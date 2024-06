Qué espera una diputada ucraniana de la cumbre de paz en Suiza

La política ucraniana Lisa Yasko desearía que la conferencia de paz de Suiza permitiera una coalición de socios internacionales. Imagen cedida

La política ucraniana Lisa Yasko, en una entrevista con SWI swissinfo.ch, explica por qué para la población de su país es importante la conferencia de paz en Suiza; y reacciona a las críticas por aplazar las elecciones en Ucrania.

8 minutos

Yelizaveta “Lisa” Yasko es política del partido gubernamental ucraniano Servidor del pueblo [que adoptó el nombre de la serie en la que Zelenski interpretaba a un profesor que de manera accidental accedía a la presidencia del país N. del T.]. Como miembro de la delegación ucraniana en el Consejo de Europa, que presidió de 2019 a 2021, a sus 33 años es una voz influyente en lo que respecta a los derechos humanos y la política exterior de Ucrania.

Yelizaveta “Lisa” Yasko en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia a mediados de mayo de 2024. Geneva Summit for Human Rights and Democracy

SWI swissinfo.ch se ha reunido con Yasko a mediados de mayo en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia y le ha preguntado sobre sus expectativas para la próxima conferencia de paz, así como la posición de Suiza respecto a la guerra en Ucrania.

SWI swissinfo.ch: El 15 y 16 de junio Suiza acoge, en el hotel Bürgenstock sobre el lago de Lucerna, la conferencia de paz sobre Ucrania. ¿Cuáles son sus expectativas para la cumbre?

Lisa Yasko: Esta es una pregunta difícil. No vemos a Rusia dispuesta a acabar la guerra. Y no vamos a transigir en cuestiones que afectan a la vida de la gente en Ucrania. En el frente diplomático, me gustaría que la conferencia permitiera crear una coalición de socios internacionales que posteriormente puedan trabajar con Rusia, y presentar una posición específica sobre cómo podemos poner fin a la guerra. Esta posición, sin embargo, debe venir con puntos muy claros.

En este sentido, la reunión en Suiza es importante para sentar a la mesa a países como China o los Estados árabes. Las diferentes luchas geopolíticas y la propaganda de Rusia han llevado a una situación en la que no todos los países han tenido la oportunidad de reunirse y escuchar las posiciones de los demás. Permitir este diálogo es mi esperanza. Veremos cómo se desarrolla.

Desde su punto de vista, ¿cuál es el resultado mínimo necesario para que la reunión se considere un éxito?

Queremos que nuestro plan de paz lo firmen un máximo de países. Además, sería útil que grandes voces internacionales transmitieran a Rusia este mensaje. Pero en Putin no se puede confiar. Éste es un gran problema.

Aparte de la desconfianza hacia el presidente ruso Vladímir Putin, ¿espera que en la cumbre de paz surjan más desafíos?

Hay muchos desafíos interrelacionados en todo el mundo. La solución a la paz, por tanto, es compleja. ¿Cómo garantizar, por ejemplo, que Rusia no coopere con Irán para fabricar armas?

Además, para mí es muy importante que las empresas tengan cierta responsabilidad para no exportar mercancías no solo a Rusia, sino también a terceros países, que pueden acabar en Rusia. Si se quiere acabar con la guerra, no hay que alimentar la guerra. Y no hay que ser ingenuo. Cada herramienta, cada ingrediente, cada detalle del equipo técnico producido por empresas que fabrican, por ejemplo, microchips o procesadores, puede acabar en un tanque ruso o en un misil ruso. Si todo el mundo —las empresas y los gobiernos— tomamos medidas para evitarlo podría haber progresos.

¿Qué espera respecto a la guerra de Ucrania de un país neutral como Suiza?

Suiza se encamina hacia un replanteamiento progresivo del significado de la neutralidad, y cuando escucho que no ve la neutralidad como inacción me complace. Significa acción en defensa de sus valores. Suiza apoya la protección de los derechos humanos. Entre otras cosas, me gustaría que Suiza, por supuesto, pudiera cooperar militarmente.

Es evidente que para nosotros no hay neutralidad porque sabemos quién es el agresor. Y, como ucraniana, quiero mucho más de Suiza. Muchos delegados del Gobierno suizo han viajado a Ucrania. Hemos sentido la solidaridad de Suiza, como hemos sentido la solidaridad de muchos países.

