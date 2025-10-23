Netflix повысил цены на подписку в Швейцарии

Стриминговый сервис Netflix повысил стоимость подписки в Швейцарии с немедленным вступлением новых тарифов в силу.



Стриминговый сервис Netflix повысил стоимость подписки в Швейцарии — новые тарифы вступили в силу немедленно. Как сообщает швейцарский телеканал SRF, каждая из тарифных опций подорожала на 2 франка в месяц (около 2,48 доллара США).

Согласно данным, опубликованным на сайте Netflix, базовая подписка теперь стоит 14,90 франка в месяц. Новые клиенты сразу будут платить по новым тарифам, а старые подписчики столкнутся с повышением цены постепенно. В компании уточнили, что пересматривают цены «время от времени», стремясь «увеличить привлекательность предлагаемых клиентам услуг».

В последний раз Netflix повышал тарифы в апреле 2024 года. Другие крупные стриминговые платформы, включая Disney+ и Apple TV+, также недавно повысили цены на свои услуги, объясняя это «увеличением производственных затрат и ростом объёма инвестиций в создание локального контента».

В соответствии со швейцарским Федеральным законом о поддержке кинопроизводства (Filmförderungsgesetz), вступившим в силу в прошлом, 2024 году, зарубежные стриминговые сервисы, доступные в Швейцарии, обязаны инвестировать 4% своих доходов, полученных в стране, в местные кинопроекты. По данным федеральных органов Швейцарии, в 2024 году эта сумма составила 30,1 миллиона франков.

