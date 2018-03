En la planicie, la autopista entre Martigny y St-Maurice (VS) tuvo que ser cerrada durante dos horas como consecuencia de una carambola vehicular y apenas pudo reabrir a última hora de la mañana.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Severas perturbaciones por la nieve en Suiza 01 de marzo de 2018 - 09:02 Luego de varios días de intenso frío, una “corriente cálida” cubrió de nieve este jueves el paisaje suizo generando severas perturbaciones: El Aeropuerto de Ginebra tuvo que suspender sus operaciones durante varias horas, diversas vías carreteras fueron cerradas con los consecuentes atascos vehiculares, además de que los ferrocarriles y el transporte público registraron importantes trastornos. Los aviones se preparaban para despegar poco antes del mediodía desde el aeropuerto de Ginebra-Cointrin, cerrado en horas de la mañana, merced a que las pistas estaba cubiertas de nieve. Las autoridades de la central aérea previnieron a los viajeros de posibles cancelaciones o retrasos a lo largo de toda la jornada. “El ‘frente cálido’ es mucho más activo de lo esperado”, anotó Meteosuisse. Resultado: una capa de 10 a 20 centímetros de nieve. Los camiones procedentes de Val d'Aoste (I) debieron recurrir al túnel del Mont-Blanc, dado que el de Grand St-Bernard era inaccesible, según indicó la agencia de prensa italiana ansa. Varios caminos de montaña quedaron cerrados en el Valais. En la planicie, la autopista entre Martigny y St-Maurice (VS) tuvo que ser cerrada durante dos horas como consecuencia de una carambola vehicular y apenas pudo reabrir a última hora de la mañana. Después de varios días de temperaturas excepcionalmente bajas (hasta 38 grados bajo cero la noche del martes al miércoles), la nieve que cayó en abundancia durante la noche del miércoles al jueves se adhirió bien a las carreteras congeladas haciendo que el pavimento fuera aún más resbaladizo. Se reportaron numerosos accidentes en carreteras y autopistas, incluyendo alrededor de 50 en el cantón de Berna. El tráfico también resultó afectado en los cantones de Zúrich y Solothurn. Friburgo casi paralizado El Transporte Público de Friburgo (TPF) indicó que la red de carreteras había sido “casi paralizada” y que los autobuses quedaron atrapados en los atascos en las carreteras principales. En las ciudades de Ginebra, Lausana, Berna y Zúrich, el transporte público también tuvo importantes dificultades. En cuanto al tráfico ferroviario, la situación fue especialmente difícil en la Suiza occidental. Las líneas entre el aeropuerto de Ginebra y Lausana y entre Friburgo y Berna quedaron abiertas solo parcialmente, al igual que la estación de Neuchâtel. En su sitio web, los CFF informaron de retrasos y cancelaciones.