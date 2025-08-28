Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса

Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности. Keystone-SDA

Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности. В первом полугодии 2025 года совместное предприятие Orell Füssli Thalia AG, в котором Orell Füssli владеет 50% акций, реализовало книжной продукции на 108,4 миллиона швейцарских франков.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Orell Füssli verkauft trotz Kaufzurückhaltung mehr Bücher Оригинал Читать далее Orell Füssli verkauft trotz Kaufzurückhaltung mehr Bücher

Таким образом, вклад книжного сегмента в выручку группы составил 54,2 миллиона франков при общем обороте 120,1 миллиона. Продажи в сфере книжной торговли увеличились примерно на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого 2024 года — это почти половина общего роста всей группы.

Значительный прирост показал и сектор защищённой печати, в котором выпускаются швейцарские банкноты. В то же время подразделение Zeiser, ориентированное на промышленную продукцию, продемонстрировало небольшой спад, связанный с ограниченной инвестиционной активностью.

Укрепление позиций наблюдается и в сегменте учебных материалов. В первом полугодии Orell Füssli приобрела издательство SKV AG, специализирующееся на учебной литературе в области коммерции и экономики. В разработке находятся новые образовательные издания.

Параллельно компания расширяет розничную сеть: в торговом центре St. Jakob Park в Базеле скоро откроется новый книжный магазин. С учётом сезонной динамики спроса в книжной и издательской сфере, в ближайшие месяцы компания ожидает дальнейший рост продаж.

