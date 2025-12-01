Швейцарские работники чаще испытывают эмоциональное выгорание
Швейцарские наёмные работники чаще испытывают эмоциональное выгорание. Одновременно им становится всё сложнее чётко разграничивать рабочее и личное время. Об этом говорится в докладе Barometer gute Arbeit Внешняя ссылка(«Барометр хорошей работы»).
Работники в Швейцарии всё чаще испытывают после работы эмоциональное истощение. Одновременно становится всё сложнее чётко разграничивать рабочее и личное время. Об этом говорится в докладе Barometer gute Arbeit, опубликованном в четверг 20 ноября 2025 года и подготовленном по заказу профсоюзного объединения TravailSuisse.
Исследование ежегодно проводится TravailSuisse совместно с Бернской Высшей школой прикладных наук (Berner Fachhochschule). Для сбора данных, опубликованных в актуальном выпуске «Барометра» за 2025 год, по всей стране было опрошено 1 422 человека. Четверо из десяти респондентов признались, что регулярно ощущают в конце рабочего дня «усталость». Более четверти сообщили, что должны быть на связи даже вне обычного рабочего времени, что затрудняет полноценное восстановление и отдых.
Около трети опрошенных указали, что в будние дни им не хватает времени для отдыха, а каждый пятый считает почти невозможным совмещать работу с личной жизнью. Тем не менее 82,6% участников опроса заявили, что в целом довольны своей работой — этот показатель даже немного вырос по сравнению с предыдущим годом.