En cuanto a la población ucraniana en Suiza, por favor, aprovechen la oportunidad de proporcionarles conocimientos y conexiones para que esté preparada para la reconstrucción de Ucrania. Den a estas personas la oportunidad de hacerse útiles. No pospongan su inclusión, no retrasen esto. Ahora es el momento. Abogo por esto en todos los países.

En otro orden de cosas, es importante replantearse el papel de las organizaciones internacionales. Me gustaría que las organizaciones con sede en Ginebra fueran más proactivas.

¿Puede especificar qué quiere decir con “más proactivas”?

La Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), por ejemplo, no actúa como le pedimos. Podría haber negociaciones, por ejemplo, para recuperar los cadáveres en el frente. El CICR, básicamente, no está operando como lo hacía antes de la guerra porque para su gente es demasiado peligroso en Ucrania.

En Ucrania ya no somos ingenuos. Si antes pensábamos que había organizaciones, herramientas y gobiernos que actuarían para proteger los derechos humanos, ahora vemos sus limitaciones.

Ha habido algunas críticas por el hecho de que se hayan pospuesto, a una fecha desconocida en el futuro, las elecciones previstas para este año. ¿Cómo puede Ucrania ser un pilar de la democracia si no se celebran elecciones?

En cuanto sea posible celebrar elecciones, las celebraremos. Sé que este es uno de los argumentos que Rusia utiliza en nuestra contra. Intentan difundir la idea de que no celebramos elecciones. Las elecciones se celebrarían normalmente este año, en primavera o en otoño. Todavía no hemos tomado la decisión de retrasarlas.

Aunque las elecciones son muy importantes, no creo que en este momento podamos celebrarlas, ya que no tenemos respuestas a las preguntas sobre su seguridad.

Además, ¿cómo pueden votar los soldados? ¿Qué podemos hacer en las zonas que sufren ataques diarios? ¿Cómo pueden votar quienes han huido al extranjero? ¿Están dispuestos en Suiza a organizar colegios electorales para la población ucraniana que vive aquí? ¿Y los observadores internacionales? ¿Irían al frente para vigilar la votación? ¿Podrían los soldados también presentarse como candidatos?

Asimismo, hay que tener en cuenta el presupuesto. No creo que la población ucraniana entendiera que gastáramos en estos momentos dinero en las elecciones.

Usted es miembro del partido gobernante Servidor del pueblo, junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Sus adversarios políticos pueden tener una opinión diferente sobre la cuestión de las elecciones.

Hay que ir a Ucrania para entender que allí la gente está en modo supervivencia. No les importa quién esté ahora mismo en el poder político. Quieren que la guerra termine, pero no a costa de acabar donde está, no a costa de ceder terreno, no a costa de olvidar cuánta gente ha muerto y cuánta ha perdido a sus seres queridos.

Durante la guerra y la ley marcial no se pueden celebrar elecciones. Y si el nivel de agresión fuera menor o más estable, podría haber una posibilidad. Pero me preocupa más proteger la democracia durante las elecciones que no celebrarlas ahora, porque creo que, a estas alturas, Rusia podría empezar a disparar cuando la gente acuda a las urnas. Primero aclaremos cómo detener a Putin. Luego podremos celebrar elecciones.

Usted visita Suiza con frecuencia y ha tenido ocasión de conocer la democracia directa de este país. ¿Cree que, una vez finalizada la guerra, un sistema similar funcionaría en Ucrania?

Ucrania es muy democrática por naturaleza. Nuestras instituciones no son tan fuertes, por desgracia, pero estamos intentando fortalecerlas.

Antes de la guerra, éramos un país bastante descentralizado. Dábamos presupuestos a los municipios y estos podían decidir cómo gastar el dinero. Por eso creo que hemos avanzado mucho en democracia participativa.

Muchas cosas funcionan ahora de manera diferente, por supuesto, debido a la guerra. Nuestros presupuestos son limitados, lo estamos invirtiendo todo en la industria de defensa.

Respondiendo a su pregunta, no creo que el modelo suizo pueda aplicarse en todas partes, porque es demasiado especial. Sé que en Suiza puede ser muy problemático que las cuestiones primero se debatan a nivel cantonal y luego, a nivel federal. Las cosas se pierden por el camino.

Dicho esto, en Ucrania tenemos un nivel muy alto de digitalización. Creo que eso es algo que deberían aprender de nosotros.

Texto adaptado del inglés por Lupe Calvo / Carla Wolff

