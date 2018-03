La consulta, no contemplada en la Constitución española, fue desautorizada por Madrid.

“Si hay una demanda, hay que examinarla a fondo. A priori, según lo que dicen los medios, parece ser un delito político, por lo que no hay extradición”, agregó.

Sobre el particular, Folco Galli, portavoz de la Oficina Federal de Justicia (FOJ), señaló que “de acuerdo con la base legal para la cooperación entre Suiza y el España (...), Suiza no concede, como la mayoría de los demás Estados, extradición ni ninguna otra forma de asistencia judicial recíproca por delitos políticos”.

El juez Pablo Llarena emitió la orden de arresto nacional después de que la otrora legisladora de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) no asistiera a comparecer este miércoles ante el Tribunal de Justicia. Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo declinó emitir una solicitud de extradición.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Orden de arresto en España contra Anna Gabriel 21 de febrero de 2018 - 15:09 En caso de regresar a España, Anna Gabriel sería arrestada, en cumplimiento de la orden girada este miércoles por un juez español. Sin embargo, las autoridades españolas se abstuvieron de solicitar a Suiza una orden de extradición. La política separatista catalana se encuentra en Ginebra, a donde se trasladó para garantizar la defensa de sus derechos, como señaló ella misma. “No iré a Madrid”, había declarado la exdiputada al periódico suizo ‘Le Temps’, porque “no tendré un proceso equitativo”. + Catalana busca proteger sus derechos desde Suiza El juez Pablo Llarena emitió la orden de arresto nacional después de que la otrora legisladora de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) no asistiera a comparecer este miércoles ante el Tribunal de Justicia. Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo declinó emitir una solicitud de extradición. Sobre el particular, Folco Galli, portavoz de la Oficina Federal de Justicia (FOJ), señaló que “de acuerdo con la base legal para la cooperación entre Suiza y el España (...), Suiza no concede, como la mayoría de los demás Estados, extradición ni ninguna otra forma de asistencia judicial recíproca por delitos políticos”. “Si hay una demanda, hay que examinarla a fondo. A priori, según lo que dicen los medios, parece ser un delito político, por lo que no hay extradición”, agregó. La justicia española pretendía interrogar a Gabriel en relación con sus actividades en la organización del referéndum del pasado 1º de octubre. Las autoridades catalanas convocaron a la ciudadanía a las urnas para que votara sobre la independencia de esa comunidad autónoma del resto de España. La consulta, no contemplada en la Constitución española, fue desautorizada por Madrid.