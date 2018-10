Pero el dinero no es lo más importante a la hora de elegir trabajar en Suiza.

Los expatriados en Suiza ganan mucho 15 de octubre de 2018 - 10:55 Según un estudio publicado la semana pasada por HSBC, los expatriados en Suiza siguen siendo los que ganan más dinero en todo el mundo. Sus ingresos anuales rondan los 202 865 dólares (202 516 francos suizos) de media. Le siguen en el segundo y tercer del podio, respectivamente, Estados Unidos y Hong Kong, donde los expatriados ganan 185 119 y 178 706 dólares por año, según revela el Expat Explorer de HSBC en su 11ª edición. Las personas cualificadas que deciden mudarse a Suiza para trabajar suelen recibir un aumento salarial significativo, de aproximadamente 61 000 dólares, afirman los expertos del banco británico. Pero el dinero no es lo más importante a la hora de elegir trabajar en Suiza. Para más de un tercio (35%) la principal razón para mudarse a Suiza es una oportunidad de progresar en su carrera profesional. El 32% de las personas encuestadas citaron la calidad de vida y el 24%, el salario, como factores determinantes. Unas 22 318 personas expatriadas de 163 países rellenaron el cuestionario en línea entre marzo y abril de 2018. Una vez establecidos en Suiza, casi dos tercios de los encuestados consideran que el país alpino es un buen trampolín para su carrera y el 73% elogian la alta calidad de vida. "El estudio confirma lo que dicen nuestros clientes. Aparte de las razones profesionales y económicas, los extranjeros que se establecen en Suiza valoran la calidad de vida y la estabilidad del sistema suizo", puntualiza Jean-François Bunlon, director del mercado suizo de HSBC Private Banking.