных считают «чрезмерной».

Референдум возможен

Уровень доверия к правительству США также оказался невысоким. Особенно скептический ответ на вопрос, ожидают ли респонденты, что США действительно и на долго снизят таможенные пошлины до 15%, дали сторонники левых партий. Среди избирателей «Зелёных» (GPS) ответ «нет» или «скорее нет» дали 71% респондентов. Как следует из опубликованной Blick информации, в устойчивое снижение пошлин не верит и большинство сторонников партии «Центр» (Mitte). Более оптимистичными оказались лишь избиратели, поддерживающие партию «Либералы» (FDP.Die Liberalen) и Швейцарскую народную партию (SVP/UDC).

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарский бизнесмен рассказывает о встрече в Овальном кабинете Этот контент был опубликован на Альфред Гантнер присутствовал на ставшей уже знаменитой встрече с Трампом и впервые раскрывает подробности дискуссии в интервью телеканалу SRF. Читать далее Швейцарский бизнесмен рассказывает о встрече в Овальном кабинете

Министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin, SVP) с критикой, что Швейцария якобы сделала слишком много уступок США, не согласен. Он подчеркнул, что пока речь идёт лишь о Декларации о намерениях. «Теперь по ней предстоят переговоры», — заявил он в конце ноября в эфире субботней телепрограммы Samstagsrundschau, выходящей на общественном (негосударственном) телеканале SRF. Он отметил, что Швейцария также теперь может выдвигать собственные требования, например, она может добиваться дополнительных уступок и со стороны США. Пока остаётся неясным, будет ли итоговое соглашение вынесено на всенародное голосование.

Как заявила глава Государственного секретариата по вопросам экономики SECO Элен Будлигeр Артьеда (Helene Budliger Artieda) в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, это Декларация должна быть в итоге преобразована в юридически обязательное соглашение. После завершения переговоров по нему документ рассмотрит парламент. «Референдум в данной ситуации возможен, и тогда последнее слово останется за гражданами», — отметила глава SECO.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Агробизнес Окажется ли «гормональная» говядина из США на швейцарском столе? Этот контент был опубликован на Будут ли швейцарские супермаркеты по итогам таможенно-тарифной сделки Берна с США завалены «гормональной» говядиной? Читать далее Окажется ли «гормональная» говядина из США на швейцарском столе?

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch