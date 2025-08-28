The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости

Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса

Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.
Keystone-SDA

Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности. В первом полугодии 2025 года совместное предприятие Orell Füssli Thalia AG, в котором Orell Füssli владеет 50% акций, реализовало книжной продукции на 108,4 миллиона швейцарских франков.

1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Таким образом, вклад книжного сегмента в выручку группы составил 54,2 миллиона франков при общем обороте 120,1 миллиона. Продажи в сфере книжной торговли увеличились примерно на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого 2024 года — это почти половина общего роста всей группы.

Значительный прирост показал и сектор защищённой печати, в котором выпускаются швейцарские банкноты. В то же время подразделение Zeiser, ориентированное на промышленную продукцию, продемонстрировало небольшой спад, связанный с ограниченной инвестиционной активностью.

В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла.

Культура

Компания Orell Füssli продает больше книг и расширяет сеть филиалов

Этот контент был опубликован на В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла.

Читать далее Компания Orell Füssli продает больше книг и расширяет сеть филиалов

Укрепление позиций наблюдается и в сегменте учебных материалов. В первом полугодии Orell Füssli приобрела издательство SKV AG, специализирующееся на учебной литературе в области коммерции и экономики. В разработке находятся новые образовательные издания.

Параллельно компания расширяет розничную сеть: в торговом центре St. Jakob Park в Базеле скоро откроется новый книжный магазин. С учётом сезонной динамики спроса в книжной и издательской сфере, в ближайшие месяцы компания ожидает дальнейший рост продаж.

Культура

«Во мне отражается всё языковое разнообразие Швейцарии»

Этот контент был опубликован на Элиза Шуа Дюсапен осыпана наградами и не обойдена признанием, тем не менее ей как-то удается оставаться обеими ногами на почве реальности.

Читать далее «Во мне отражается всё языковое разнообразие Швейцарии»

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

33 Отметки «мне нравится»
22 Комментарии
Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

57 Отметки «мне нравится»
65 Комментарии
Новости

В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

