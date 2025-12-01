The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Швейцарские работники чаще испытывают эмоциональное выгорание

Одновременно им становится всё сложнее чётко разграничивать рабочее и личное время. Об этом говорится в докладе Barometer gute Arbeit («Барометр хорошей работы»).
Швейцарские наёмные работники чаще испытывают эмоциональное выгорание. Одновременно им становится всё сложнее чётко разграничивать рабочее и личное время. Об этом говорится в докладе Barometer gute Arbeit Внешняя ссылка(«Барометр хорошей работы»).

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Работники в Швейцарии всё чаще испытывают после работы эмоциональное истощение. Одновременно становится всё сложнее чётко разграничивать рабочее и личное время. Об этом говорится в докладе Barometer gute Arbeit, опубликованном в четверг 20 ноября 2025 года и подготовленном по заказу профсоюзного объединения TravailSuisse.

Исследование ежегодно проводится TravailSuisse совместно с Бернской Высшей школой прикладных наук (Berner Fachhochschule). Для сбора данных, опубликованных в актуальном выпуске «Барометра» за 2025 год, по всей стране было опрошено 1 422 человека. Четверо из десяти респондентов признались, что регулярно ощущают в конце рабочего дня «усталость». Более четверти сообщили, что должны быть на связи даже вне обычного рабочего времени, что затрудняет полноценное восстановление и отдых.

Около трети опрошенных указали, что в будние дни им не хватает времени для отдыха, а каждый пятый считает почти невозможным совмещать работу с личной жизнью. Тем не менее 82,6% участников опроса заявили, что в целом довольны своей работой — этот показатель даже немного вырос по сравнению с предыдущим годом.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

