Швейцарские работники чаще испытывают эмоциональное выгорание

Одновременно им становится всё сложнее чётко разграничивать рабочее и личное время. Об этом говорится в докладе Barometer gute Arbeit («Барометр хорошей работы»). Keystone-SDA

Швейцарские наёмные работники чаще испытывают эмоциональное выгорание. Одновременно им становится всё сложнее чётко разграничивать рабочее и личное время. Об этом говорится в докладе Barometer gute Arbeit Внешняя ссылка («Барометр хорошей работы»).

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Schweizer Arbeitnehmende leiden unter emotionaler Erschöpfung Оригинал Читать далее Schweizer Arbeitnehmende leiden unter emotionaler Erschöpfung

Работники в Швейцарии всё чаще испытывают после работы эмоциональное истощение. Одновременно становится всё сложнее чётко разграничивать рабочее и личное время. Об этом говорится в докладе Barometer gute Arbeit, опубликованном в четверг 20 ноября 2025 года и подготовленном по заказу профсоюзного объединения TravailSuisse.

Исследование ежегодно проводится TravailSuisse совместно с Бернской Высшей школой прикладных наук (Berner Fachhochschule). Для сбора данных, опубликованных в актуальном выпуске «Барометра» за 2025 год, по всей стране было опрошено 1 422 человека. Четверо из десяти респондентов признались, что регулярно ощущают в конце рабочего дня «усталость». Более четверти сообщили, что должны быть на связи даже вне обычного рабочего времени, что затрудняет полноценное восстановление и отдых.

Читайте также по теме:

Показать больше

Показать больше Синдром эмоционального выгорания стоит Швейцарии 10 миллиардов в год Этот контент был опубликован на Синдром эмоционального выгорания или Burnout обходится экономике Швейцарии в рекордные 10 млрд франков в год. В чем причина? Читать далее Синдром эмоционального выгорания стоит Швейцарии 10 миллиардов в год

Около трети опрошенных указали, что в будние дни им не хватает времени для отдыха, а каждый пятый считает почти невозможным совмещать работу с личной жизнью. Тем не менее 82,6% участников опроса заявили, что в целом довольны своей работой — этот показатель даже немного вырос по сравнению с предыдущим годом.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Синдром эмоциального выгорания: так болезнь это или нет? Этот контент был опубликован на Синдром эмоциального выгорания или так называемый burnout: медики, работодатели и ВОЗ никак не придут к единому мнению о природе этого явления. Читать далее Синдром эмоциального выгорания: так болезнь это или нет?

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch