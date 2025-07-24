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ABB электрифицирует нефтегазовый терминал в Азербайджане

Швейцарская технологическая компания ABB электрифицирует в Азербайджане один из крупнейших нефтегазовых терминалов мира.
Швейцарская технологическая компания ABB электрифицирует в Азербайджане один из крупнейших нефтегазовых терминалов мира. Keystone-SDA

Швейцарская технологическая компания ABB заключила крупный контракт в Азербайджане на электрификацию и обеспечение устойчивости энергосистемы нефтегазового терминала Sangachal, одного из крупнейших в мире. Терминал эксплуатируется британской энергетической компанией BP.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Согласно заявлению ABB, подключение терминала к национальной энергосети позволит полностью электрифицировать производственный комплекс, занимающий территорию более 688 гектаров — это сопоставимо с площадью более 800 футбольных полей. Контракт включает проведение первичных исследований, разработку проектной документации, монтаж и ввод в эксплуатацию всей необходимой инфраструктуры.

Терминал Sangachal расположен в 55 километрах к югу от столицы Азербайджана Баку. Его производственные мощности достигают 1,2 миллиона баррелей нефти и около 81 миллиона кубометров газа в сутки. «Концерн ABB помогает существующей энергетической инфраструктуре работать более экономично — за счёт автоматизации, и более экологично — за счёт электрификации, которая позволяет сократить энергопотребление и способствует декарбонизации».

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Об этом заявил Пер Эрик Холстен (Per Erik Holsten), президент подразделения ABB Energy Industries. «Мы рады предложить адаптированные под конкретную площадку решения в области электрификации и автоматизации, чтобы поддержать усилия BP по снижению углеродного следа энергетической экосистемы региона, где ABB работает уже более 25 лет». Финансовые условия контракта не разглашаются. Во второй половине дня 23 июля 2025 года котировки акций ABB на бирже снизились примерно на 1%, что отражает общую динамику среди циклически чувствительных бумаг.

Однако с начала января акции компании выросли на 6%, а за последние 12 месяцев — на 7%. Рост за пятилетний период составил 128%. Концерн ABB входит в число крупнейших транснациональных корпораций Швейцарии, работает в сферах энергетики, автоматизации и робототехники. Группа была создана в 1988 году путём слияния шведской компании ASEA и швейцарской фирмы Brown, Boveri & Cie (кантон Аргау), история которой начинается почти 140 лет назад. Сегодня на компанию ABB в более чем 100 странах мира работают около 110 000 сотрудников.

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