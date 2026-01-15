Сторонники «SRG-инициативы»: «Народ надо финансово разгрузить»

Сторонники «SRG-инициативы» акцентируют внимание на необходимости финансовой разгрузки населения и бизнеса. Keystone-SDA

Сторонники «SRG-инициативы» акцентируют внимание на необходимости финансовой разгрузки населения и бизнеса. На своей пресс-конференции в Берне члены инициативного комитета инициативы раскритиковали, по их словам, самые высокие в мире сборы, взимаемые в Швейцарии с целью финансирования общественного теле- и радиовещания.

«Потребителей нужно (финансово) разгрузить», — заявил Томас Маттер, депутат Национального совета (большой палаты парламента страны) от правой Швейцарской народной партии (SVP/UDC) и один из ключевых представителей комитета сторонников инициативы «200 франков достаточно» (200 Franken sind genug), голосование по которой пройдет 8 марта 2026 года. По его словам, снижение ежегодного медиасбора с нынешних 335 до 200 франков оправдано «в ситуации общего увеличения стоимости жизни», возникающего, в том числе, по причине все более дорогих аренды жилья и обязательных медицинских страховок.

Он также отметил, что в Швейцарии действует самый высокий в мире тариф медиасбора на цели финансирования общественного вещания, да еще и не зависящие от наличия в доме какого-либо приёмного устройства. Сторонники инициативы требуют также полного освобождения юридических лиц от уплаты сбора Serafe, указывая на то, что бизнес «платит дважды»: один раз как предприятие и второй раз в лице сотрудников, которые платят сбор в качестве частных лиц. По словам Хайнца Тайлера (Heinz Theiler), депутата от Либеральной партии (FDP.Die Liberalen), это особенно проблематично для компаний с высокими оборотами, но низкой прибылью. В качестве примера он привёл автосервис, где сбор может быть высоким из-за оборота, несмотря на скромную рентабельность.

Кроме того, комитет сторонников инициативы подчёркивает, что медиасреда сегодня сильно изменилась: благодаря интернету, социальным сетям и стриминговым платформам степень разнообразия видов медиа находится сегодня на исторически самом высоком уровне. По их мнению, молодые люди практически не используют традиционные теле- и радиоканалы компании SRG SSR, но обязаны платить медиасбор, что «несправедливо, особенно учитывая ограниченные финансовые возможности студенчества».

Народная инициатива «200 франков достаточно» предусматривает снижение годового сбора Serafe с 335 до 200 франков для всех частных домохозяйств, а также полное освобождение бизнеса от необходимости уплачивать этот взнос. Против инициативы выступают Федеральный совет (правительство) и парламент, предупреждая, что её принятие приведёт к утрате SRG SSR примерно половины своего бюджета. А это может поставить под угрозу существование ряда региональных студий и программ, например, на ретороманском языке.

В ответ на эту инициативу Федеральный совет уже принял меры, не дожидаясь референдума 8 марта: начиная с 2029 года сбор Serafe для домохозяйств будет снижен до 300 франков, а большинство компаний будет освобождено от его уплаты. В результате SRG SSR придётся сэкономить около 270 миллионов франков. Несмотря на это, инициаторы настаивают на дальнейшем сокращении и призывают избирателей поддержать инициативу на голосовании в марте. О том, что конкретно требует инициатива «200 франков достаточно», читайте в нашем материале ниже.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

