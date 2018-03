Este contenido fue publicado el 25 de febrero de 2018 11:00 25 de febrero de 2018 - 11:00



Se fue a Japón para hacer una formación breve, pero no quiso volver a Suiza, fue un flechazo. Ahora Jacqueline Tschumi, que pronto cumplirá 33 años, lleva ya más de cinco años viviendo en el país del sol naciente, donde solamente en el mundo laboral desearía algo más de innovación.

swissinfo.ch: ¿Cuándo y por qué se marchó usted de Suiza?

Jacqueline Tschumi: Solicité una plaza para hacer prácticas en la embajada suiza, para tener experiencia laboral en Japón e introducirme en el mundillo diplomático. Los cuatro meses que pensaba quedarme se convirtieron en un año y después, tras una corta estancia en Suiza, en otros tres años y medio como empleada fija en la embajada.

swissinfo.ch: ¿Fue un viaje sin retorno o piensa volver un día a Suiza?

J.T.: No puedo planificar con fechas exactas, pero parto de la base de que regresaré a Suiza.

swissinfo.ch: ¿Cómo fueron los primeros meses en Japón?

J.T.: Todo era nuevo y me parecía interesante, todo era una aventura. Cada día había algo nuevo por descubrir, Japón/Tokio son otro mundo, ¡en Suiza uno no se puede imaginar de verdad lo distinto que es todo! Disfruté muchísimo y me enamoré del país en cuanto llegué.

swissinfo.ch: ¿En qué trabaja? ¿Cómo consiguió ese trabajo?

J.T.: Desde agosto de 2016 trabajo en el departamento de marketing de Nespresso. Antes trabajé más de tres años en el Swiss Business Hub Japan Enlace externode la embajada suiza y apoyaba a PYMEs suizas (pequeñas y medianas empresas) en lo relativo a su lanzamiento al mercado japonés.

Esas actividades eran muy interesantes y aprendí muchísimo, tanto sobre las PYMEs suizas y sus necesidades como sobre el mercado laboral japonés.

Tras casi cuatro años quise conocer el mundo laboral japonés desde otra perspectiva y por eso decidí cambiar a la economía privada y me presenté a Nespresso en Japón.

swissinfo.ch: ¿Cómo son la vida laboral y el clima de trabajo en Japón comparados con los de Suiza?

J.T.: Pienso que está fuertemente regulado, hay mucha burocracia, es muy inflexible y por eso poco eficiente.

Como algo totalmente atípico para Japón, desde abril de este año tenemos contratos laborales muy flexibles en Nestlé/Nespresso que nos permiten trabajar en horarios y localidades flexibles elegidas por nosotros mismos. Esto es especialmente útil para mujeres con familia, porque pueden trabajar desde su casa, y es que la cuota de mujeres en Nespresso es relativamente alta.

swissinfo.ch: ¿Cómo está la situación política en Japón? ¿Se interesa usted por la política en Japón?

J.T.: Con Shinzo Abe la política es cada vez más conservadora y patriótica. Conozco a muchos extranjeros que se preocupan. Yo no me intereso mucho por la política, pero me mantengo al día.

swissinfo.ch: ¿Qué le parece más atractivo en Japón que en Suiza? En su opinión, ¿cuál es la mayor diferencia entre los dos países?

J.T.: El enorme abanico de posibilidades en Tokio, hay varias “ciudades” distintas en una única ciudad, cada una con su propia idiosincrasia. La comida, extraordinaria y, a pesar de todo, asequible. La cultura de los onsen [baños]. El espíritu muy especial de una gran ciudad.

Probablemente, la mayor diferencia es que aquí, o al menos en Tokio, la gente se mueve más, siempre hay algo que hacer o ver, se sale a menudo a comer o beber fuera. En Suiza uno, sencillamente, no se lo puede permitir, y la oferta es mucho menor.

swissinfo.ch: ¿Dónde vive usted ahora y cómo es la vida allí?

J.T.: Vivo en HatanodaiEnlace externo, un barrio antiguo tranquilo cerca de Gotanda/Shinagawa, al sur de Tokio. Encuentro la vida muy agradable ahí, hay muchas casas con jardín y está bien comunicado con muchos lugares bonitos como Jiyugaoka, Futakotamagawa, etc, además, hay calles antiguas llenas de tiendas, como Togoshi Ginza. Desde Hatanodai solamente hago 15 minutos hasta mi oficina, lo que es verdaderamente estupendo.

Antes vivía en Ebisu, un barrio totalmente distinto -mucho más céntrico-, con mucha más vida, muchos restaurantes, bares y tiendas. Los dos me gustan mucho.

swissinfo.ch: En total lleva usted más de cinco años en Japón y se ha familiarizado con la cultura y la sociedad del país. ¿Hay aún momentos en los que le sorprende algo?

J.T.: Muchos, por ejemplo, me sorprende la ineficiencia y a veces simplemente la lentitud o la desgana del personal en Japón. Y aunque los servicios son muy buenos, la organización es muy inflexible, en realidad no se piensa en el cliente.

Me sorprende una y otra vez ver que pido mi bebida sin hielo y me traen un vaso medio vacío, porque han calculado el volumen que ocupan en un vaso los cubitos de hielo, eso no pasaría nunca en Suiza, porque sabemos que así se pierden clientes. Pero aquí siempre tienen suficientes consumidores.

Creo que la mayor diferencia consiste en la falta de flexibilidad, la incapacidad de pensar en soluciones fuera de lo común, o incluso de pensar por sí mismo. Aquí se trabaja mucho más siguiendo estrictamente las reglas.

Además, los japoneses no se preguntan el por qué de algo, muchas cosas se siguen haciendo “porque siempre se ha hecho así”, y cuando luego llega un extranjero y pregunta “¿por qué?” es la única respuesta que le dan. No les gustan nada los cambios y es muy difícil aplicarlos, tanto que al final uno se da por vencido.

swissinfo.ch: ¿Cómo ve Suiza desde lejos?

J.T.: Suiza es un oasis con un nivel de vida muy alto, y los suizos no son conscientes de lo bien que les va, tanto en el mundo laboral como en lo relativo a vacaciones, etc. Suiza me parece un gran país y muy bonito, pero a veces puede ser algo estrecho de miras, creo que debería abrirse un poco más.

swissinfo.ch: ¿Participa usted en comicios suizos? ¿Por correo o por e-voting?

J.T.: Sí, pero no siempre. Voto electrónicamente.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

¡La naturaleza! La posibilidad de zambullirme en lagos y ríos para refrescarme en verano y estar en plena naturaleza en muy poco tiempo desde las ciudades. También que no hay tanta gente y no hay que hacer cola siempre ni se necesitan tres horas para salir de la ciudad como aquí, en Japón, por el tráfico tan denso que hay.



​​​​​​​Las opiniones de la persona entrevistada sobre los diversos temas abordados, así como sus comentarios sobre el país donde vive y sus políticas no necesariamente reflejan el punto de vista de swissinfo.ch.



Traducido del inglés por Raquel Ruiz

