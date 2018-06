Derechos de autor

Caos en Lausana por la fuerte lluvia 12 de junio de 2018 - 08:54 Numerosas calles, casas y tiendas se inundaron en la ciudad de Lausana y sus alrededores, y el paso subterráneo de la estación de ferrocarril también se llenó de agua. Calles enteras fueron transformadas por las inundaciones en arroyos fangosos. En algunas plazas del centro de la ciudad, la gente se llenó de agua hasta las rodillas. La policía recibió más de 500 llamadas de emergencia y el servicio de bomberos recibió 240 llamadas. Al menos tres líneas ferroviarias de la región fueron interrumpidas el martes por la mañana debido a los daños causados por la tormenta; los primeros trenes de cercanías fueron sustituidos por autobuses. MeteoSwiss, el servicio meteorológico nacional, midió 14,5 milímetros de lluvia por hora en la región de Lausana el lunes a medianoche. El servicio meteorológico del ente público de radiodifusión SFR dijo que un récord de 41,1 mm de lluvia cayó en Lausana en un período de diez minutos alrededor de las 11 de la noche. El récord anterior de diez minutos fue de 36,1 mm en Eschenz, cantón de Turgovia, en 2017. MeteoSwiss había emitido una alerta de nivel 3 para el área del Lago Lemán, que corresponde a un evento meteorológico moderadamente severo.