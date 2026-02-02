В Шато-д’О прошел фестиваль воздушных шаров
На традиционном фестивале воздушных шаров, который в этом году как обычно прошёл в Шато-д’О в швейцарском кантоне Во, побывало более 45 000 гостей.
Благодаря «исключительно благоприятным» погодным условиям полёты удалось провести в течение семи из в общей сложности девяти дней фестиваля. Как сообщили в воскресенье 1 февраля организаторы 46-го Международного фестиваля воздушных шаров (Festival International de Ballons), было выполнено около 350 полётов общей продолжительностью более 450 часов.
В ходе фестиваля воздушные шары перевезли 640 пассажиров, а более 1 000 детей впервые приняли участие в запуске привязного аэростата. Одним из главных событий фестиваля стал четверг, когда почти 40 воздушных шаров одновременно направились в регион Грюйер (Gruyères) в кантоне Фрибур (Fribourg), чтобы принять участие в соревнованиях по точности сброса грузов, которые нужно было «приземлить» на мишень во внутреннем дворе Замка Грюйер (Château de Gruyères). В субботу 31 января был зафиксирован в общей сложности 81 запуск.
Как сообщили организаторы фестиваля, аэростаты использовали ветровую инверсию (разные направления ветров в нижних и верхних слоях атмосферы), что позволяло пилотам шаров, меняя высоту полета, возвращаться и приземляться недалеко от места старта.
В 2027 году фестиваль воздушных шаров пройдёт снова пройдет с 23 по 31 января в регионе Шато-д’О (Château-d’Oex), административном центре региона Пэи-д’Ан-О (Pays d’Enhaut) в кантоне Во.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
